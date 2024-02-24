トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2777 1...277027712772277327742775277627772778277927802781278227832784...3399 新しいコメント Uladzimir Izerski 2022.10.05 21:35 #27761 Aleksei Stepanenko #:ウラジミール、何か分かったのなら良かった。それで、それはブランチとどのように関係しているのですか？ニューラルネットワークやそのためのデータの取得？ ここでは長い間、2775ページにわたって予測因子の検索が行われてきた。MoDにフィードバックするための他の何かだ。 私の意見は、それは指標のMAや価格の他の歪みではなく、価格自体で検索する必要があるということです。 私は正しい道に苦しむ人々をプッシュしたい。彼らは頑固です）。 削除済み 2022.10.05 21:41 #27762 ピエロはピエロで、禁止している暇はない。一人が去り、また別の人が戻ってくる、そんな繰り返しだ。続けることに意味はないと思う Uladzimir Izerski 2022.10.05 21:46 #27763 Maxim Dmitrievsky #: ピエロはピエロで、禁止している暇はない。一人が去り、また別の人が戻ってくる、そんな繰り返しだ。 続けることに意味はないと思う 気が散るな。 科学の仕事をしなさい。 mytarmailS 2022.10.06 08:55 #27764 Uladzimir Izerski #:確信があるのなら、何を取引しても構わない。shfの下では、リアルマネーで取引すべきではないと言っているんだ。私が書くたびに、あなたは別のことを話している。マークについての最初の質問と、私のレプリカについて。 СанСаныч Фоменко 2022.10.06 09:30 #27765 Evgeni Gavrilovi #:そのような予言者を公表していただけませんか？ もしかしたら、EURUSDとGBPUSDのRSIインジケータの読み方の違いかもしれません。 同じRSIですが、いくつかのニュアンスがあります。 もう一度言いますが、重要なのは予測因子のリストではなく、これらの予測因子を選択するアルゴリズムです。ウィンドウが動いているとき、言及されたRSIは使われるかもしれないし、使われないかもしれない。これが問題であり、一連の問題の最初のものである。 СанСаныч Фоменко 2022.10.06 10:01 #27766 Uladzimir Izerski #:気を抜いてはいけない。科学の仕事をしろ。 科学的な研究は歓迎されますが、市場からのあなたの特別な指標の間接的な広告は禁止されています。インジケーターが禁止されているのではなく、有料インジケーターの作者が禁止されているのです。 もっと謙虚になるべきだ。 10年前、ほとんどのフォーラムメンバーは、テクニカル分析の枠組みの中で6ヶ月以上機能する取引システムを作成することは非常に困難であると確信していました。シグナルの寿命で判断すれば、何千ものシグナルの中から成功した人もいますが、結果はいつも同じです。あなたは、少なくとも状態、またはより良い、信号のレベルで、あなたの指標を使用する可能性の証拠を提供していません。 我々は、テクニカル分析を使用する実用的な、そして最も重要な、理論的な不可能性のためにMOに従事している。私たちがMOを始めたのは、良い生活からではありません。MOは高度な数学とソフトウェアの山である。ここに科学への愛はない。 PS. 掲載したインジケータは最初のものではありません。 シグナルは2本目のローソク足にあり、ポジションは3本目のローソク足の終値で建てる。少なくとも4本目のローソク足で、3本以上のトレンドが継続した場合のみ利益を得る。 反転シグナルは2本目のローソク足に表示され、取引は3本目のローソク足の終値で決済されます。インジケータは何もありません。 連続して3本のローソク足以上1符号の正の増加は非常にまれであり、あなたは簡単に関連する統計を取得することができます。対応する統計量は、自己相関と呼ばれています。通常は3未満です。 Rorschach 2022.10.06 11:17 #27767 СанСаныч Фоменко #: この統計量は自己相関と呼ばれる。通常は3以下である。 70年代の本で、自己相関のない系列を予測することは不可能だと読みました。このテーマについてもっと現代的なものはありますか？ 削除済み 2022.10.06 11:54 #27768 СанСаныч Фоменко #:科学的な研究は歓迎しますが、市場からあなたの特別な指標の間接的な広告は禁止されています。インジケーターが禁止されているのではなく、有料インジケーターの作者が禁止されているのです。もっと控えめにしてください。10年前、ほとんどのフォーラムメンバーは、テクニカル分析の枠組みの中で6ヶ月以上機能する取引システムを作成することは非常に困難であると確信していました。