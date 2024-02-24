トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3035 1...302830293030303130323033303430353036303730383039304030413042...3399 新しいコメント Aleksey Vyazmikin 2023.04.15 19:42 #30341 Aleksey Nikolayev #:それどころか、両手を挙げて賛成している！）問題は、あなたの指標がサンプリングの順番に依存していることで、これはMOの典型ではない。例えば、Sharpeは取引の順序に依存しません。私の直感では、それほど単純ではないと思うので、同じような損失関数の記事を探さなければならない。 私は、全ラインをランダムに混合することには賛成できない。そのような使い方ができるのは、バランスを考慮しない標準的な指標だけである。 Aleksey Vyazmikin 2023.04.15 19:44 #30342 Forester #:直線は完全な均一性に対応する。直線との違いは不均一性である。私は不揃いを最小限にしたい。 標準偏差の何が問題なのか？ Aleksei Kuznetsov 2023.04.15 19:45 #30343 Aleksey Vyazmikin #:オーケー、そうすればいい。 ほら、これだ（笑)。 凹凸は30％大きく、角度は3度しか違わない。私は3度では不十分だと思う。 If we move the first point from 0 to -1.22, I think we'll have an exact hit. しかし、0点のままで、同じ場所に最大値を残す必要がある。そして他の点を移動させ、線の一致を達成する。 In my opinion, the sum of moduli of deviations will better describe the deterioration of the balance line.この場合は30％で、悪化するだろう。 Machine learning in trading: Breaking through the morning Interesting offer for MQL4 Aleksey Nikolayev 2023.04.15 19:47 #30344 Aleksey Vyazmikin #:私はすべての弦をランダムにミックスすることには賛成できない。それは標準的なメトリクスの使い方に過ぎず、バランスを考慮したものではない。 サンプルにおける順序の重要性は、データテーブルの行の間に依存関係があることを意味する。依存関係は常に悪いことであり、通常は慎重に避けられる。 Aleksei Kuznetsov 2023.04.15 19:50 #30345 Aleksey Vyazmikin #:標準偏差の何が問題なのか？ 平均を基準にするはずだし、直線を提案している。整合性があるかもしれない。数学者なら数式で確認できる。 と思ったが、一致しない。 Aleksey Vyazmikin 2023.04.15 20:09 #30346 Forester #:これでいい) 凹凸は30％多く、角度は3度しか違わない。3度では足りないと思う。 目視できないから、どの程度かわからない。パーセンテージで不揃いというのは、私には奇妙なアプローチに思えるが、まあいいだろう。 フォレスター#: 最初のポイントを0から-1.22にすれば、正確に当たると思います。しかし、0点のままにして、同じ場所に最大値を残す必要があります。そして他の点を動かして線の一致を達成する。私の意見では、偏差係数の和の方がバランスラインの悪化をよりよく表現できると思う。この場合、30％であり、悪化するだろう。 角度は一致しますが、角度は一致しません。私はあなたの論理が理解できない。あれもこれも動かすと、構造が変わってしまう。 ここであなたはゼロと最大を動かした。どれだけ改善されたかが重要なのではなく、改善されたという事実が重要なのだ。他の多くの選択肢の中から選ぶための相対的な指標である。 СанСаныч Фоменко 2023.04.15 20:20 #30347 Aleksey Nikolayev #:独自のシャープとソルティーノを考案) ブラックジャックやその他の必要なものを使って) ー今、ーどこかでー、ーどこかでーでも、そんな夢は・・・。、のののののののののののののののののののー Aleksei Kuznetsov 2023.04.15 20:21 #30348 Aleksey Vyazmikin #:どのくらいか分からない、目では見えない。どの程度か分からない。 単位を%にするか、腹筋にするか、まだ考えなければならない。腹数の方がいいと思う。 Aleksey Vyazmikin 2023.04.15 21:37 #30349 СанСаныч Фоменко #:、、、、、ー。、、、、、、、ー。、、のののー、のー。 せめて新しい有益な情報を聞き、有益な形で応用できるようになることが、あなたからの夢なのだ。 Aleksey Vyazmikin 2023.04.15 21:44 #30350 Forester #:私はまだ％か腹筋単位で考え、実験する必要がある。腹筋の方がいいと思う。 残高を送ってくれれば、私の方法で評価します。 1...302830293030303130323033303430353036303730383039304030413042...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
それどころか、両手を挙げて賛成している！）問題は、あなたの指標がサンプリングの順番に依存していることで、これはMOの典型ではない。例えば、Sharpeは取引の順序に依存しません。私の直感では、それほど単純ではないと思うので、同じような損失関数の記事を探さなければならない。
直線は完全な均一性に対応する。直線との違いは不均一性である。私は不揃いを最小限にしたい。
標準偏差の何が問題なのか？
オーケー、そうすればいい。
ほら、これだ（笑)。
凹凸は30％大きく、角度は3度しか違わない。私は3度では不十分だと思う。
If we move the first point from 0 to -1.22, I think we'll have an exact hit.
しかし、0点のままで、同じ場所に最大値を残す必要がある。そして他の点を移動させ、線の一致を達成する。
In my opinion, the sum of moduli of deviations will better describe the deterioration of the balance line.この場合は30％で、悪化するだろう。
サンプルにおける順序の重要性は、データテーブルの行の間に依存関係があることを意味する。依存関係は常に悪いことであり、通常は慎重に避けられる。
と思ったが、一致しない。
これでいい)
凹凸は30％多く、角度は3度しか違わない。3度では足りないと思う。
目視できないから、どの程度かわからない。パーセンテージで不揃いというのは、私には奇妙なアプローチに思えるが、まあいいだろう。
最初のポイントを0から-1.22にすれば、正確に当たると思います。
しかし、0点のままにして、同じ場所に最大値を残す必要があります。そして他の点を動かして線の一致を達成する。
私の意見では、偏差係数の和の方がバランスラインの悪化をよりよく表現できると思う。この場合、30％であり、悪化するだろう。
角度は一致しますが、角度は一致しません。私はあなたの論理が理解できない。あれもこれも動かすと、構造が変わってしまう。
ここであなたはゼロと最大を動かした。どれだけ改善されたかが重要なのではなく、改善されたという事実が重要なのだ。他の多くの選択肢の中から選ぶための相対的な指標である。
独自のシャープとソルティーノを考案) ブラックジャックやその他の必要なものを使って)
どのくらいか分からない、目では見えない。どの程度か分からない。
単位を%にするか、腹筋にするか、まだ考えなければならない。腹数の方がいいと思う。
せめて新しい有益な情報を聞き、有益な形で応用できるようになることが、あなたからの夢なのだ。
私はまだ％か腹筋単位で考え、実験する必要がある。腹筋の方がいいと思う。
残高を送ってくれれば、私の方法で評価します。