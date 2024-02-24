トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2776

mytarmailS #:

取引はどこで始まるのか？

マークがあるオッペンか、マークがあるクローズか、それとも次のローソクか？

私はまだ科学的な仕事をしていない。）

そのような発見に浸って忙しい。）

P.s.

原則的には、それは問題ではありません、それはすべてTFとストップロスの値に依存します。

エントリーしてみました。

Uladzimir Izerski #:

特にこのスレッドのために、今30分、OHLCだけを使って、矢印インジケータをざっとスケッチした。

インジケーター自体はどこにあるのでしょうか？もし、このスレ専用なら・・・。

 
Aleksei Stepanenko #:

インジケーターはどこにある？支店専用なら...

仕事の結果しか示せない。インジケーターは太すぎる）。

ところで、あなたはチャンスがあったのに、拒否 した。残念ながら

機械学習を使えば、もっと正確な結果が出るかもしれない。しかし、私はそれに煩わされるにはあまりに怠惰だ。知的な提案を待っている。
 
Uladzimir Izerski #:
機械学習を使えば、もっと正確な結果が出るかもしれない。しかし、私はそれに煩わされるにはあまりに怠惰だ。知的な提案を待っています。

MT5でMQのクォートを使って、5万バーのインジケータのサンプルを作成できますか？

各バーの同期の日付を記録し、例えば、"1" - 上矢印、"-1" - 下矢印、"0" - 矢印なし？

そして、矢印の出現、そして多分方向さえも推測できるように訓練してみる。MOや私の予測ツールが何に適しているか見てみよう......。

 
Uladzimir Izerski #:

入ろうとさえした。

デモであることを願うよ。この状況での取引はちょっとした練習になるからね。

 

質の高い、良い記事 だ。

概要よりも高いが、秘密を明かさずに

Machine learning for Trading: Adventures in Feature Selection
Machine learning for Trading: Adventures in Feature Selection
  • 2016.03.04
  • Kris Longmore
  • robotwealth.com
Back when I originally wrote this article, there was a commonly held idea that a newly-hyped approach to predictive modeling known as machine learning could discern predictive patterns in market data. A quick search on SSRN will turn up dozens of examples of heroic attempts at this very thing, many of which have been downloaded thousands of...
 
Aleksey Vyazmikin #:

MT5でMQの相場を50,000本のバーで表示するインジケータのサンプルを作成できますか？

各バーの同期の日付を記録し、「1」-上矢印、「-1」-下矢印、「0」-矢印なしとします。

そして、矢印の出現、そして多分方向さえも推測できるように訓練してみる。MOや私の予測ツールが何に適しているか見てみよう......。

今のところ非常に粗いバージョンだ。

今後どうなるか見てみよう。

mytarmailS#:

できればデモで、そうでなければこの下でカートを取引するのはちょっと面倒だ。

そうでなければ、この下でカートを取引するのは少し面倒だ。

 

СанСаныч Фоменко #:

そうやって、何かと何かのいろんなバリエーションがある。何かを作り上げることに問題はない。

そのような予測の1つを公表してもらえますか？

EURUSDとGBPUSDのRSI指標の読み方の違いとか？

 
Uladzimir Izerski #:

インジケーターだと油っぽすぎる)。

ウラジミール、何かうまくいったのなら嬉しいよ。それで、それはブランチとどのように関係しているのですか？ニューラルネットワーク、あるいはそのためのデータ取得？