シグナルの寿命から判断すると、何千ものシグナルのうち何人かはそれを行うことができましたが、結果は常に同じです。あなたは、少なくとも状態、またはより良い、シグナルのレベルで、あなたの指標を使用する可能性の証拠を提供していません。私たちは、テクニカル分析を使用する実用的な、そして最も重要な、理論的な不可能性のためにMOに従事しています。私たちがMOを始めたのは、良い生活からではありません。MOは高度な数学とソフトウェアの山である。ここには科学への愛はない。追伸投稿された指標は最初ではない。 シグナルは2本目のローソク足にあり、ポジションは3本目のローソク足の終値で建てられます。少なくとも4本目のローソク足で、3本以上のトレンドが継続した場合にのみ利益を得る。 反転シグナルは2本目のローソク足に表示され、取引は3本目のローソク足で決済されます。インジケータは何もありません。連続して3本のローソク足以上1符号の正の増加は非常にまれであり、あなたは簡単に関連する統計を取得することができます。対応する統計量は、自己相関と呼ばれています。通常は3つ未満です。 フラクタルの特性は、パターンの存在時間のために、より長い相関を得ることができます。しかし、窓を調整する必要がある。要するに、この方法は、系列を2つの部分に分け、一方を他方から逆順に引くことによって、そのような状態を選択するものである。このような現象が、ファット・テイルと記憶に現れるのである。つまり、アトラクターの右側と左側にあるグラフの断片は、高い相関関係にある。プロセスは単純に次のように形成される。1.分岐点、過去のパターンが崩れ、新しい影響情報が市場に入る。2.2.その情報が部分的にすでに市場に反映された後、残りの情報を予測するアトラクターが現れる。3.再び崩壊し、これまでの依存関係が機能しなくなる。新たな分岐の始まりも部分的に予測される。古典的計量経済学にはこのようなものはない。しかし、スライディング・ウィンドウへのアプローチを修正するだけで、そのツールを使うことは可能である。 Valeriy Yastremskiy 2022.10.06 12:17 #27769 Maxim Dmitrievsky #: フラクタルの特性は、パターンの持続時間に対して、より長い相関関係を得ることを可能にする。しかし、ウィンドウを調整する必要がある。要するに、このような状態を切り分けるには、系列を2つの部分に分け、一方を他方から逆順に引き算し、時系列的に2つ目または1つ目の部分を逆にする、つまりポイント（アトラクター）でグラフをミラーリングする方法がある。このような現象が、ファット・テイルと記憶に現れるのである。つまり、アトラクターの右と左にあるグラフの断片には強い相関がある。 プロセスは単純に次のように形成される。1.分岐点、過去のパターンが壊れ、新しい影響情報が市場に入る。2.2.その情報が部分的にすでに市場に反映された後、残りの情報を予測するアトラクターが現れる。3.再び崩壊し、これまでの依存関係が機能しなくなる。新たな分岐の始まりも部分的に予測される。 古典的計量経済学にはこのようなものはない。しかし、スライディング・ウィンドウへのアプローチを修正するだけで、そのツールを使うことは可能である。 中央から左の部分から右の部分を引いて、強いバウンドを特定し、それらをグループに分けることは可能なのでしょうか？なぜ長い相関関係なのですか？ これらは短いプロセスです。もっと明白で強いものは？ 一般的には、時間やイベントの結合でうまくいくかもしれない。しかし、窓の大きさは何とかしてそれを得るために訓練されなければならない。 そして、事象の形式化はまだ解決されていない。 時間だけらしい。 СанСаныч Фоменко 2022.10.06 12:19 #27770 Maxim Dmitrievsky #: フラクタルの特性は、パターンの持続時間に対して、より長い相関関係を得ることを可能にする。しかし、ウィンドウを調整する必要がある。要するに、このような状態を切り分けるには、系列を2つの部分に分け、一方を他方から逆順に引き算し、時系列的に2つ目または1つ目の部分を逆にする、つまりポイント（アトラクター）でグラフをミラーリングする方法がある。このような現象が、ファット・テイルと記憶に現れるのである。つまり、アトラクターの右と左にあるグラフの断片には強い相関がある。 プロセスは単純に次のように形成される。1.分岐点、過去のパターンが壊れ、新しい影響情報が市場に入る。2.2.その情報が部分的にすでに市場に反映された後、残りの情報を予測するアトラクターが現れる。3.再び崩壊し、これまでの依存関係が機能しなくなる。新たな分岐の始まりも部分的に予測される。 古典的計量経済学にはこのようなものはない。しかし、スライディング・ウィンドウへのアプローチを修正するだけで、そのツールを使うことは可能である。 私はフラクタルは考えず、チャートを見た。 1...277027712772277327742775277627772778277927802781278227832784...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ウラジミール、何か分かったのなら良かった。それで、それはブランチとどのように関係しているのですか？ニューラルネットワークやそのためのデータの取得？
