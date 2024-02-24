トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2999

Maxim Dmitrievsky #:
すべての記事を意図的にねじ曲げているのか？一種の自己満足ですか？r-usersの悪い評判を台無しにしないでください。それとも教えてください、あなたは誰のために働いているのですか？質問はツッコミについてだった。というか、恨み。

ええ、まあ、これがその投稿のコピーです。C.O.C.はどこだ？

ロールシャッハ#:

Matlabに一言。matlabの後のpythonは不器用で不便だ。Windowsの後のLinuxのようなもので、すべてが動くように見えるが、いつも小さなバグがある。みんな大好きな(皮肉)pythonのスペクトル解析はなかなか見つからない。

しかし、 pythonが機械学習の業界標準になった ことは認めなければならない。

scipy.orgやGoogleで他のライブラリを 検索すると、
ここには、ほとんどがプロではないプログラマーが座っているので、彼らの議論を聞くのはとてももったいない。曰く、下手なダンサーに :)




mytarmailS 検証結果について 議論したほうがいいんじゃない？
Matlab、python、R。これらは製品を作るためのツールに過ぎない。
重要なのは製品であって、技術ではない

いったん製品を作ったら、やはりmqlで書き直す必要がある。
СанСаныч Фоменко #:

mytarmailS #:
新しいアプローチについて書くことはできるが、共有するのはちょっと申し訳ない。
onnxが話題になったのはそのためで、利便性のためにボットに移行する必要がある場合もあるからだ。onnxのフォーマットですでにトレーニングされたものを、後でテスト用に割り引くこともできます。
 
Maxim Dmitrievsky #:
記事が出るのか？）

わからないよ。

トレードが最優先だ。

 

クラスターにおけるAMOからの確率

 

MLをやっている人たちに DSPで ちょっとからかったりすると:-))、彼らはそれを当然だと思って、おかしな反応をする。

論理的には、3つのもの（DL/ML、DSP、NN）はすべて連動するはずですが。1つ目は履歴分析から何がノイズかシグナルかを判断し、2つ目はリアルタイムでノイズを除去し、3つ目はシグナルを迅速にハイライトする。あるいは、ライブ・トレーダーがそのうちの1つの代わりに使わなければならないだろう。

 
Aleksey Vyazmikin # :
時系列の畳み込みを試した人はいますか？
https://boostedml.com/2020/04/1-d-convolutional-neural-networks-for-time-series-basic-intuition.html。
Maxim Kuznetsov #:

DSPで「 頑固なML野郎をちょっといじってみよう :-)。

論理的には、3つのもの（DL/ML、DSP、NN）はすべて一緒に機能するはずですが。最初のものが履歴分析から何がノイズかシグナルかを判断し、2番目のものがリアルタイムでノイズを除去し、3番目のものがシグナルを迅速にハイライトする。あるいは、ライブ・トレーダーがそのうちの1つの代わりに使わなければならないだろう。

tsosの真の信者との対話の一部をスキップし、再びピンクのポニーの世界からの空想を表現することは非倫理的である :)

 
Maxim Dmitrievsky #:

このトピックには、あなた個人にとって喜ばしい考えだけがあるわけではありません。

倫理主義者はツォスという言葉に苛立つのか？

