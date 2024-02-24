トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2776 1...276927702771277227732774277527762777277827792780278127822783...3399 新しいコメント Uladzimir Izerski 2022.10.05 18:21 #27751 mytarmailS #:取引はどこで始まるのか？マークがあるオッペンか、マークがあるクローズか、それとも次のローソクか？ 私はまだ科学的な仕事をしていない。） そのような発見に浸って忙しい。） P.s. 原則的には、それは問題ではありません、それはすべてTFとストップロスの値に依存します。 エントリーしてみました。 Aleksei Stepanenko 2022.10.05 19:37 #27752 Uladzimir Izerski #:特にこのスレッドのために、今30分、OHLCだけを使って、矢印インジケータをざっとスケッチした。 インジケーター自体はどこにあるのでしょうか？もし、このスレ専用なら・・・。 Uladzimir Izerski 2022.10.05 19:44 #27753 Aleksei Stepanenko #:インジケーターはどこにある？支店専用なら... 仕事の結果しか示せない。インジケーターは太すぎる）。 ところで、あなたはチャンスがあったのに、拒否 した。残念ながら。 Uladzimir Izerski 2022.10.05 20:09 #27754 機械学習を使えば、もっと正確な結果が出るかもしれない。しかし、私はそれに煩わされるにはあまりに怠惰だ。知的な提案を待っている。 Aleksey Vyazmikin 2022.10.05 20:23 #27755 Uladzimir Izerski #: 機械学習を使えば、もっと正確な結果が出るかもしれない。しかし、私はそれに煩わされるにはあまりに怠惰だ。知的な提案を待っています。 MT5でMQのクォートを使って、5万バーのインジケータのサンプルを作成できますか？ 各バーの同期の日付を記録し、例えば、"1" - 上矢印、"-1" - 下矢印、"0" - 矢印なし？ そして、矢印の出現、そして多分方向さえも推測できるように訓練してみる。MOや私の予測ツールが何に適しているか見てみよう......。 mytarmailS 2022.10.05 20:25 #27756 Uladzimir Izerski #:入ろうとさえした。 デモであることを願うよ。この状況での取引はちょっとした練習になるからね。 mytarmailS 2022.10.05 20:27 #27757 質の高い、良い記事 だ。 概要よりも高いが、秘密を明かさずに Machine learning for Trading: Adventures in Feature Selection 2016.03.04Kris Longmorerobotwealth.com Back when I originally wrote this article, there was a commonly held idea that a newly-hyped approach to predictive modeling known as machine learning could discern predictive patterns in market data. A quick search on SSRN will turn up dozens of examples of heroic attempts at this very thing, many of which have been downloaded thousands of... Uladzimir Izerski 2022.10.05 20:36 #27758 Aleksey Vyazmikin #:MT5でMQの相場を50,000本のバーで表示するインジケータのサンプルを作成できますか？各バーの同期の日付を記録し、「1」-上矢印、「-1」-下矢印、「0」-矢印なしとします。そして、矢印の出現、そして多分方向さえも推測できるように訓練してみる。MOや私の予測ツールが何に適しているか見てみよう......。 今のところ非常に粗いバージョンだ。 今後どうなるか見てみよう。 mytarmailS#: できればデモで、そうでなければこの下でカートを取引するのはちょっと面倒だ。 そうでなければ、この下でカートを取引するのは少し面倒だ。 Evgeni Gavrilovi 2022.10.05 20:37 #27759 СанСаныч Фоменко #: そうやって、何かと何かのいろんなバリエーションがある。何かを作り上げることに問題はない。 そのような予測の1つを公表してもらえますか？ EURUSDとGBPUSDのRSI指標の読み方の違いとか？ Aleksei Stepanenko 2022.10.05 21:06 #27760 Uladzimir Izerski #:インジケーターだと油っぽすぎる)。 ウラジミール、何かうまくいったのなら嬉しいよ。それで、それはブランチとどのように関係しているのですか？ニューラルネットワーク、あるいはそのためのデータ取得？ 1...276927702771277227732774277527762777277827792780278127822783...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
取引はどこで始まるのか？
マークがあるオッペンか、マークがあるクローズか、それとも次のローソクか？
私はまだ科学的な仕事をしていない。）
そのような発見に浸って忙しい。）
P.s.
原則的には、それは問題ではありません、それはすべてTFとストップロスの値に依存します。
エントリーしてみました。
特にこのスレッドのために、今30分、OHLCだけを使って、矢印インジケータをざっとスケッチした。
インジケーター自体はどこにあるのでしょうか？もし、このスレ専用なら・・・。
仕事の結果しか示せない。インジケーターは太すぎる）。
ところで、あなたはチャンスがあったのに、拒否 した。残念ながら。
機械学習を使えば、もっと正確な結果が出るかもしれない。しかし、私はそれに煩わされるにはあまりに怠惰だ。知的な提案を待っています。
MT5でMQのクォートを使って、5万バーのインジケータのサンプルを作成できますか？
各バーの同期の日付を記録し、例えば、"1" - 上矢印、"-1" - 下矢印、"0" - 矢印なし？
そして、矢印の出現、そして多分方向さえも推測できるように訓練してみる。MOや私の予測ツールが何に適しているか見てみよう......。
デモであることを願うよ。この状況での取引はちょっとした練習になるからね。
質の高い、良い記事 だ。
概要よりも高いが、秘密を明かさずに
今のところ非常に粗いバージョンだ。
今後どうなるか見てみよう。
СанСаныч Фоменко #:
そうやって、何かと何かのいろんなバリエーションがある。何かを作り上げることに問題はない。
そのような予測の1つを公表してもらえますか？
EURUSDとGBPUSDのRSI指標の読み方の違いとか？
ウラジミール、何かうまくいったのなら嬉しいよ。それで、それはブランチとどのように関係しているのですか？ニューラルネットワーク、あるいはそのためのデータ取得？