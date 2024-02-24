トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2922

lynxntech #:

マキシムの追放を取り消せ


何のための追放なのか分からなかった。

Maxim Kuznetsov #:

未挑戦の投稿の履歴や、そこで起こっていたこと全般を見ると、挑発者たちがおどしを利かせて逃げ、間を置いてから積極的にこのスレッドにスパム行為をしているという悪い印象を受ける。最後の数ページは、こうした「ML/DL/NNの専門家」が直接的に主導している。

わかった。落ち着いて。

彼はモデレーターを見苦しく侮辱したために追放されたのだ。控えめに言ってもね。おそらく長い時間がかかるだろう。

 
ああ、ONNXが 来た。これで今まで以上にいい暮らしができそうだ（笑)。
 
ああ、ONNXが 来た。今よりもっといい暮らしができるだろう（笑)。
次はChatgptとNLPだ。）
 
次はChatGPTとNLPだ）

ChatGPTはOpenAI APIで 可能だし、NLPはONNXで 可能だ。

 
RのTCテストの結果に 注目していただきたい。
 

R上のモデル。

It works on H1, the teacher is trending (ZZ), predicts the next bar.OutOfSampe is not used, as the model is recalculated at each bar.

次のバーの予測効率 78-80%。

次の8つのバーのうちの1つに対するポジティブな予測性能は95%以上。

得られたモデルは優れている。

しかし

ここに、TRとSLの練習で得られた多くの結果のひとつがある。




典型的なチャート。


見づらいので縦線で強調した。

 
ChatGPTはOpenAI APIで 可能だし、NLPはONNXで 可能だ。

APIのGPTは良いが、ブラックボックスのGPTは資金管理には向かない。）NLPの方が良さそう。あるいはGPTのロジックを切り離すか))))

ちなみにレンザンスでは、2001年か2年目には8000,000の商品で1日300,000の取引が行われていましたが、ほとんどの取引が市場に大きな影響を与えないような分割された大きな取引であったため、高頻度取引とはみなされていませんでした))。

 

いくつか質問がある

СанСаныч Фоменко #:

H1で動作し、先生はトレンド（ZZ）、次のバーを予測します。モデルは各バーで再計算されるため、OutOfSampeは使用されません。

次のバーを予測するのであれば、なぜZZはそうするのですか？

SanSanych Fomenko#

次の8つのバーのうちの1つに関するポジティブな予測の効率は95%以上です。

8つのバーとはどういう意味ですか？モデルが1つのバー、つまり次のバーのみを予測する場合。

 
mytarmailS #:

ーいくつかったな。

次のバーが予測される場合、そのZZは何ですか？

モデルが1つのバー、すなわち次のバーのみを予測する場合、8つのバーは何を意味する のでしょうか？

例えば、8本中1本が白ということです :-)

モデルがテストされているが、パラボリックとAMAもロボットに含まれている。Rや他のものを取り除いても、結果は根本的に変わらないのではないかという疑いが強い。パラボリックとアマをペアで使っても、似たような結果になるだろう