ここでは長い間、2775ページにわたって予測因子の検索が行われてきた。MoDにフィードバックするための他の何かだ。
私の意見は、それは指標のMAや価格の他の歪みではなく、価格自体で検索する必要があるということです。
私は正しい道に苦しむ人々をプッシュしたい。彼らは頑固です）。
確信があるのなら、何を取引しても構わない。
そのような予言者を公表していただけませんか？
もしかしたら、EURUSDとGBPUSDのRSIインジケータの読み方の違いかもしれません。
同じRSIですが、いくつかのニュアンスがあります。
もう一度言いますが、重要なのは予測因子のリストではなく、これらの予測因子を選択するアルゴリズムです。ウィンドウが動いているとき、言及されたRSIは使われるかもしれないし、使われないかもしれない。これが問題であり、一連の問題の最初のものである。
10年前、ほとんどのフォーラムメンバーは、テクニカル分析の枠組みの中で6ヶ月以上機能する取引システムを作成することは非常に困難であると確信していました。シグナルの寿命で判断すれば、何千ものシグナルの中から成功した人もいますが、結果はいつも同じです。あなたは、少なくとも状態、またはより良い、信号のレベルで、あなたの指標を使用する可能性の証拠を提供していません。
我々は、テクニカル分析を使用する実用的な、そして最も重要な、理論的な不可能性のためにMOに従事している。私たちがMOを始めたのは、良い生活からではありません。MOは高度な数学とソフトウェアの山である。ここに科学への愛はない。
掲載したインジケータは最初のものではありません。
シグナルは2本目のローソク足にあり、ポジションは3本目のローソク足の終値で建てる。少なくとも4本目のローソク足で、3本以上のトレンドが継続した場合のみ利益を得る。
反転シグナルは2本目のローソク足に表示され、取引は3本目のローソク足の終値で決済されます。インジケータは何もありません。
連続して3本のローソク足以上1符号の正の増加は非常にまれであり、あなたは簡単に関連する統計を取得することができます。対応する統計量は、自己相関と呼ばれています。通常は3未満です。
この統計量は自己相関と呼ばれる。通常は3以下である。
70年代の本で、自己相関のない系列を予測することは不可能だと読みました。このテーマについてもっと現代的なものはありますか？
10年前、ほとんどのフォーラムメンバーは、テクニカル分析の枠組みの中で6ヶ月以上機能する取引システムを作成することは非常に困難であると確信していました。シグナルの寿命から判断すると、何千ものシグナルのうち何人かはそれを行うことができましたが、結果は常に同じです。あなたは、少なくとも状態、またはより良い、シグナルのレベルで、あなたの指標を使用する可能性の証拠を提供していません。
私たちは、テクニカル分析を使用する実用的な、そして最も重要な、理論的な不可能性のためにMOに従事しています。私たちがMOを始めたのは、良い生活からではありません。MOは高度な数学とソフトウェアの山である。ここには科学への愛はない。
投稿された指標は最初ではない。
シグナルは2本目のローソク足にあり、ポジションは3本目のローソク足の終値で建てられます。少なくとも4本目のローソク足で、3本以上のトレンドが継続した場合にのみ利益を得る。
反転シグナルは2本目のローソク足に表示され、取引は3本目のローソク足で決済されます。インジケータは何もありません。
連続して3本のローソク足以上1符号の正の増加は非常にまれであり、あなたは簡単に関連する統計を取得することができます。対応する統計量は、自己相関と呼ばれています。通常は3つ未満です。
フラクタルの特性は、パターンの持続時間に対して、より長い相関関係を得ることを可能にする。しかし、ウィンドウを調整する必要がある。要するに、このような状態を切り分けるには、系列を2つの部分に分け、一方を他方から逆順に引き算し、時系列的に2つ目または1つ目の部分を逆にする、つまりポイント（アトラクター）でグラフをミラーリングする方法がある。このような現象が、ファット・テイルと記憶に現れるのである。つまり、アトラクターの右と左にあるグラフの断片には強い相関がある。
中央から左の部分から右の部分を引いて、強いバウンドを特定し、それらをグループに分けることは可能なのでしょうか？なぜ長い相関関係なのですか？ これらは短いプロセスです。もっと明白で強いものは？
一般的には、時間やイベントの結合でうまくいくかもしれない。しかし、窓の大きさは何とかしてそれを得るために訓練されなければならない。
そして、事象の形式化はまだ解決されていない。 時間だけらしい。
フラクタルの特性は、パターンの持続時間に対して、より長い相関関係を得ることを可能にする。しかし、ウィンドウを調整する必要がある。要するに、このような状態を切り分けるには、系列を2つの部分に分け、一方を他方から逆順に引き算し、時系列的に2つ目または1つ目の部分を逆にする、つまりポイント（アトラクター）でグラフをミラーリングする方法がある。このような現象が、ファット・テイルと記憶に現れるのである。つまり、アトラクターの右と左にあるグラフの断片には強い相関がある。
私はフラクタルは考えず、チャートを見た。