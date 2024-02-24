トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2784

新しいコメント
 
Uladzimir Izerski #:

サンプリングはどうやるんですか？理解できません。

配列に入れて保存するんですか？苦手なんだ。

4Kのスケッチを持っていますが、5Kで作るのは問題ありません。

列を持つ"; "区切りのcsvファイルが必要です：「Data"、"Target"。

Target "には、矢印の存在と位置をエンコードするターゲットを書いてください。

バーのオープニングに矢印がありますか？

 
Aleksey Vyazmikin #:

列を持つ"; "区切りのcsvファイルが必要：「データ"、"ターゲット"。

Target "には、矢印の有無と位置をエンコードするターゲットを記述する。

バー・オープニングに矢印があるか？

矢印はイベントの瞬間に表示されます。

私はそれを理解しようとします。私に十分な頭脳があれば）。このような質問には対応したことがない。その必要がない。家庭の事情で忙しく、すぐにはできない。

 
Uladzimir Izerski #:

イベントが発生した瞬間に矢印が表示される。

それを解明しようと思う。私に十分な頭脳があれば）。このような問題は扱ったことがない。必要ないから。家族のことで忙しくて、まだ十分にできないんだ。

バーの真ん中の矢印がティックに任意に依存する場合は、もう少し複雑になります。

binファイルを渡すこともできますが、その構造を説明してください。

 
sibirqk #:

20年前、私がC言語を開発していたときも、この時点で行き詰まった。ゼロからインデックスを作り、サイクルは1単位少なくなる。しかし、それならMKLをマスターするのは簡単だ。同じCだ。

ゼロから始めるなら、ゼロから始める方が簡単でしょう。それに、すでに別の言語を習得しているので、違うことを考えるのは難しい......。
 
Aleksey Vyazmikin #:

もし、バーの真ん中の矢印が、ティックに任意に依存するのであれば、確かに少し複雑になるだろう。

また、binファイルを与えることができますが、その構造を記述します。

日付 - バー番号、およびターゲット0または1 買う 売る？

 
Valeriy Yastremskiy #:

日付はバー番号で、ターゲットは0か1の買いか売りか？

日付は、同期を制御するために、より良いです。

ターゲット "0" または "1" - 矢印が表示されるかどうか、または一度に -1 - 矢印ダウン、1 - 矢印アップ、0 - 矢印なし。

ただし、このインジケーターは、矢印が膝に1回しか描画されないという条件があることは認めますが、何度も描画する理由があるとしても、それは難しいでしょう。

 

データを作成するために使用する最適なツールは次のうちどれですか？

https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/cluster/plot_cluster_comparison.html


Comparing different clustering algorithms on toy datasets
Comparing different clustering algorithms on toy datasets
  • scikit-learn.org
This example shows characteristics of different clustering algorithms on datasets that are “interesting” but still in 2D. With the exception of the last dataset, the parameters of each of these dat...
 
Evgeni Gavrilovi #:

データを作成するために使用する最適なツールはどれか？

https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/cluster/plot_cluster_comparison.html


ターゲット変数に関連するクラスタリングを取るべきである。

ここにそのようなクラスタリングがあるだろうか？

 
Evgeni Gavrilovi #:

データを作成するために使用する最適なツールはどれか？

https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/cluster/plot_cluster_comparison.html


クラスタリングはデータを生成しない
 
なるほど、GMMは1つだけですか？他にはないの？
1...277727782779278027812782278327842785278627872788278927902791...3399
新しいコメント