トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2778 1...277127722773277427752776277727782779278027812782278327842785...3399 新しいコメント Valeriy Yastremskiy 2022.10.06 12:35 #27771 СанСаныч Фоменко #:同じRSIだが、少しニュアンスが違う。もう一度言う：重要なのは予測変数のリストではなく、これらの予測変数を選択するアルゴリズムである。ウィンドウが動くと、前述のRSIが使われたり使われなかったりする。これが問題であり、一連の問題の最初のものである。 シリーズのパラメータを平均化する方法は一般的に理解でき、その作成者のロジックも明確です（もちろん、常に完全ではありません））。)、指標はこれに基づいて作成される。ラグの理由は明確です。そして、ラグを取り除く可能性は明確ではない。 私は知らないが、ここにアイデアがあった（私のものではありません）))価格指標とインジケーターからルールを生成し、その結果を売買シグナルで見るというものです。 しかし、これは意味のあるサインの再選択/選択ではありません。 近隣通貨の価格とその平均からサインを作る ことは可能です。 一般的に、私はまだ選択アルゴリズムを理解していません。 極値のレベル、ティックスピード、トレンド、トレンドコリドーの幅、コリドーの境界線に価格が戻る頻度、異なる時間スケール......であることは明らかです。 削除済み 2022.10.06 12:39 #27772 Valeriy Yastremskiy #:中心に対して右側と左側を引き算して、強いバウンドをグループ分けすることは可能なのでしょうか？なぜ長い相関関係なのですか？ これは短いプロセスです。もっと明白で、もっと強いものがあるのでは？一般的には、時間やイベントの結合でうまくいくかもしれない。しかし、窓の大きさは何とかしてそれを得るために訓練されるべきである。そして、イベントの形式化は解決されていない。 時間だけらしい。 このグラフの一部、どんなパターンが見えますか？ СанСаныч Фоменко 2022.10.06 12:48 #27773 Valeriy Yastremskiy #:シリーズのパラメータを平均化する方法は一般的に理解しやすく、その作成者のロジックも明確です（もちろん、常に完全ではありません））。)、指標はこれに基づいて作成される。ラグの理由は明確です。また、ラグを取り除く可能性は明確ではない。私は知らないが、ここにアイデアがあった（私のものではありません）))価格インジケータとインジケータからルールを生成し、取引のためのシグナルで結果を見る。しかし、これは意味のある検索/サインの選択ではありません。近隣通貨の価格とその平均値からサインを作ることも できる。 一般的に、私はまだ選択アルゴリズムを理解していない。明らかに、これらは、極端なレベル、ティックスピード、トレンド、トレンドコリドーの幅、コリドーの境界線に価格が戻る頻度、異なる時間スケール......です。 何度も書きますが、特徴（予測変数）とターゲット変数の間の情報のつながりの度合いによって、です。 削除済み 2022.10.06 12:56 #27774 СанСаныч Фоменко #:フラクタルを見たのではなく、チャートを見たんだ。 私のメッセージにグラフで反応したが、アルコール中毒からこの話題に小便をかけただけだった。もともとフラクタルについて話していたんだ。 聾唖電話はピエロの連鎖でこうなるんだ。 削除済み 2022.10.06 13:05 #27775 Maxim Dmitrievsky #:このグラフにはどんなパターンがある？ 通常のスライディング・ウィンドウを使った場合、そこには安定した依存関係は見られない。 しかし、このように描けば赤い点からの時間は可逆的で、点から前進する増分はラグを増大させながら互いに相関する。点から離れれば離れるほど、遅れは大きくなる。 相関はマイナスになるが、ポイントからのグラフをミラーリングすればプラスになる。 この場合、その点を基準点として、そこから予測ウィンドウを構築すればよいことがわかる。これが吃音窓の意味である。 技術的にはさまざまな方法がある。 Valeriy Yastremskiy 2022.10.06 13:17 #27776 СанСаныч Фоменко #:何度も言うが、形質（予測変数）と対象変数の間の情報的つながりの度合いによるのである。 これは最良の結果による選択である。私は一次選択アルゴリズムについて質問しました。なぜ残りの可能性のある特徴は、最初に選択された特徴よりも情報量が少ないと判断したのですか？ もしそれがオーバーフィットで、有益な関係の結果に基づいて選択し、素朴さに基づいて初期選択するのであれば、それは1つのアプローチです。通常のアプローチで、選択されたものに結果的なものが含まれるのであれば、その考え方は有効です。 予測変数の初期選択のアルゴリズムはありますか？ロジックを理解したいです。形質がターゲットとどのように関連しているかを最初に理解する方法。 私は/我々は持っている)))これまで同じ過選択、積み重ね、試して、切り口を理解し、さらに進む)))) Valeriy Yastremskiy 2022.10.06 13:43 #27777 Maxim Dmitrievsky #:通常のスライディングウインドウを使えば、安定した依存関係を見つけることはできない。しかし、このように描けば赤い点からの時間は可逆的であり、点から未来への増分は、ラグを増大させながら互いに相関する。点から離れれば離れるほど、遅れは大きくなる。相関はマイナスになるが、点からのグラフをミラーリングすればプラスになる。この場合、その点を基準点として、そこから予測ウィンドウを構築すればよいことがわかる。これが吃音窓の意味である。技術的にはさまざまな方法がある。 へへ、鏡の中のフラクタリティを見たいんだね))))))どうにかして基準点とエッジを見つけなければならない)))))) ナイスアイデア、そして水面に浮かぶいくつかの円のセンスも、反作用のインパクト)))) Valeriy Yastremskiy 2022.10.06 13:51 #27778 Maxim Dmitrievsky #:私のメッセージにグラフを添えて返信してきた。 最初はフラクタルについて話していたんだ。耳が聞こえない電話は、ピエロの連鎖でそうなるんだ。 どうしてそんなに器用に（聞こえないように）聞き分けられるの？答えはウラドのグラフのようなものだったけど、フラクタルという部分は僕にもわからなかったよ))))でも、そんなの全然理由にならない...)))) 削除済み 2022.10.06 14:01 #27779 Valeriy Yastremskiy #:君たちは、お互いの話を聞くのが（聞かないのが）うまいね。答えはウラドのグラフのことだったと思うんだけど、フラクタルについては私もわからなかった)))))でも、そんなの全然理由にならないよ...)))) ウラドはフラクタルについての私の投稿にグラフを添えて返信してくれた。メッセージの年表があるhttps://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2774#comment_42491865それから私はSanychに、標準的でないスライディングウィンドウを使って自己相関グラフを改善する方法を答えた。 Valeriy Yastremskiy 2022.10.06 14:11 #27780 Maxim Dmitrievsky #: ウラドはフラクタルに関する私の投稿にグラフを添えて返信してきた。 メッセージの年表がある https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2774#comment_42491865 それから、私はSanychに、標準的でないスライディング・ウィンドウを使って自己相関図を改善する方法を回答した。 気にしないでください)))) おいおい、完全にSanychへの回答として理解したぞ)))) 1...277127722773277427752776277727782779278027812782278327842785...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
同じRSIだが、少しニュアンスが違う。
もう一度言う：重要なのは予測変数のリストではなく、これらの予測変数を選択するアルゴリズムである。ウィンドウが動くと、前述のRSIが使われたり使われなかったりする。これが問題であり、一連の問題の最初のものである。
シリーズのパラメータを平均化する方法は一般的に理解でき、その作成者のロジックも明確です（もちろん、常に完全ではありません））。)、指標はこれに基づいて作成される。ラグの理由は明確です。そして、ラグを取り除く可能性は明確ではない。
私は知らないが、ここにアイデアがあった（私のものではありません）))価格指標とインジケーターからルールを生成し、その結果を売買シグナルで見るというものです。
しかし、これは意味のあるサインの再選択/選択ではありません。
近隣通貨の価格とその平均からサインを作る ことは可能です。
一般的に、私はまだ選択アルゴリズムを理解していません。
極値のレベル、ティックスピード、トレンド、トレンドコリドーの幅、コリドーの境界線に価格が戻る頻度、異なる時間スケール......であることは明らかです。
