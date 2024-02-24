トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2990 1...298329842985298629872988298929902991299229932994299529962997...3399 新しいコメント Aleksei Kuznetsov 2023.04.02 17:12 #29891 mytarmailS #:ただ、僕は石破アレルギーなんだ。 他にはいないと思う。何年も時間を浪費して、誰も何も成し遂げていない。それでもだそれは何の兆候だ？誰もが希望に満ちた自分のアジェンダを推し進めている。だから私たちは意見が合わないのだ。 ヴァレリー・ヤストレムスキー#: 顧客は、問題に対するより良い解決策ではなく、お金の面でより良い解決策を見つけた可能性が高い。つまり、融資を止めたり、会社を売却したりした）。 最終的に公開されたものに対して過大な金額を要求したとは考えにくい。それに、ガス会社だ。大金が動いている。最善の解決策を選ぶことができる。 Aleksey Nikolayev 2023.04.02 17:24 #29892 Valeriy Yastremskiy #:そして、デジタル学習環境の何が気に入らないのか))))。 DSPには、ファンの多くが知らない複雑な数学がたくさんあり、市場にはほとんど応用できない。我々は皆、それが常に「価格をフーリエ級数に分解しよう」ということに帰結することをよく知っている。例えば、サイバーパワーの時代はそうだった）。 フーリエ級数に分解すべきは価格ではなくACFであることを、これらの同志は原則として誰も知らない。そして、知っている人は、なぜそれが価格の場合には意味をなさないのかを理解している。 mytarmailS 2023.04.02 17:42 #29893 Aleksey Nikolayev #:DSPには、ファンの多くが知らない複雑な数学がたくさんあり、市場にはほとんど応用できない。我々は皆、それが常に「価格をフーリエ級数に分解しよう」ということに帰結することをよく知っている。This was the case back in the days of Cyberpower, for example).フーリエ級数に分解すべきは価格ではなくACFであることを、これらの同志は原則として誰も知らない。フーリエ級数でフフーリエ級数でフフーリエ級数フーリエ級数フーリエ級数フーリエ級数フーリエ級数フーリエ級数。 ーオシロスコープ、ー半田ごてーフーリエ級数ー ー スターリン、ー ベリヤ、ー 収容所ー ー スターリン、ー ベリアーーー Valeriy Yastremskiy 2023.04.02 17:44 #29894 Aleksey Nikolayev #:DSPには、ファンの多くが知らない複雑な数学がたくさんあり、市場にはほとんど応用できない。我々は皆、それが常に「価格をフーリエ級数に分解しよう」ということに帰結することをよく知っている。例えば、サイバーパワーの時代はそうだった）。フーリエ級数に分解すべきは価格ではなくACFであることを、これらの同志は原則として誰も知らない。そして、知っている人は、なぜそれが価格の場合には意味をなさないのかを理解している。 冗談です))))もちろん、物理学の外では、静的な公式による信号処理にチャンスはないし、変数が適切に記述または定式化されていない場合、ちょうど私たちのケースのように、人や人のグループはまだ形式化されていないため、その行動の信号処理にまだチャンスはない)))))))。 Valeriy Yastremskiy 2023.04.02 17:50 #29895 mytarmailS #:DSP - オシロスコープ、はんだごて、フーリエ。ソ連 - スターリン、ベリヤ、収容所以上です。 さて、ここでは、どのような精度で変数を定式化すべきか、これらの変数からの信号が重要であることを理解するかのように、人々に関して、それを評価する方法です。これまでのところ、ランダムに選択された信号のデジタル化は、外れ値、同じルネサンスや他の企業を与える。しかし、まだ科学はない。 mytarmailS 2023.04.02 18:17 #29896 Valeriy Yastremskiy #:さて、ここでは、これらの変数からの信号が有意になるように、どのような精度で変数を定式化すべきかを理解するように、人々に関して、それを推定する方法である。これまでのところ、ランダムに選択された信号のデジタル化は、外れ値、同じルネサンスと他の企業を与える。しかし、まだ科学はありません。 そもそも、DSP嫌いを含め、使われている指標の99.9％は、職人的・非効率的なローパスフィルターやハイパスフィルターであることを理解する必要がある...。 彼らは職人的にDSPをやっているが、同時にDSPを嫌っている...。そして、経験豊富なインジケーター・ユーザーの頭に浮かぶインジケーター （職人的なLF、FHF）の使用に関するすべての「独創的なアイデア」は、すでに70年前に最善の方法で実現されている...。 せめてこれくらいの理解があればいいのだが...。 