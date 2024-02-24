トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2784 1...277727782779278027812782278327842785278627872788278927902791...3399 新しいコメント Aleksey Vyazmikin 2022.10.08 07:21 #27831 Uladzimir Izerski #:サンプリングはどうやるんですか？理解できません。配列に入れて保存するんですか？苦手なんだ。4Kのスケッチを持っていますが、5Kで作るのは問題ありません。 列を持つ"; "区切りのcsvファイルが必要です：「Data"、"Target"。 Target "には、矢印の存在と位置をエンコードするターゲットを書いてください。 バーのオープニングに矢印がありますか？ Uladzimir Izerski 2022.10.08 07:34 #27832 Aleksey Vyazmikin #:列を持つ"; "区切りのcsvファイルが必要：「データ"、"ターゲット"。Target "には、矢印の有無と位置をエンコードするターゲットを記述する。バー・オープニングに矢印があるか？ 矢印はイベントの瞬間に表示されます。 私はそれを理解しようとします。私に十分な頭脳があれば）。このような質問には対応したことがない。その必要がない。家庭の事情で忙しく、すぐにはできない。 Aleksey Vyazmikin 2022.10.08 07:49 #27833 Uladzimir Izerski #:イベントが発生した瞬間に矢印が表示される。それを解明しようと思う。私に十分な頭脳があれば）。このような問題は扱ったことがない。必要ないから。家族のことで忙しくて、まだ十分にできないんだ。 バーの真ん中の矢印がティックに任意に依存する場合は、もう少し複雑になります。 binファイルを渡すこともできますが、その構造を説明してください。 mytarmailS 2022.10.08 08:18 #27834 sibirqk #:20年前、私がC言語を開発していたときも、この時点で行き詰まった。ゼロからインデックスを作り、サイクルは1単位少なくなる。しかし、それならMKLをマスターするのは簡単だ。同じCだ。 ゼロから始めるなら、ゼロから始める方が簡単でしょう。それに、すでに別の言語を習得しているので、違うことを考えるのは難しい......。 Valeriy Yastremskiy 2022.10.08 08:35 #27835 Aleksey Vyazmikin #:もし、バーの真ん中の矢印が、ティックに任意に依存するのであれば、確かに少し複雑になるだろう。また、binファイルを与えることができますが、その構造を記述します。 日付 - バー番号、およびターゲット0または1 買う 売る？ Aleksey Vyazmikin 2022.10.08 13:16 #27836 Valeriy Yastremskiy #:日付はバー番号で、ターゲットは0か1の買いか売りか？ 日付は、同期を制御するために、より良いです。 ターゲット "0" または "1" - 矢印が表示されるかどうか、または一度に -1 - 矢印ダウン、1 - 矢印アップ、0 - 矢印なし。 ただし、このインジケーターは、矢印が膝に1回しか描画されないという条件があることは認めますが、何度も描画する理由があるとしても、それは難しいでしょう。 Evgeni Gavrilovi 2022.10.09 14:03 #27837 データを作成するために使用する最適なツールは次のうちどれですか？ https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/cluster/plot_cluster_comparison.html Comparing different clustering algorithms on toy datasets scikit-learn.org This example shows characteristics of different clustering algorithms on datasets that are “interesting” but still in 2D. With the exception of the last dataset, the parameters of each of these dat... СанСаныч Фоменко 2022.10.09 14:39 #27838 Evgeni Gavrilovi #:データを作成するために使用する最適なツールはどれか？https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/cluster/plot_cluster_comparison.html ターゲット変数に関連するクラスタリングを取るべきである。 ここにそのようなクラスタリングがあるだろうか？ mytarmailS 2022.10.09 15:56 #27839 Evgeni Gavrilovi #:データを作成するために使用する最適なツールはどれか？https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/cluster/plot_cluster_comparison.html クラスタリングはデータを生成しない Evgeni Gavrilovi 2022.10.09 16:31 #27840 なるほど、GMMは1つだけですか？他にはないの？ 1...277727782779278027812782278327842785278627872788278927902791...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
サンプリングはどうやるんですか？理解できません。
配列に入れて保存するんですか？苦手なんだ。
4Kのスケッチを持っていますが、5Kで作るのは問題ありません。
列を持つ"; "区切りのcsvファイルが必要です：「Data"、"Target"。
Target "には、矢印の存在と位置をエンコードするターゲットを書いてください。
バーのオープニングに矢印がありますか？
矢印はイベントの瞬間に表示されます。
私はそれを理解しようとします。私に十分な頭脳があれば）。このような質問には対応したことがない。その必要がない。家庭の事情で忙しく、すぐにはできない。
イベントが発生した瞬間に矢印が表示される。
バーの真ん中の矢印がティックに任意に依存する場合は、もう少し複雑になります。
binファイルを渡すこともできますが、その構造を説明してください。
20年前、私がC言語を開発していたときも、この時点で行き詰まった。ゼロからインデックスを作り、サイクルは1単位少なくなる。しかし、それならMKLをマスターするのは簡単だ。同じCだ。
日付 - バー番号、およびターゲット0または1 買う 売る？
日付は、同期を制御するために、より良いです。
ターゲット "0" または "1" - 矢印が表示されるかどうか、または一度に -1 - 矢印ダウン、1 - 矢印アップ、0 - 矢印なし。
ただし、このインジケーターは、矢印が膝に1回しか描画されないという条件があることは認めますが、何度も描画する理由があるとしても、それは難しいでしょう。
データを作成するために使用する最適なツールは次のうちどれですか？
https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/cluster/plot_cluster_comparison.html
ターゲット変数に関連するクラスタリングを取るべきである。
ここにそのようなクラスタリングがあるだろうか？
