ところで、ウィンドウの扱いにくさについてだが、等ボリュームのウィンドウを 使うことができる。例えば、1000本のティックボリュームを持つウィンドウです。これは、一定の時間（バーの数）のウィンドウよりも、プロセスの物理学に少し近いです。
ティック・チャートの場合はもっと複雑で、ティック・サイズ以上に気配値を動かすティックや、ビッドとアスクの両方を同時に変更するティックは、tick_volumeを修正しなければなりません。
しかし、これをNNに適合させるのは容易ではない。
2021.03.01,00:00からのEURUSDのシグナル受信結果です。
トレーニングサンプルと "out of training "サンプルはありません。
モデルはH1で動作します。
各時間のデータマイニングとモデルのトレーニング。
予測変数の初期数は約170。
MOの数= 5 から 10 のデータマイニングされた予測変数を用いた3つのモデル。
1000本のバーを実行。計算時間＝6.78時間。
ショート、ロング、アウト・オブ・マーケットを予測 - 三項モデル
予測結果：
1時間先の予測
ショート <- 0.8947
ロング_er <- 0.9285
2時間先の予測
short_er <- 0,6578
ロングer <- 0,8928
3時間先の予測
ショート<- 0, 5789
ロング er <-0, 6785
5時間先（！！）の正確な予測：レートは変わらない...取引はない。
サンシュの再訓練と吃音窓を支持する奇妙なメモ
https://medium.com/towards-data-science/ai-in-industry-why-you-should-synchronize-features-in-time-series-f8a2e831f87
月曜の最初の数時間はトレードしない方がいい。ちなみに、金曜日の最後の数時間もそうだ。
ところで、あなたのEA
契約内容を見ることはできますか？
既製品はなく、自分の手を動かさなければならない。もっと重要なのは、時間の大幅な短縮だ。1000本なんて何でもない。それが今日の主な問題だ。
私は、予想屋の予測力に関するキャンペーンのために、この言葉を出した。
取引を見ることはできますか？
私にとっては簡単なことではないのですが、とても興味深いです。
何が準備できていないのか？
見積もり表にバインドする。
取引は行われていたのでしょうか？ それとも、すべてr-keのテストレベルだったのでしょうか？