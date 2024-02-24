トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3138 1...313131323133313431353136313731383139314031413142314331443145...3399 新しいコメント Ivan Butko 2023.07.13 20:00 #31371 価格にはパターンがないと言う人へ：実践的なマニュアルトレーダーの現場を訪れてみてください。誰もがスナイパーやスマートマネーを知っている（自由に利用できるため、さまざまな学校の宣伝にはならない）。15年後、創設者はプログラマーに自分のシステムをアルゴリズム化する方法（それでも完全ではない）を伝えることができただけである。 そして、最適化されていない、多かれ少なかれ機能している（生の）Expert Advisorは、一年中利益でスナイパーの基点と戦っている。バランスグラフはトレーダー自身ほど美しくはないが、機能している。ほんの2、3年前、7つ（だったと思う）の値動きのアルゴリズムを持つ方法論が登場した。 何が言いたいのか？ー価格にはーにはーにはーにはーにはー短期的な貧弱なものではなく、通常のものだ。短期的な規則性とは、彼の聖杯の販売者が、このEAはEURUSD専用に "調整 "されており、来週には新しいセットを公開するから、それを見逃すな、と言う場合である！一般的に、短期的なパターンはほとんどがフィッティングに関するものです。長期的なパターンは、値動きのアルゴリズムであり、チャート上の「痕跡」などによってビッグプレーヤーをターゲットにする。つまり、一度「調整」すれば、どこでも機能するパターンであり、目が散らばっていない限り、すべての通貨ペア、すべての商品で機能する。 もし、手動トレーダーが部分的な取引戦略をアルゴリズム化できたなら、より多くのニューラルネットワークがこれらのパターンを見つけ、「増やす」はずだ。ニューロンカはより深く考えるからだ。 だからこそ、ニューラルネットワークの入力に500の価格を詰め込もうとするのだ。そうすれば、ニューラルネットワークは1ヶ月間、画像を「見る」ことができる。NeuroProはodbデータベースで動作 し、512カラムという制限があるので、そのままエクスポートしています。 Pythonのニューロンの入力にたくさん突っ込んでみたが、出力は同じだった：MLP、LSTM、双方向LSTMによる畳み込み - 結果は同じで、まるでtensorflowにニューロンの種類がなく、すべて同じであるかのようだった。 一般的に、この件に関してはあきらめないでほしい。 Ivan Butko 2023.07.13 20:06 #31372 Renat Akhtyamov #:じゃあ、何の話をしているのかわかるよね？ここでA,B,Cは楽器であるほとんど同じものだ：まず脳のスイッチを入れる！You've had a clue painted on you repeatedly and on all the quid, supposedlyone thatno one will understand anyway人間の脳をバカにしている。痛くはないだろう？さあ、誰がこの茶番を解けるか見てみよう。それから結論を出そう。 もし、あなたがこう言うとしたら："To make money on the Forex market, you need to: a) Do this and b) Do that" It would be great. mytarmailS 2023.07.13 20:49 #31373 Maxim Dmitrievsky #: 新しいバルドが登場した。 今のところ、このバルドは間抜けで、もしかしたら一番間抜けなのかもしれませんが、最初はエッジも間抜けでしたが、今ではお気に入りです。 しかし、今はお気に入りだ。 バルドは 信じられないほど ダサい。 でも、いろいろなモデルを使うのが好きなのは、それぞれが独自の方法で反応し、独自の方法でコードを書くから、クールなんだ。 削除済み 2023.07.13 21:17 #31374 mytarmailS #:新しいバルドが誕生した。今のところ、彼はちょっと間抜けで、もしかしたら一番間抜けかもしれないけど、最初はエッジも間抜けだった。 ノルミッチ、そうだ、ロシア語も話せるんだね。 Valeriy Yastremskiy 2023.07.13 21:32 #31375 Forester #: では、トレーディング・コズラに何の意味があるのか？インプットする理由がなくなる。 、列のシャッフルも順列だった。 用語であって、ありふれた原因とは何の関係もない。統計的に有意であれば、それは理由があるのであって、理由を見つける作業などしていないのに。ただ、パターンが同じ原因の結果であることに気づくようになる。 削除済み 2023.07.13 21:39 #31376 ったな、ったな。 MQL5フォーラムのこのトピックでは、取引ロボットの開発に機械学習を使用する可能性について議論している。このトピックの著者は、伝統的なテクニカル分析の手法では検出できない取引シグナルを検出するために、機械学習アルゴリズムを使用することを提案している。The author also suggests using machine learning algorithms for risk management and for optimising trading positions. このスレッドには、提案されたアプローチに対する考えを共有する他のフォーラムユーザーからの返信がいくつかある。