ニューロニクスは同じデジタル・フィルターであり、より複雑であるだけだということを理解しようという話ではない、 また、「フィルタリング」の非常に多臓器的な意味について話しているのでもない。 Aleksey Nikolayev 2023.04.02 18:33 #29897 mytarmailS #:DSP - オシロスコープ、はんだごて、フーリエ。ソ連 - スターリン、ベリヤ、収容所以上です。 偉大な、すべてを説明するコテルニコフの定理もある。ソ連の業績にも書かれている。 不平を言う代わりに、例えば、なぜコテルニコフの定理が物価に意味をなさないのか、考えてみるのもいいだろう。 Aleksey Nikolayev 2023.04.02 18:41 #29898 mytarmailS #:そもそも、DSP嫌いを含め、使用されているインジケーターの99.9％は、職人的／非効率的なローパスフィルターやハイパスフィルターであることを理解する必要がある......。彼らは職人的にDSPをやっているが、同時にDSPを嫌っている...。そして、経験豊富なインジケーターユーザーの頭に浮かぶインジケーターの使い方 （職人的なローパス、ハイパスフィルター）に関する「独創的なアイデア」はすべて、70年前にすでに最高の方法で実現されている......。ーせめて、ーせめてフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフニューロニューロニックは同じデジタルフィルターだが、より複雑であることを理解しているという話ではない、、、のののののののののののークエントセプターのークエントセプターークエントセプターークエントセプターークエントセプターークエントセプターーーー DSPは、定常的な（せいぜい準定常的な）ランダム過程によって記述される信号を扱う。ー 価格はーもし価格が定常的であれば、すべてのトレーダーはとっくの昔に兆万長者になっているはずだ。 フィルタリングはCOCの特権ではなく、この科学の特殊なケースを使っているのであって、必ずしも価格に適しているわけではない。 mytarmailS 2023.04.02 19:05 #29899 Aleksey Nikolayev #:DSPは、定常的に記述された信号を扱う。 DSPはデジタル情報処理の巨大な分野だ...。 そして、あなたはそれを自分の非常に狭い理解で書いている。 データサイエンスは 静止画で記述される信号を扱うと書いて いるようなものだ......。 明確にしておくと...信号とはオシロスコープからのラジオグラムではなく、デジタル形式のあらゆる情報のことだ。 Valeriy Yastremskiy 2023.04.02 19:10 #29900 Aleksey Nikolayev #:DSPは、定常（せいぜい準定常）ランダム過程によって記述される信号を扱う。ー価格がーもし価格が定常的であれば、すべてのトレーダーはとっくの昔に兆万長者になっているだろう。フィルタリングはCOCの特権ではなく、この科学の特殊なケースを使用するものであり、必ずしも価格に適しているわけではない。 そして、DSPとMoの違いは何ですか、まあ、重みとフィードバックを持つ離散ロジックによる信号処理は、トリガー上の層のカップルを実装することができます。引数の引数の本質が。Of course, in traditional variants 80s tsos will not work.しかし、今日、MOはまた、物理的なプロセスを処理するために使用され、どのようにデジタル信号処理ではないのですか？ 1...298329842985298629872988298929902991299229932994299529962997...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ただ、僕は石破アレルギーなんだ。
他にはいないと思う。何年も時間を浪費して、誰も何も成し遂げていない。それでもだそれは何の兆候だ？誰もが希望に満ちた自分のアジェンダを推し進めている。だから私たちは意見が合わないのだ。
顧客は、問題に対するより良い解決策ではなく、お金の面でより良い解決策を見つけた可能性が高い。つまり、融資を止めたり、会社を売却したりした）。
最終的に公開されたものに対して過大な金額を要求したとは考えにくい。それに、ガス会社だ。大金が動いている。最善の解決策を選ぶことができる。
そして、デジタル学習環境の何が気に入らないのか))))。
DSPには、ファンの多くが知らない複雑な数学がたくさんあり、市場にはほとんど応用できない。我々は皆、それが常に「価格をフーリエ級数に分解しよう」ということに帰結することをよく知っている。例えば、サイバーパワーの時代はそうだった）。
フーリエ級数に分解すべきは価格ではなくACFであることを、これらの同志は原則として誰も知らない。そして、知っている人は、なぜそれが価格の場合には意味をなさないのかを理解している。
DSPには、ファンの多くが知らない複雑な数学がたくさんあり、市場にはほとんど応用できない。我々は皆、それが常に「価格をフーリエ級数に分解しよう」ということに帰結することをよく知っている。This was the case back in the days of Cyberpower, for example).
