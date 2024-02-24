トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1493

マキシム・ドミトリエフスキー

仕組みが全く理解できない。

どちらも理解できず、使い分けを見たので、2-3時間勉強してあきらめました)

エリブラリウス

私も使い勝手がわからず、2-3時間の勉強で断念した理由です)

例えば、Hidden行列の値に現在の値、例えばreturnを掛けて、クラスラベル（つまりHidden状態）を得ることができたとしましょう。しかし、その後、単純な分類であることが判明します。

を入力し、さらに正規化された値0:1を入力します。

何がトリックなのかわからない :)

 

この方法は、ノンパラメトリックなナイーブベイズ分類器を非常に彷彿とさせるものである。ターゲットがないのです。2つの状態がモデルで使用されている場合、下降トレンドと上昇トレンドの 区別がよくつきます（例：EURUSD-H4）。Rでの指標の最も簡単な実装は数行で行われる（depmixS4パッケージ）。トレードシグナルとその結果は、シミュレーションを行った観測範囲に完全に対応しています。新しいデータが届いたときに、実際の市場で確率状態曲線がどのように変化するかは興味深いところです。



イリヤ・アンチピン

新しいデータについては、興味深いですね。今のところ、C言語で書かれたシンプルでわかりやすいコードは見つかっていないので、mqlを使ってライブラリを書いても問題ないだろう。ビタビやEMいろいろ、ライトクリフなど。

デバッグ用のインジケーターとして使うのもいいかもしれませんね。
 
マキシム・ドミトリエフスキー


をブレイクダウンインディケーターとして使用することができます。

その通りです。そして、安値、高値、どこでクローズするかを決めること、私たちはとにかくそれをお手伝いすることです。

アレクサンダー＿K

数学は神頼みで勉強した方がいい、無闇にパッケージを使うだけでは危険だ。

でもそう、単純なベイジアングリッド、確率的なものなんです。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

そんなの作れるの？リアルタイムではどうなんでしょうね。そして、これに取り付けるためのチャンネル......ちょっと時間がかかりますね。

アレクサンダー＿K

何日も前から、パッケージをつつきながら読んでいます。まだできません、もっとマナが必要です。

 
イリヤ・アンチピン

なぜかわからないが、このインジケータはバンドパスフィルタで切り捨てられたMACDのように見えるので、比較のためにMACDを追加する。

 
イリヤ・アンチピン

取引シグナルとそれによって生成された結果は、シミュレーションが行われた観測エリアと完全に一致しています。

どんな機械も訓練次第で聖杯に変身させることができるのです。また、一般に、分類や回帰の 方法の選択にはほとんど依存しないこと、また、「指標」についても、（最適化されていれば）MOとは言い難いことが多く語られています。