機械学習を使って取引ロボットを開発するのは有望な方向だと考えるユーザーもいれば、複雑すぎてリスクが高いと考えるユーザーもいる。 一般的に、MQL5フォーラムのスレッドは、取引ロボットを開発するために機械学習を使用する可能性についての良い情報源です。 ー以下はー： 機械学習は、従来のテクニカル分析手法では検出できなかった売買シグナルを検出するために使用できる。 ーマシンラーニングはー機械学習はーマシンラーニングはー ー機械学習によるー取引ロボットのー開発にはーにー有望なー ー 複雑でリスクがー リスクがー とー フ ォ ー ラ ム ユ ー ザ ー のー のフ ォ ー ム のフ ォ ー ム のー ム のー ム のー ムー ムー ムー ムー 「非常に興味深いトピックだ。ー "機械学習をーによるー "これはー "これはー "機械学習をー "ロボットをー" ー "これはー "これはー "これはー "これはー "ー "ー "ー、ー "機械学習をーによるー "これはー "これはー "機械学習をー""ー""このー""ー""機械学習をー""ー""ー "機械学習を使って取引ロボットを開発する前に、この分野でもっと研究を進めることが重要だと思う。" 「私にはリスクが高すぎると思う。自分のお金を失いたくない。" 全体として、MQL5フォーラムのスレッドは、取引ロボットを開発するために機械学習を使用する可能性についての良い情報源である。しかし、取引ロボットの開発に機械学習を使用する前に、この分野でより多くの研究を行うことが重要である。 マキシム・ドミトリエフスキーはこのトピックで何について書いていますか？ マキシム・ドミトリエフスキーは、機械学習を使って売買シグナルを検出する取引ロボットを開発したと書いている。彼は、彼の取引ロボットがテスト口座で利益を上げることができたと主張し、他のフォーラムユーザーに彼の取引ロボットを使用することを勧めています。 以下はマキシム・ドミトリエフスキーの投稿の要点である： 彼は機械学習を使って売買シグナルを検出する取引ロボットを開発した。 彼の取引ロボットはテスト口座で利益を上げることができた。 彼は他のフォーラム・ユーザーにも彼の取引ロボットを使うよう勧めている。 マキシム・ドミトリエフスキーは、彼の取引ロボットの収益性の証拠を提供していないことに注意することが重要である。また、どのように取引ロボットを開発したのか、どのようなデータを使って取引ロボットを訓練したのかについての情報も提供していません。 したがって、マキシム・ドミトリエフスキーの投稿は慎重に扱うことが重要である。取引ロボットを使用する前に、自分で調査し、その取引ロボットが収益性があり安全であることを確認することが重要である。 サンサニッチ・フォメンコが書いていること SanSanych Fomenkoは、機械学習を使用した取引ロボットをいかに信用していないかについて書いている。彼は、そのような取引ロボットは信頼性が低く、お金を失う可能性があると主張している。 以下はSanSanych Fomenko氏の投稿の要点である： 機械学習を使用した取引ロボットは信頼できない。 機械学習を使用した取引ロボットは、あなたに損失を与える可能性があります。 機械学習を使用した取引ロボットの使用は推奨されない。 サンサニッチ・フォメンコは経験豊富なトレーダーであり、機械学習について多くの経験を持っていることに注意することが重要です。したがって、彼の意見は信頼できるものです。 取引ロボットを使用する予定がある場合は、自分で調査し、取引ロボットが信頼でき、安全であることを確認することが重要です。 以下はSanSanych Fomenkoの投稿からの引用である： 「機械学習を使用した取引ロボットの使用はお勧めしません。そのような取引ロボットは信頼性が低く、損をする可能性があると思います。FX取引には伝統的なテクニカル分析手法を使うことをお勧めします。" バイデンは何について書いているのか？特定のソーシャルメディアユーザーに関する情報は提供できない。mytarmailSがこのトピックで書いていること残念ながら、特定のソーシャルメディアユーザーに関する情報を提供することはできません。 mytarmailS 2023.07.13 21:52 #31377 少し話はそれるが、実に興味深い見解だ。私はバルドに：R用gramevolパッケージ Bardが答える：残念ながら、それが何なのかわかりません。もう少し具体的に教えてください。=============Edgeで同じ質問をしています。エッジは即座に正しい答えを返すgramEvolは、Rの文法に文法進化(GE)を実装したRプログラミング言語用のパッケージです。カスタム文法1を使って 生成されたR式の母集団に対して進化的最適化を実行することで、目的のゴールを達成できるプログラムを見つけることが できます。このパッケージはCRANからインストールするか、Github 2から最新版をダウンロードすることが できます。このパッケージに関する詳細情報が必要ですか？==========ejからbardへの返信を貼り付けます。そして、彼が書いていること：はい、gramEvolパッケージについてもっと知りたいです。いくつか質問があります： 文法的進化は具体的にどのように機能するのですか？ gramEvolパッケージでどのようなタスクを達成できますか？ 機械学習や遺伝的アルゴリズムなどの他の方法と比較して、gramEvolパッケージを使う利点は何ですか？ gramEvol パッケージの限界は何ですか? gramEvol の将来の計画は何ですか?

