トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2922

Maxim Kuznetsov 2023.02.21 22:31 #29211

If you look at the history of unbanned posts and what was going on there in general, you get a bad impression that the provocateurs got away with a scare and after a pause are actively spamming the thread.最後の数ページは、これらの「ML/DL/NNの専門家」が直接的に主導している。

Uladzimir Izerski 2023.02.21 23:02 #29212

わかった。落ち着いて。

彼はモデレーターを見苦しく侮辱したために追放されたのだ。控えめに言ってもね。おそらく長い時間がかかるだろう。

Aleksey Nikolayev 2023.02.22 06:25 #29213

ああ、ONNXが 来た。これで今まで以上にいい暮らしができそうだ（笑)。

Valeriy Yastremskiy 2023.02.22 07:49 #29214

次はChatgptとNLPだ。）

Aleksey Nikolayev 2023.02.22 08:13 #29215

ChatGPTはOpenAI APIで 可能だし、NLPはONNXで 可能だ。

СанСаныч Фоменко 2023.02.22 08:51 #29216

RのTCテストの結果に 注目していただきたい。

СанСаныч Фоменко 2023.02.22 09:10 #29217

R上のモデル。

It works on H1, the teacher is trending (ZZ), predicts the next bar.OutOfSampe is not used, as the model is recalculated at each bar.

次のバーの予測効率 78-80%。

次の8つのバーのうちの1つに対するポジティブな予測性能は95%以上。

得られたモデルは優れている。

しかし、損失ははるかに大きい。

EA自体では損失を減らし、利益を増やすようにしています。しかし、それでも問題は解決しません。

ここに、TRとSLの練習で得られた多くの結果のひとつがある。

つまり、モデルは何らかの理由で市場の強い動きの方向を誤って予測しているのです。

典型的なチャート。

見づらいので縦線で強調した。

Valeriy Yastremskiy 2023.02.22 09:34 #29218

APIのGPTは良いが、ブラックボックスのGPTは資金管理には向かない。）NLPの方が良さそう。あるいはGPTのロジックを切り離すか))))

ちなみにレンザンスでは、2001年か2年目には8000,000の商品で1日300,000の取引が行われていましたが、ほとんどの取引が市場に大きな影響を与えないような分割された大きな取引であったため、高頻度取引とはみなされていませんでした))。

mytarmailS 2023.02.22 10:18 #29219

いくつか質問がある

次のバーを予測するのであれば、なぜZZはそうするのですか？

8つのバーとはどういう意味ですか？モデルが1つのバー、つまり次のバーのみを予測する場合。

Maxim Kuznetsov 2023.02.22 10:23 #29220

例えば、8本中1本が白ということです :-)

モデルがテストされているが、パラボリックとAMAもロボットに含まれている。Rや他のものを取り除いても、結果は根本的に変わらないのではないかという疑いが強い。パラボリックとアマをペアで使っても、似たような結果になるだろう
ああ、ONNXが 来た。今よりもっといい暮らしができるだろう（笑)。
次はChatGPTとNLPだ）
ChatGPTはOpenAI APIで 可能だし、NLPはONNXで 可能だ。
R上のモデル。
It works on H1, the teacher is trending (ZZ), predicts the next bar.OutOfSampe is not used, as the model is recalculated at each bar.
次のバーの予測効率 78-80%。
次の8つのバーのうちの1つに対するポジティブな予測性能は95%以上。
得られたモデルは優れている。
しかし
EA自体では損失を減らし、利益を増やすようにしています。ータはータはータはータはータがータがータしかし、それでも問題は解決しません。
ここに、TRとSLの練習で得られた多くの結果のひとつがある。
典型的なチャート。
見づらいので縦線で強調した。
APIのGPTは良いが、ブラックボックスのGPTは資金管理には向かない。）NLPの方が良さそう。あるいはGPTのロジックを切り離すか))))
ちなみにレンザンスでは、2001年か2年目には8000,000の商品で1日300,000の取引が行われていましたが、ほとんどの取引が市場に大きな影響を与えないような分割された大きな取引であったため、高頻度取引とはみなされていませんでした))。
いくつか質問がある
例えば、8本中1本が白ということです :-)
モデルがテストされているが、パラボリックとAMAもロボットに含まれている。Rや他のものを取り除いても、結果は根本的に変わらないのではないかという疑いが強い。パラボリックとアマをペアで使っても、似たような結果になるだろう