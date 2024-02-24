トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2986 1...297929802981298229832984298529862987298829892990299129922993...3399 新しいコメント Aleksey Nikolayev 2023.04.01 12:58 #29851 Aleksey Vyazmikin #:そうだ。早急にイニシアチブを取れば、バグフィックスの探索が早く始まる。このようなモデルの利点は何だと思いますか？他のモデルよりも優れたパフォーマンスを発揮していますか？理論的には、入力データの変更に強いのでしょうか？ 新しい行を追加し、古い行を削除するだけでよいので、実装が簡単で、再学習／自己学習が容易です。 欠点もたくさんある。たとえば、多数の属性ではうまく機能しない。しかし、特徴の有用性を最初に評価する方法としては問題ない。 木が不連続なパターンに適しているのに対して、KNNやLWLRは連続的なパターンに適しているという事実から、木の局所的な類似を持つことに関心が集まっている。いわば、より完全な道具一式が欲しいのである。 Aleksey Vyazmikin 2023.04.01 13:31 #29852 Rashid Umarov #:ったな。近々、そのような例を発表する予定だ。 それは素晴らしい！ Aleksey Vyazmikin 2023.04.01 13:34 #29853 Aleksey Nikolayev #:新しい行を追加し、古い行を削除するだけなら、導入は簡単だし、再訓練／自己学習も容易だ。また、デメリットもある--たとえば、多数の属性ではうまく機能しない。しかし、属性の有用性を最初に評価する方法としては、かなり優れている。木が不連続なパターンに適しているのに対して、KNNやLWLRは連続的なパターンに適しているという事実から、木の局所的な類似を持つことに関心が集まっている。いわば、より完全なツールのセットが欲しいのである。 今のところ、予測変数の代わりにこのようなモデルを使うというアイデアが思い浮かぶ。この場合、モデルは多くの例を含むのではなく、いくつかのクラスター化された領域を含むべきである。そのようなモデルを十数個使えば、何かが得られるかもしれない......。 Alexandr Sokolov 2023.04.01 19:02 #29854 K. GrangerとM. Hatanakaによる「Spectral analysis of time series in economics（経済学における時系列のスペクトル分析）」 私がロシア語圏で見つけたのは、サンクトペテルブルグでのこの本の販売に関するアナウンスだけですが、ウクライナではお分かりのように、現在の出来事の文脈で今それを送ることはできません* フォーラムのこのブランチでは皆さん賢い方ばかりなので、おそらく何人かは読んだことがあるでしょう - もしかしたら誰かがロシア語でこの本のpdfを持っているかも？:) Renat Akhtyamov 2023.04.01 19:34 #29855 Alexandr Sokolov #: K. GrangerとM. Hatanakaによる「Spectral analysis of time series in economics（経済学における時系列のスペクトル分析）」 私がロシア語圏で見つけたのは、サンクトペテルブルグでのこの本の販売に関するアナウンスだけですが、ウクライナではお分かりのように、現在の出来事の文脈で今それを送ることはできません * フォーラムのこのブランチでは皆さん賢い方ばかりなので、おそらく何人かは読んだことがあるでしょう - もしかしたら誰かがロシア語でこの本のpdfを持っているかも？:) この本は具体的には見つけられませんでしたが...。: "時系列のスペクトル分析" 無料ダウンロード。デジタルライブラリーLibCats ブック検索 "Ð¡Ð¿ÐµÐºÑÑÐ°Ð»ÑÐ½ÑÐ¹ Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð· Ð²ÑÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½ÑÑ ÑÑÐ´Ð¾Ð²" скачать бесплатно. Электронная библиотека. Поиск книг LibCats libcats.org "Ð¡Ð¿ÐµÐºÑÑÐ°Ð»ÑÐ½ÑÐ¹ Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð· Ð²ÑÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½ÑÑ ÑÑÐ´Ð¾Ð²" скачать бесплатно. Электронная библиотека. Поиск книг LibCats | Books Catalog - Download books for free. Find books Alexandr Sokolov 2023.04.01 19:46 #29856 Renat Akhtyamov #:この本は見つからなかった そして、私はこの本が必要なんだ。私の先生が私に勧めてくれたんだ。 でも、リンクをありがとう。このサイトのことは知らなかったよ。 Renat Akhtyamov 2023.04.01 20:27 #29857 Alexandr Sokolov #:そして、まさにこの本が必要なんだ。僕の先生が薦めてくれたんだ。 でも、リンクありがとう。このサイトは知らなかったよ。 もう見つけたよ。 経済時系列のスペクトル分析 : Granger, C. W. J. (Clive William John), 1934-2009 : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive Spectral analysis of economic time series : Granger, C. W. J. (Clive William John), 1934-2009 : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive archive.org Includes bibliographical references Renat Akhtyamov 2023.04.01 20:40 #29858 経済時系列のスペクトル分析。