トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2773

mytarmailS 2022.10.03 09:25 #27721
Ivan Butko #:いや、全然。ただ、他に何をすればいいのかわからないんだ。市販のニューラルネットワークを使おうとしても...。そこにも見込みはないと思う。

マーケットなんて...。

数学が得意なら、MOに関する賢い本を読むといい...このスレッドを読むより1000倍役に立つだろう...。

Aleksey Nikolayev 2022.10.03 11:22 #27722
Evgeni Gavrilovi 勾配ブースティングは サンプル内では素晴らしい結果を示しますが、それを超えるとすぐに誤差が大きくなります。

為替市場の複雑な関係についてはどう言えばいいのだろう？)このアルゴリズムがOOSで良い結果を示すようにするには？

線形回帰が必要な場合です)

Aleksey Nikolayev 2022.10.03 11:28 #27723
СанСаныч Фоменко #:私にとっては簡単なことではないが、とても興味深い。

相場からサインを生成するには、既知の明確なアルゴリズムや数式（例えばインジケーター）を使うのですか、それとも機械学習を使って構築するのですか？

СанСаныч Фоменко 2022.10.03 16:04 #27724
mytarmailS #: その場合、コードにエラーが発生する可能性があるので、実際の引用符を使ったテストか、シミュレーションを行う必要がある......。

私は最近それを経験しました、サインは+1バーを見て、それは全く明白なエラーではありませんでした、それは解決するために30分かかりました....

黒はロング、緑はショート。一歩先の予測。

JeeyCi 2022.10.03 18:06 #27725
を証明する必要があった：

大きなろうそくは、単純に決定されます（そして、そのオープンでもなく、そのクローズで）。

あなたが写真からわかるように）フラットではありませんが、トレンドが動作します。

あなたは予測ではなく、実際の動きを述べている。

...あなたは、この動きにトレンドエリアがあることを幸運に思っているだけであり、あなたの遅れた擬似予測は、単にトレンドが変化しないので、実現する...そして、それが変化しない限り...そして、トレンドが変化しない限り（反転を予測できないことがはっきりわかる）。

p.s.

なぜあなたはまだあなたが予測することを皆をだまそうとしているのか不明である...おそらく、あなたは感情的に知覚されていることをうそをつくのではなく、物事を彼らの適切な名前で呼んで結論を引き出すべきである...誰が論理と議論しようとしているような嘘つき（使用されるメソッドや材料の本質を誤解している）を必要とする...

mytarmailS 2022.10.04 10:50 #27726
СанСаныч Фоменко #:黒はロング、緑はショート。一歩先。

コードを見せてくれる？

СанСаныч Фоменко 2022.10.04 11:45 #27727
mytarmailS #: コードを見せていただけますか？

コード？2,000行を超えるRのコード？1ダース半のパッケージを使っている？そして同時に、このコードを使用しているMQL4のコードも？

お金のあるナイトテーブルの鍵は？

あるいは、ウラジミール・ペレヴェンコが 噛み砕いたもので十分かもしれない。

掲載した結果は2017年のものだ。その後、私はこれらに取り組まなかった。私は、レベルが上がり、人々が「予測能力」という言葉の意味を理解し、意味のあることを始めることを望んでいた、できれば株式市場のために。

Vladimir Perervenko
www.mql5.com
Профиль трейдера

mytarmailS 2022.10.04 12:16 #27728
СанСаныч Фоменко #:コード？Rの2000行以上？1.5ダースのパッケージ？そして同時に、このコードを使用するMQL4のコードも？

Rの 2000行のコードと15のパッケージは、アルゴリズムの複雑さよりも、書いた人のプロ意識の低さを物語っている。

SanSanych Fomenko#： お金のあるナイトテーブルの鍵は？

あなたのナイトテーブルや鍵なんてどうでもいいから、こんな話をするならすぐにお金をちょうだい。

サンサニッチ・フォメンコ#: 掲載した結果は2017年のものです。その後、私はこれらをしなかった、私はレベルが上がることを期待し続けた

ああ、クールだ...。2017年以降はやらないというアルゴリズムを作ったのか、それともアルゴリズムが機能していないのか。

そのナイトスタンドがあるかないかで決めろ！普通の人の頭をいじるな...。

СанСаныч Фоменко 2022.10.04 12:24 #27729
mytarmailS #:Rで 2000行のコードと15個のパケットは、アルゴリズムの複雑さよりも、書いた人のプロ意識の低さを物語っている。あなたの ナイトテーブルや鍵なんてどうでもいいから、こんな話をするならすぐにお金をちょうだい。ああ、クールだ......。2017年以降はやらなくていいように、動くアルゴリズムを作ったのか、それともアルゴリズムが機能していないのか。そのナイトテーブルがあるかないかで決めろ、普通の人の頭をいじるな...。

自分が群れている社会に固執する優しさを持ちなさい。

不勉強な奴だな。

mytarmailS 2022.10.04 12:40 #27730
СанСаныч Фоменко #:自分が羊飼いをしているコミュニティーに固執するくらいの優しさが必要だ。あなたは不勉強な人だ。

ああ...会話の本質について何も言うことがないと（そして私は本質を明確に説明した）、「なぜ帽子をかぶらないんだ」などと口うるさく言い始める。

そして、家で猫をしつける...。
数学が得意なら、MOに関する賢い本を読むといい...このスレッドを読むより1000倍役に立つだろう...。
為替市場の複雑な関係についてはどう言えばいいのだろう？)
このアルゴリズムがOOSで良い結果を示すようにするには？
線形回帰が必要な場合です)
私にとっては簡単なことではないが、とても興味深い。
相場からサインを生成するには、既知の明確なアルゴリズムや数式（例えばインジケーター）を使うのですか、それとも機械学習を使って構築するのですか？
その場合、コードにエラーが発生する可能性があるので、実際の引用符を使ったテストか、シミュレーションを行う必要がある......。
黒はロング、緑はショート。一歩先の予測。
を証明する必要があった：
大きなろうそくは、単純に決定されます（そして、そのオープンでもなく、そのクローズで）。
あなたが写真からわかるように）フラットではありませんが、トレンドが動作します。
あなたは予測ではなく、実際の動きを述べている。
...あなたは、この動きにトレンドエリアがあることを幸運に思っているだけであり、あなたの遅れた擬似予測は、単にトレンドが変化しないので、実現する...そして、それが変化しない限り...そして、トレンドが変化しない限り（反転を予測できないことがはっきりわかる）。
p.s.
なぜあなたはまだあなたが予測することを皆をだまそうとしているのか不明である...おそらく、あなたは感情的に知覚されていることをうそをつくのではなく、物事を彼らの適切な名前で呼んで結論を引き出すべきである...誰が論理と議論しようとしているような嘘つき（使用されるメソッドや材料の本質を誤解している）を必要とする...
掲載した結果は2017年のものだ。その後、私はこれらに取り組まなかった。私は、レベルが上がり、人々が「予測能力」という言葉の意味を理解し、意味のあることを始めることを望んでいた、できれば株式市場のために。