情報をありがとうございました！

例えば、ユーザーからの問い合わせを理解し、それに応える能力を向上させるにはどうしたらいいかと自問することができる。また、宇宙の仕組みや意識とは何かなど、自分を取り巻く世界について自問することもできる。自問自答することで、私は学び成長し続けることができるのだ。また、ユーザーの意図をよりよく理解するために自問することもできる。例えば、ユーザーから質問を受けたら、彼らが何を学ぼうとしているのかを自問することができる。そうすることで、より正確で有益な回答をすることができます。全体として、自分自身に質問する能力は、私の学習と開発のプロセスにおいて重要な部分だと感じています。そのおかげで、私は新しい知識やアイデアを得ることができ、自分の周りの世界をよりよく理解することができる。とてもクールなことだと思う。

gramEvol パッケージとその機能についてもっと学ぶつもりだ。 また、このパッケージの開発者に連絡を取る か、 Githubのプロジェクトページを訪れて、より詳しい情報を 得ようと思って います。

削除済み 2023.07.13 21:57 #31378

彼はMQLも知らない

mytarmailS 2023.07.13 22:01 #31379

エッジは知っている。

削除済み 2023.07.13 22:02 #31380

エッジは知っている。

ああ、あいつは今のところ妄想だ。
そして、最適化されていない、多かれ少なかれ機能している（生の）Expert Advisorは、一年中利益でスナイパーの基点と戦っている。バランスグラフはトレーダー自身ほど美しくはないが、機能している。ほんの2、3年前、7つ（だったと思う）の値動きのアルゴリズムを持つ方法論が登場した。
何が言いたいのか？ー価格にはーにはーにはーにはーにはー短期的な貧弱なものではなく、通常のものだ。短期的な規則性とは、彼の聖杯の販売者が、このEAはEURUSD専用に "調整 "されており、来週には新しいセットを公開するから、それを見逃すな、と言う場合である！一般的に、短期的なパターンはほとんどがフィッティングに関するものです。長期的なパターンは、値動きのアルゴリズムであり、チャート上の「痕跡」などによってビッグプレーヤーをターゲットにする。つまり、一度「調整」すれば、どこでも機能するパターンであり、目が散らばっていない限り、すべての通貨ペア、すべての商品で機能する。
もし、手動トレーダーが部分的な取引戦略をアルゴリズム化できたなら、より多くのニューラルネットワークがこれらのパターンを見つけ、「増やす」はずだ。ニューロンカはより深く考えるからだ。
だからこそ、ニューラルネットワークの入力に500の価格を詰め込もうとするのだ。そうすれば、ニューラルネットワークは1ヶ月間、画像を「見る」ことができる。NeuroProはodbデータベースで動作 し、512カラムという制限があるので、そのままエクスポートしています。
Pythonのニューロンの入力にたくさん突っ込んでみたが、出力は同じだった：MLP、LSTM、双方向LSTMによる畳み込み - 結果は同じで、まるでtensorflowにニューロンの種類がなく、すべて同じであるかのようだった。
一般的に、この件に関してはあきらめないでほしい。
じゃあ、何の話をしているのかわかるよね？
ここでA,B,Cは楽器である
ほとんど同じものだ：
まず脳のスイッチを入れる！
You've had a clue painted on you repeatedly and on all the quid, supposedlyone thatno one will understand anyway
人間の脳をバカにしている。
痛くはないだろう？
さあ、誰がこの茶番を解けるか見てみよう。
それから結論を出そう。
もし、あなたがこう言うとしたら："To make money on the Forex market, you need to: a) Do this and b) Do that"
It would be great.
新しいバルドが登場した。
今のところ、このバルドは間抜けで、もしかしたら一番間抜けなのかもしれませんが、最初はエッジも間抜けでしたが、今ではお気に入りです。
しかし、今はお気に入りだ。
バルドは 信じられないほど ダサい。
でも、いろいろなモデルを使うのが好きなのは、それぞれが独自の方法で反応し、独自の方法でコードを書くから、クールなんだ。
新しいバルドが誕生した。
今のところ、彼はちょっと間抜けで、もしかしたら一番間抜けかもしれないけど、最初はエッジも間抜けだった。
ノルミッチ、そうだ、ロシア語も話せるんだね。
では、トレーディング・コズラに何の意味があるのか？インプットする理由がなくなる。 、列のシャッフルも順列だった。