(PSME-1) - Clive William John Granger, 畑中 道夫 - Google Books Result Spectral Analysis of Economic Time Series. (PSME-1) books.google.ru The important data of economics are in the form of time series; therefore, the statistical methods used will have to be those designed for time series data. New methods for analyzing series containing no trends have been developed by communication engineering, and much recent research has been devoted to adapting and extending these methods so that they will be suitable for use with economic series. This book presents the important results of this research and further advances the application of the recently developed Theory of Spectra to economics. In particular, Professor Hatanaka demonstrates the new technique in treating two problems-business cycle indicators, and the acceleration principle existing in department store data.Originally published in 1964.The Princeton Legacy Library uses the latest print-on-demand technology to again make available previously out-of-print books from the distinguished backlist of Princeton University Press. These editions preserve the original... Aleksey Nikolayev 2023.04.01 20:40 #29859 目次がなくても、かなり削られている。グーグルブックスで 読んだ方がいい。 あるいは、完全版だが、有料（あるいはどこかの大学を通じて無料でアクセスできる）のこちら。 しかし、目次を見る限り、かなり難しいマタンだ。 Renat Akhtyamov 2023.04.01 20:42 #29860 Aleksey Nikolayev #:目次を全部抜きにしても、かなり削ぎ落とされている。グーグルブックで 検索した方がいい。もしくは完全版だが、こちらで お金を払えば（もしくはどこかの大学を通じて無料でアクセスできる）。しかし、目次を見る限り、かなり難しいマタンだ。 積分はある期間の累計である。 数式は簡単なので、怖がらないでください。 DSPは正しい使い方をすればいいものだ： 1...297929802981298229832984298529862987298829892990299129922993...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そうだ。早急にイニシアチブを取れば、バグフィックスの探索が早く始まる。
このようなモデルの利点は何だと思いますか？他のモデルよりも優れたパフォーマンスを発揮していますか？理論的には、入力データの変更に強いのでしょうか？
新しい行を追加し、古い行を削除するだけでよいので、実装が簡単で、再学習／自己学習が容易です。
欠点もたくさんある。たとえば、多数の属性ではうまく機能しない。しかし、特徴の有用性を最初に評価する方法としては問題ない。
木が不連続なパターンに適しているのに対して、KNNやLWLRは連続的なパターンに適しているという事実から、木の局所的な類似を持つことに関心が集まっている。いわば、より完全な道具一式が欲しいのである。
ったな。近々、そのような例を発表する予定だ。
それは素晴らしい！
新しい行を追加し、古い行を削除するだけなら、導入は簡単だし、再訓練／自己学習も容易だ。
また、デメリットもある--たとえば、多数の属性ではうまく機能しない。しかし、属性の有用性を最初に評価する方法としては、かなり優れている。
木が不連続なパターンに適しているのに対して、KNNやLWLRは連続的なパターンに適しているという事実から、木の局所的な類似を持つことに関心が集まっている。いわば、より完全なツールのセットが欲しいのである。
今のところ、予測変数の代わりにこのようなモデルを使うというアイデアが思い浮かぶ。この場合、モデルは多くの例を含むのではなく、いくつかのクラスター化された領域を含むべきである。そのようなモデルを十数個使えば、何かが得られるかもしれない......。
私がロシア語圏で見つけたのは、サンクトペテルブルグでのこの本の販売に関するアナウンスだけですが、ウクライナではお分かりのように、現在の出来事の文脈で今それを送ることはできません
* フォーラムのこのブランチでは皆さん賢い方ばかりなので、おそらく何人かは読んだことがあるでしょう - もしかしたら誰かがロシア語でこの本のpdfを持っているかも？:)
K. GrangerとM. Hatanakaによる「Spectral analysis of time series in economics（経済学における時系列のスペクトル分析）」 私がロシア語圏で見つけたのは、サンクトペテルブルグでのこの本の販売に関するアナウンスだけですが、ウクライナではお分かりのように、現在の出来事の文脈で今それを送ることはできません * フォーラムのこのブランチでは皆さん賢い方ばかりなので、おそらく何人かは読んだことがあるでしょう - もしかしたら誰かがロシア語でこの本のpdfを持っているかも？:)
この本は具体的には見つけられませんでしたが...。:
"時系列のスペクトル分析" 無料ダウンロード。デジタルライブラリーLibCats ブック検索
この本は見つからなかった
そして、私はこの本が必要なんだ。私の先生が私に勧めてくれたんだ。
でも、リンクをありがとう。このサイトのことは知らなかったよ。
そして、まさにこの本が必要なんだ。僕の先生が薦めてくれたんだ。
でも、リンクありがとう。このサイトは知らなかったよ。
もう見つけたよ。
経済時系列のスペクトル分析 : Granger, C. W. J. (Clive William John), 1934-2009 : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive
目次がなくても、かなり削られている。グーグルブックスで 読んだ方がいい。
あるいは、完全版だが、有料（あるいはどこかの大学を通じて無料でアクセスできる）のこちら。
しかし、目次を見る限り、かなり難しいマタンだ。
目次を全部抜きにしても、かなり削ぎ落とされている。グーグルブックで 検索した方がいい。
もしくは完全版だが、こちらで お金を払えば（もしくはどこかの大学を通じて無料でアクセスできる）。
しかし、目次を見る限り、かなり難しいマタンだ。
積分はある期間の累計である。
数式は簡単なので、怖がらないでください。
DSPは正しい使い方をすればいいものだ：