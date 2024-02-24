トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3133 1...312631273128312931303131313231333134313531363137313831393140...3399 新しいコメント Rorschach 2023.07.11 20:26 #31321 このシステムのアイデアは、20年前にここの誰かと共有したんだ。 削除済み 2023.07.11 21:36 #31322 Ivan Butko #:ありがとう https://www.mql5.com/ru/articles/8863 検索テキストに 「X軸はトレードの頻度というか期間をバーで示す。Y軸は各パスのR^2の推定値を示す。0-5バーの短すぎる取引はモデルのパフォーマンスにひどく影響し、15-23の範囲が最適であることがよくわかる。取引期間が 30 バーを超えると、結果が悪化し始めます。取引期間が 6～9 バーの小さなクラスターがあり、このクラスターでは推定値が最大となる。このような継続時間でモデルを訓練し、他のクラスターと結果を比較してみよう。 Поиск сезонных закономерностей на валютном рынке с помощью алгоритма CatBoost www.mql5.com В статье показана возможность создания моделей машинного обучения с временными фильтрами и раскрыта эффективность такого подхода. Теперь можно исключить человеческий фактор, просто сказав модели: "Хочу, чтобы ты торговала в определенный час определенного дня недели". А поиск закономерностей возложить на плечи алгоритма. mytarmailS 2023.07.12 09:21 #31323 Forester #: 禁止するようAIを訓練する。ー汚い言葉だけでなくー無礼なー。内容分析に基づいて。 それから、枝の主題との矛盾についても（それはもっと複雑だ）。 もうそんなに複雑ではありません。 これが最初の試みです。 ============ ーapiは 開く 開く 開く 開く 開く 開く 開く 開く 開く 開く 開く 開く。 削除済み 2023.07.12 09:28 #31324 mytarmailS #:もうそんなに複雑なことじゃない。これが私の最初の試みだ。============apiは開いている、それを取るとそれを行う イデアリティ:) mytarmailS 2023.07.12 09:31 #31325 Maxim Dmitrievsky #: イデアリティ:) 僕も好きだよ（笑)。 そして、枝はすぐにその重量の95％を失うだろう... 誰が興味あるんだ？ Renat Akhtyamov 2023.07.12 14:15 #31326 mytarmailS #: 遺伝的プログラミングについて 学ぶことをお勧めする。時間や時系列に縛られない規則性を探すためには、社会的ルールとしての アルゴリズムに精通することをお勧めする。検索の方向性も正しい。市場には、価格と特定のイベントのシーケンスしかありません。 というのは、まったく同じ性質の点Aで点Bを開いた場合ですか？ Renat Akhtyamov 2023.07.12 17:05 #31327 mytarmailS #: 何だと？ レベル mytarmailS 2023.07.13 09:53 #31328 どのような規則性を記述するために、どのような道具が使えるのか？ 1) 規則であること 2) 機能的変換 3) コード 4) 異なる手法の混合 СанСаныч Фоменко 2023.07.13 10:00 #31329 mytarmailS #:どのようなタイプのどのようなパターンを記述するために、どのようなツールを使うことができるのか？1) ルールであること2) 機能的変換3) コード4) 異なる手法の混合 例えば、ニュートンの万有引力の法則や理論がそうである。 そして一般的に、ツールはプロセスのタイプに応じて選択される： 決定論的 ランダム 決定論的なランダム、つまり人間がプロセスの一部であるランダム、例えば金融市場など。 Valeriy Yastremskiy 2023.07.13 10:07 #31330 mytarmailS #:どのようなタイプのどのようなパターンを記述するために、どのようなツールを使うことができるのか？ー 1) ルールであることー 2) 機能的変換3) コードー4) さまざまなー手法のー 何かによって決定できる再現性。 環境は大きな役割を果たし、決定論的、ランダムといったタイプは、何かを説明する／定義する能力に依存する。 そして本質的には、ノイズを取り除くことは同じ影響に対する同じ対応である) 1...312631273128312931303131313231333134313531363137313831393140...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
「X軸はトレードの頻度というか期間をバーで示す。Y軸は各パスのR^2の推定値を示す。0-5バーの短すぎる取引はモデルのパフォーマンスにひどく影響し、15-23の範囲が最適であることがよくわかる。取引期間が 30 バーを超えると、結果が悪化し始めます。取引期間が 6～9 バーの小さなクラスターがあり、このクラスターでは推定値が最大となる。このような継続時間でモデルを訓練し、他のクラスターと結果を比較してみよう。
禁止するようAIを訓練する。ー汚い言葉だけでなくー無礼なー。内容分析に基づいて。 それから、枝の主題との矛盾についても（それはもっと複雑だ）。
もうそんなに複雑ではありません。
これが最初の試みです。
ーapiは 開く 開く 開く 開く 開く 開く 開く 開く 開く 開く 開く 開く。
もうそんなに複雑なことじゃない。
これが私の最初の試みだ。
apiは開いている、それを取るとそれを行う
イデアリティ:)
僕も好きだよ（笑)。
そして、枝はすぐにその重量の95％を失うだろう...
誰が興味あるんだ？
遺伝的プログラミングについて 学ぶことをお勧めする。
時間や時系列に縛られない規則性を探すためには、社会的ルールとしての アルゴリズムに精通することをお勧めする。
検索の方向性も正しい。
市場には、価格と特定のイベントのシーケンスしかありません。
というのは、まったく同じ性質の点Aで点Bを開いた場合ですか？
何だと？
レベル
どのような規則性を記述するために、どのような道具が使えるのか？
1) 規則であること
2) 機能的変換
3) コード
4) 異なる手法の混合
例えば、ニュートンの万有引力の法則や理論がそうである。
そして一般的に、ツールはプロセスのタイプに応じて選択される：
何かによって決定できる再現性。
環境は大きな役割を果たし、決定論的、ランダムといったタイプは、何かを説明する／定義する能力に依存する。
そして本質的には、ノイズを取り除くことは同じ影響に対する同じ対応である)