中心に対して右側と左側を引き算して、強いバウンドをグループ分けすることは可能なのでしょうか？なぜ長い相関関係なのですか？ これは短いプロセスです。もっと明白で、もっと強いものがあるのでは？
一般的には、時間やイベントの結合でうまくいくかもしれない。しかし、窓の大きさは何とかしてそれを得るために訓練されるべきである。
そして、イベントの形式化は解決されていない。 時間だけらしい。
このグラフの一部、どんなパターンが見えますか？
シリーズのパラメータを平均化する方法は一般的に理解しやすく、その作成者のロジックも明確です（もちろん、常に完全ではありません））。)、指標はこれに基づいて作成される。ラグの理由は明確です。また、ラグを取り除く可能性は明確ではない。
私は知らないが、ここにアイデアがあった（私のものではありません）))価格インジケータとインジケータからルールを生成し、取引のためのシグナルで結果を見る。
しかし、これは意味のある検索/サインの選択ではありません。
近隣通貨の価格とその平均値からサインを作ることも できる。
一般的に、私はまだ選択アルゴリズムを理解していない。
明らかに、これらは、極端なレベル、ティックスピード、トレンド、トレンドコリドーの幅、コリドーの境界線に価格が戻る頻度、異なる時間スケール......です。
何度も書きますが、特徴（予測変数）とターゲット変数の間の情報のつながりの度合いによって、です。
フラクタルを見たのではなく、チャートを見たんだ。
私のメッセージにグラフで反応したが、アルコール中毒からこの話題に小便をかけただけだった。もともとフラクタルについて話していたんだ。
聾唖電話はピエロの連鎖でこうなるんだ。
このグラフにはどんなパターンがある？
通常のスライディング・ウィンドウを使った場合、そこには安定した依存関係は見られない。
しかし、このように描けば赤い点からの時間は可逆的で、点から前進する増分はラグを増大させながら互いに相関する。点から離れれば離れるほど、遅れは大きくなる。
相関はマイナスになるが、ポイントからのグラフをミラーリングすればプラスになる。
この場合、その点を基準点として、そこから予測ウィンドウを構築すればよいことがわかる。これが吃音窓の意味である。
技術的にはさまざまな方法がある。
何度も言うが、形質（予測変数）と対象変数の間の情報的つながりの度合いによるのである。
これは最良の結果による選択である。私は一次選択アルゴリズムについて質問しました。なぜ残りの可能性のある特徴は、最初に選択された特徴よりも情報量が少ないと判断したのですか？
もしそれがオーバーフィットで、有益な関係の結果に基づいて選択し、素朴さに基づいて初期選択するのであれば、それは1つのアプローチです。通常のアプローチで、選択されたものに結果的なものが含まれるのであれば、その考え方は有効です。
予測変数の初期選択のアルゴリズムはありますか？ロジックを理解したいです。形質がターゲットとどのように関連しているかを最初に理解する方法。
私は/我々は持っている)))これまで同じ過選択、積み重ね、試して、切り口を理解し、さらに進む))))
通常のスライディングウインドウを使えば、安定した依存関係を見つけることはできない。
しかし、このように描けば赤い点からの時間は可逆的であり、点から未来への増分は、ラグを増大させながら互いに相関する。点から離れれば離れるほど、遅れは大きくなる。
相関はマイナスになるが、点からのグラフをミラーリングすればプラスになる。
この場合、その点を基準点として、そこから予測ウィンドウを構築すればよいことがわかる。これが吃音窓の意味である。
技術的にはさまざまな方法がある。
へへ、鏡の中のフラクタリティを見たいんだね))))))どうにかして基準点とエッジを見つけなければならない))))))
ナイスアイデア、そして水面に浮かぶいくつかの円のセンスも、反作用のインパクト))))
私のメッセージにグラフを添えて返信してきた。 最初はフラクタルについて話していたんだ。
耳が聞こえない電話は、ピエロの連鎖でそうなるんだ。
どうしてそんなに器用に（聞こえないように）聞き分けられるの？答えはウラドのグラフのようなものだったけど、フラクタルという部分は僕にもわからなかったよ))))でも、そんなの全然理由にならない...))))
君たちは、お互いの話を聞くのが（聞かないのが）うまいね。答えはウラドのグラフのことだったと思うんだけど、フラクタルについては私もわからなかった)))))でも、そんなの全然理由にならないよ...))))
ウラドはフラクタルに関する私の投稿にグラフを添えて返信してきた。
気にしないでください))))
おいおい、完全にSanychへの回答として理解したぞ))))