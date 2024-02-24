トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3133

新しいコメント
 
このシステムのアイデアは、20年前にここの誰かと共有したんだ。
削除済み  
Ivan Butko #:

ありがとう

https://www.mql5.com/ru/articles/8863

検索テキストに

「X軸はトレードの頻度というか期間をバーで示す。Y軸は各パスのR^2の推定値を示す。0-5バーの短すぎる取引はモデルのパフォーマンスにひどく影響し、15-23の範囲が最適であることがよくわかる。取引期間が 30 バーを超えると、結果が悪化し始めます。取引期間が 6～9 バーの小さなクラスターがあり、このクラスターでは推定値が最大となる。このような継続時間でモデルを訓練し、他のクラスターと結果を比較してみよう。

Поиск сезонных закономерностей на валютном рынке с помощью алгоритма CatBoost
Поиск сезонных закономерностей на валютном рынке с помощью алгоритма CatBoost
  • www.mql5.com
В статье показана возможность создания моделей машинного обучения с временными фильтрами и раскрыта эффективность такого подхода. Теперь можно исключить человеческий фактор, просто сказав модели: "Хочу, чтобы ты торговала в определенный час определенного дня недели". А поиск закономерностей возложить на плечи алгоритма.
 
Forester #:
禁止するようAIを訓練する。ー汚い言葉だけでなくー無礼なー。内容分析に基づいて。 それから、枝の主題との矛盾についても（それはもっと複雑だ）。

もうそんなに複雑ではありません。

これが最初の試みです。

============


ーapiは 開く 開く 開く 開く 開く 開く 開く 開く 開く 開く 開く 開く。

削除済み  
mytarmailS #:

もうそんなに複雑なことじゃない。

これが私の最初の試みだ。

============


apiは開いている、それを取るとそれを行う

イデアリティ:)
 
Maxim Dmitrievsky #:
イデアリティ:)

僕も好きだよ（笑)。

そして、枝はすぐにその重量の95％を失うだろう...

誰が興味あるんだ？

 
mytarmailS #:

遺伝的プログラミングについて 学ぶことをお勧めする。

時間や時系列に縛られない規則性を探すためには、社会的ルールとしての アルゴリズムに精通することをお勧めする。


検索の方向性も正しい。

市場には、価格と特定のイベントのシーケンスしかありません。


というのは、まったく同じ性質の点Aで点Bを開いた場合ですか？

 
mytarmailS #:
何だと？

レベル

 

どのような規則性を記述するために、どのような道具が使えるのか？


1) 規則であること

2) 機能的変換

3) コード

4) 異なる手法の混合

 
mytarmailS #:

どのようなタイプのどのようなパターンを記述するために、どのようなツールを使うことができるのか？


1) ルールであること

2) 機能的変換

3) コード

4) 異なる手法の混合

例えば、ニュートンの万有引力の法則や理論がそうである。

そして一般的に、ツールはプロセスのタイプに応じて選択される：

  • 決定論的
  • ランダム
  • 決定論的なランダム、つまり人間がプロセスの一部であるランダム、例えば金融市場など。
 
mytarmailS #:

どのようなタイプのどのようなパターンを記述するために、どのようなツールを使うことができるのか？


ー 1) ルールであること

ー 2) 機能的変換

3) コード

ー4) さまざまなー手法のー

何かによって決定できる再現性。

環境は大きな役割を果たし、決定論的、ランダムといったタイプは、何かを説明する／定義する能力に依存する。

そして本質的には、ノイズを取り除くことは同じ影響に対する同じ対応である)

1...312631273128312931303131313231333134313531363137313831393140...3399
新しいコメント