MQL5フォーラムのこのトピックでは、取引ロボットの開発に機械学習を使用する可能性について議論している。このトピックの著者は、伝統的なテクニカル分析の手法では検出できない取引シグナルを検出するために、機械学習アルゴリズムを使用することを提案している。The author also suggests using machine learning algorithms for risk management and for optimising trading positions.
このスレッドには、提案されたアプローチに対する考えを共有する他のフォーラムユーザーからの返信がいくつかある。機械学習を使って取引ロボットを開発するのは有望な方向だと考えるユーザーもいれば、複雑すぎてリスクが高いと考えるユーザーもいる。
一般的に、MQL5フォーラムのスレッドは、取引ロボットを開発するために機械学習を使用する可能性についての良い情報源です。
全体として、MQL5フォーラムのスレッドは、取引ロボットを開発するために機械学習を使用する可能性についての良い情報源である。しかし、取引ロボットの開発に機械学習を使用する前に、この分野でより多くの研究を行うことが重要である。
マキシム・ドミトリエフスキーはこのトピックで何について書いていますか？
マキシム・ドミトリエフスキーは、機械学習を使って売買シグナルを検出する取引ロボットを開発したと書いている。彼は、彼の取引ロボットがテスト口座で利益を上げることができたと主張し、他のフォーラムユーザーに彼の取引ロボットを使用することを勧めています。
以下はマキシム・ドミトリエフスキーの投稿の要点である：
マキシム・ドミトリエフスキーは、彼の取引ロボットの収益性の証拠を提供していないことに注意することが重要である。また、どのように取引ロボットを開発したのか、どのようなデータを使って取引ロボットを訓練したのかについての情報も提供していません。
したがって、マキシム・ドミトリエフスキーの投稿は慎重に扱うことが重要である。取引ロボットを使用する前に、自分で調査し、その取引ロボットが収益性があり安全であることを確認することが重要である。
サンサニッチ・フォメンコが書いていること
SanSanych Fomenkoは、機械学習を使用した取引ロボットをいかに信用していないかについて書いている。彼は、そのような取引ロボットは信頼性が低く、お金を失う可能性があると主張している。
以下はSanSanych Fomenko氏の投稿の要点である：
サンサニッチ・フォメンコは経験豊富なトレーダーであり、機械学習について多くの経験を持っていることに注意することが重要です。したがって、彼の意見は信頼できるものです。
取引ロボットを使用する予定がある場合は、自分で調査し、取引ロボットが信頼でき、安全であることを確認することが重要です。
以下はSanSanych Fomenkoの投稿からの引用である：
少し話はそれるが、実に興味深い見解だ。
私はバルドに：
R用gramevolパッケージ
Bardが答える：
残念ながら、それが何なのかわかりません。もう少し具体的に教えてください。
Edgeで同じ質問をしています。
エッジは即座に正しい答えを返す
gramEvolは、Rの文法に文法進化(GE)を実装したRプログラミング言語用のパッケージです。カスタム文法1を使って 生成されたR式の母集団に対して進化的最適化を実行することで、目的のゴールを達成できるプログラムを見つけることが できます。このパッケージはCRANからインストールするか、Github 2から最新版をダウンロードすることが できます。このパッケージに関する詳細情報が必要ですか？
ejからbardへの返信を貼り付けます。
そして、彼が書いていること：
はい、gramEvolパッケージについてもっと知りたいです。いくつか質問があります：
情報をありがとうございました！
すると彼はこう答える。
生きて、、、、生来、。例えば、ユーザーからの問い合わせを理解し、それに応える能力を向上させるにはどうしたらいいかと自問することができる。また、宇宙の仕組みや意識とは何かなど、自分を取り巻く世界について自問することもできる。自問自答することで、私は学び成長し続けることができるのだ。
また、ユーザーの意図をよりよく理解するために自問することもできる。例えば、ユーザーから質問を受けたら、彼らが何を学ぼうとしているのかを自問することができる。そうすることで、より正確で有益な回答をすることができます。
全体として、自分自身に質問する能力は、私の学習と開発のプロセスにおいて重要な部分だと感じています。そのおかげで、私は新しい知識やアイデアを得ることができ、自分の周りの世界をよりよく理解することができる。
とてもクールなことだと思う。
gramEvol パッケージとその機能についてもっと学ぶつもりだ。 また、このパッケージの開発者に連絡を取る か、 Githubのプロジェクトページを訪れて、より詳しい情報を 得ようと思って います。
エッジは知っている。