フーリエ級数に分解すべきは価格ではなくACFであることを、これらの同志は原則として誰も知らない。フーリエ級数でフフーリエ級数でフフーリエ級数フーリエ級数フーリエ級数フーリエ級数フーリエ級数フーリエ級数。
ーオシロスコープ、ー半田ごてーフーリエ級数ー
ー スターリン、ー ベリヤ、ー 収容所ー
ー スターリン、ー ベリアーーー
DSPには、ファンの多くが知らない複雑な数学がたくさんあり、市場にはほとんど応用できない。我々は皆、それが常に「価格をフーリエ級数に分解しよう」ということに帰結することをよく知っている。例えば、サイバーパワーの時代はそうだった）。
フーリエ級数に分解すべきは価格ではなくACFであることを、これらの同志は原則として誰も知らない。そして、知っている人は、なぜそれが価格の場合には意味をなさないのかを理解している。
冗談です))))もちろん、物理学の外では、静的な公式による信号処理にチャンスはないし、変数が適切に記述または定式化されていない場合、ちょうど私たちのケースのように、人や人のグループはまだ形式化されていないため、その行動の信号処理にまだチャンスはない)))))))。
DSP - オシロスコープ、はんだごて、フーリエ。
ソ連 - スターリン、ベリヤ、収容所
以上です。
さて、ここでは、どのような精度で変数を定式化すべきか、これらの変数からの信号が重要であることを理解するかのように、人々に関して、それを評価する方法です。これまでのところ、ランダムに選択された信号のデジタル化は、外れ値、同じルネサンスや他の企業を与える。しかし、まだ科学はない。
さて、ここでは、これらの変数からの信号が有意になるように、どのような精度で変数を定式化すべきかを理解するように、人々に関して、それを推定する方法である。これまでのところ、ランダムに選択された信号のデジタル化は、外れ値、同じルネサンスと他の企業を与える。しかし、まだ科学はありません。
そもそも、DSP嫌いを含め、使われている指標の99.9％は、職人的・非効率的なローパスフィルターやハイパスフィルターであることを理解する必要がある...。
彼らは職人的にDSPをやっているが、同時にDSPを嫌っている...。そして、経験豊富なインジケーター・ユーザーの頭に浮かぶインジケーター （職人的なLF、FHF）の使用に関するすべての「独創的なアイデア」は、すでに70年前に最善の方法で実現されている...。
せめてこれくらいの理解があればいいのだが...。
ニューロニクスは同じデジタル・フィルターであり、より複雑であるだけだということを理解しようという話ではない、
また、「フィルタリング」の非常に多臓器的な意味について話しているのでもない。
DSP - オシロスコープ、はんだごて、フーリエ。
ソ連 - スターリン、ベリヤ、収容所
以上です。
偉大な、すべてを説明するコテルニコフの定理もある。ソ連の業績にも書かれている。
不平を言う代わりに、例えば、なぜコテルニコフの定理が物価に意味をなさないのか、考えてみるのもいいだろう。
そもそも、DSP嫌いを含め、使用されているインジケーターの99.9％は、職人的／非効率的なローパスフィルターやハイパスフィルターであることを理解する必要がある......。
彼らは職人的にDSPをやっているが、同時にDSPを嫌っている...。そして、経験豊富なインジケーターユーザーの頭に浮かぶインジケーターの使い方 （職人的なローパス、ハイパスフィルター）に関する「独創的なアイデア」はすべて、70年前にすでに最高の方法で実現されている......。
ーせめて、ーせめてフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフ
ニューロニューロニックは同じデジタルフィルターだが、より複雑であることを理解しているという話ではない、
、、のののののののののののークエントセプターのークエントセプターークエントセプターークエントセプターークエントセプターークエントセプターーーー
DSPは、定常的な（せいぜい準定常的な）ランダム過程によって記述される信号を扱う。ー 価格はーもし価格が定常的であれば、すべてのトレーダーはとっくの昔に兆万長者になっているはずだ。
フィルタリングはCOCの特権ではなく、この科学の特殊なケースを使っているのであって、必ずしも価格に適しているわけではない。
DSPは、定常的に記述された信号を扱う。
DSPはデジタル情報処理の巨大な分野だ...。
そして、あなたはそれを自分の非常に狭い理解で書いている。
データサイエンスは 静止画で記述される信号を扱うと書いて いるようなものだ......。
明確にしておくと...信号とはオシロスコープからのラジオグラムではなく、デジタル形式のあらゆる情報のことだ。
DSPは、定常（せいぜい準定常）ランダム過程によって記述される信号を扱う。ー価格がーもし価格が定常的であれば、すべてのトレーダーはとっくの昔に兆万長者になっているだろう。
フィルタリングはCOCの特権ではなく、この科学の特殊なケースを使用するものであり、必ずしも価格に適しているわけではない。
そして、DSPとMoの違いは何ですか、まあ、重みとフィードバックを持つ離散ロジックによる信号処理は、トリガー上の層のカップルを実装することができます。引数の引数の本質が。Of course, in traditional variants 80s tsos will not work.しかし、今日、MOはまた、物理的なプロセスを処理するために使用され、どのようにデジタル信号処理ではないのですか？