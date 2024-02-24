トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2995

新しいコメント
 
Rashid Umarov #:

引用

あなたの引用文からも、記事自体からも、ファンタジーや幻想的なものを選び出すことはできなかった。

 
mytarmailS #:

あなたの引用からも、記事自体からも、ファンタジーや幻想的なものは感じられなかった。

hubraの言語ランキングを見てください。


 
Rashid Umarov #:

hubraで言語ランキングをチェック

その通りだ。

でもPythonは汎用、Rは統計やMO向け、

客観的に比較していない、

Pythonのニッチな統計やMOとRを比較する必要がある、

Pythonは何でもできて、Rは統計だけ...ではない。


PythonとRの両方を毎日使っている、毎日データを扱っている人たちを探して、彼らに聞いてみてください。

きっと不愉快な驚きを覚えるだろう...。


なんというか、このスレッドでさえ、PythonよりもRで書いている人の方が多いし、このスレッドの作成者でさえRで書いているのだから。


どちらのジャップが優れているかという議論になりたくなかったが、もう遅いか...。

 
Rashid Umarov #:

hubraで言語ランキングをチェック


誰のランキング？

Pythonは汎用言語で、主なユーザーはウェブサイト開発者。

Rは（以前は他にもあったが）現在唯一の統計専門言語であり、マイクロソフトを含む専門チームによってサポートされている。MOパッケージも含め、すべてのパッケージに優れたドキュメントが用意されている。ドキュメントといえば、Rの良いところは、どのパッケージにも、それが実装しているアルゴリズムの説明へのリンクが含まれていることだ。

 
Rashid Umarov #:

ったな。


あなたにとって、HABRは言語ランキングのベンチマークですか？

ー驚いた

 
СанСаныч Фоменко #:

誰の中でのランキング？

Pythonは世界共通の言語であり、主なユーザーはウェブサイト開発者だ。

Rは（以前は他にもあったが）現在唯一の統計専門言語であり、マイクロソフトを含む専門チームによってサポートされている。すべてのパッケージのドキュメントが充実している。

私はバージョンの動物園を追加したい。Rに出会ったことのある人なら、それがどういうものなのかわかるだろう。

もう一度比較に戻る意味はない。両方使う必要がある。

削除済み  
Vladimir Perervenko #:

あなたにとって、HABRは言語のランキングを決定するベンチマークですか？

驚いたな...

Kaggleが ベンチマーク？

Python and R. Are the users that different?
Python and R. Are the users that different?
  • www.kaggle.com
Explore and run machine learning code with Kaggle Notebooks | Using data from 2020 Kaggle Machine Learning & Data Science Survey
 
https://ai-code-translator.vercel.app/
コンバーターはこちら）
 

私たちのビジネスでは、美しく取引することが重要です。))


 
mytarmailS #:

233と32、その差は7倍以上......。


そう、これだ。

私だったら恥ずかしい。

ライブラリーのコードを考慮して比較する。

1...298829892990299129922993299429952996299729982999300030013002...3399
新しいコメント