トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2999 1...299229932994299529962997299829993000300130023003300430053006...3399 新しいコメント СанСаныч Фоменко 2023.04.05 12:51 #29981 Maxim Dmitrievsky #: すべての記事を意図的にねじ曲げているのか？一種の自己満足ですか？r-usersの悪い評判を台無しにしないでください。それとも教えてください、あなたは誰のために働いているのですか？質問はツッコミについてだった。というか、恨み。 ええ、まあ、これがその投稿のコピーです。C.O.C.はどこだ？ロールシャッハ#:Matlabに一言。matlabの後のpythonは不器用で不便だ。Windowsの後のLinuxのようなもので、すべてが動くように見えるが、いつも小さなバグがある。みんな大好きな(皮肉)pythonのスペクトル解析はなかなか見つからない。しかし、 pythonが機械学習の業界標準になった ことは認めなければならない。scipy.orgやGoogleで他のライブラリを 検索すると、 。ここには、ほとんどがプロではないプログラマーが座っているので、彼らの議論を聞くのはとてももったいない。曰く、下手なダンサーに :)幸運を祈る！ mytarmailS 2023.04.05 12:57 #29982 mytarmailS 検証結果について 議論したほうがいいんじゃない？ Matlab、python、R。これらは製品を作るためのツールに過ぎない。重要なのは製品であって、技術ではないいったん製品を作ったら、やはりmqlで書き直す必要がある。 削除済み 2023.04.05 12:59 #29983 СанСаныч Фоменко #:そうそう、これがその記事のコピーだ。DSPはどこにある？scipy.orgとgoogleで他のライブラリを検索するとたくさん出て くるよ。 。ここに座っているのは、ほとんどがプロのプログラマーではないので、彼らの議論を聞くのはとてももったいない。下手な踊り子とはよく言ったものだ :)幸運を祈る！ そして、あなたにも幸運を。このライブラリや投稿でツッコミを検索するときに必要になるでしょう、見たところ :) 削除済み 2023.04.05 13:21 #29984 mytarmailS #: Matlab、Python、R。これらは製品を作るためのツールに過ぎない。重要なのは製品であり、技術ではない製品を作ったら、やはりmqlで書き直す必要がある。 新しいアプローチについて書くことはできるが、共有するのはちょっと申し訳ない。onnxが話題になったのはそのためで、利便性のためにボットに移行する必要がある場合もあるからだ。onnxのフォーマットですでにトレーニングされたものを、後でテスト用に割り引くこともできます。 mytarmailS 2023.04.05 13:55 #29985 Maxim Dmitrievsky #: 記事が出るのか？） わからないよ。 トレードが最優先だ。 mytarmailS 2023.04.05 16:17 #29986 クラスターにおけるAMOからの確率 Maxim Kuznetsov 2023.04.05 16:45 #29987 MLをやっている人たちに DSPで ちょっとからかったりすると:-))、彼らはそれを当然だと思って、おかしな反応をする。 論理的には、3つのもの（DL/ML、DSP、NN）はすべて連動するはずですが。1つ目は履歴分析から何がノイズかシグナルかを判断し、2つ目はリアルタイムでノイズを除去し、3つ目はシグナルを迅速にハイライトする。あるいは、ライブ・トレーダーがそのうちの1つの代わりに使わなければならないだろう。 nevar 2023.04.05 16:51 #29988 Aleksey Vyazmikin # : 時系列の畳み込みを試した人はいますか？ https://boostedml.com/2020/04/1-d-convolutional-neural-networks-for-time-series-basic-intuition.html。 削除済み 2023.04.05 16:57 #29989 Maxim Kuznetsov #: DSPで「 頑固なML野郎をちょっといじってみよう :-)。論理的には、3つのもの（DL/ML、DSP、NN）はすべて一緒に機能するはずですが。最初のものが履歴分析から何がノイズかシグナルかを判断し、2番目のものがリアルタイムでノイズを除去し、3番目のものがシグナルを迅速にハイライトする。あるいは、ライブ・トレーダーがそのうちの1つの代わりに使わなければならないだろう。 tsosの真の信者との対話の一部をスキップし、再びピンクのポニーの世界からの空想を表現することは非倫理的である :) Maxim Kuznetsov 2023.04.05 17:11 #29990 Maxim Dmitrievsky #:ツース・トゥルー・ビリーバーとの対話の一部をすっ飛ばして、またピンク・ポニーの世界からの妄想を述べるのは倫理に反する) このトピックには、あなた個人にとって喜ばしい考えだけがあるわけではありません。 倫理主義者はツォスという言葉に苛立つのか？ 1...299229932994299529962997299829993000300130023003300430053006...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
すべての記事を意図的にねじ曲げているのか？一種の自己満足ですか？r-usersの悪い評判を台無しにしないでください。それとも教えてください、あなたは誰のために働いているのですか？質問はツッコミについてだった。というか、恨み。
ええ、まあ、これがその投稿のコピーです。C.O.C.はどこだ？
Matlabに一言。matlabの後のpythonは不器用で不便だ。Windowsの後のLinuxのようなもので、すべてが動くように見えるが、いつも小さなバグがある。みんな大好きな(皮肉)pythonのスペクトル解析はなかなか見つからない。
しかし、 pythonが機械学習の業界標準になった ことは認めなければならない。
。
幸運を祈る！
そうそう、これがその記事のコピーだ。DSPはどこにある？scipy.orgとgoogleで他のライブラリを検索するとたくさん出て くるよ。
。
幸運を祈る！
Matlab、Python、R。これらは製品を作るためのツールに過ぎない。
記事が出るのか？）
わからないよ。
トレードが最優先だ。
クラスターにおけるAMOからの確率
MLをやっている人たちに DSPで ちょっとからかったりすると:-))、彼らはそれを当然だと思って、おかしな反応をする。
論理的には、3つのもの（DL/ML、DSP、NN）はすべて連動するはずですが。1つ目は履歴分析から何がノイズかシグナルかを判断し、2つ目はリアルタイムでノイズを除去し、3つ目はシグナルを迅速にハイライトする。あるいは、ライブ・トレーダーがそのうちの1つの代わりに使わなければならないだろう。
時系列の畳み込みを試した人はいますか？
DSPで「 頑固なML野郎をちょっといじってみよう :-)。
論理的には、3つのもの（DL/ML、DSP、NN）はすべて一緒に機能するはずですが。最初のものが履歴分析から何がノイズかシグナルかを判断し、2番目のものがリアルタイムでノイズを除去し、3番目のものがシグナルを迅速にハイライトする。あるいは、ライブ・トレーダーがそのうちの1つの代わりに使わなければならないだろう。
tsosの真の信者との対話の一部をスキップし、再びピンクのポニーの世界からの空想を表現することは非倫理的である :)
ツース・トゥルー・ビリーバーとの対話の一部をすっ飛ばして、またピンク・ポニーの世界からの妄想を述べるのは倫理に反する)
このトピックには、あなた個人にとって喜ばしい考えだけがあるわけではありません。
倫理主義者はツォスという言葉に苛立つのか？