トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2579

新しいコメント
 
Maxim Dmitrievsky#:
このような行は、定常的なものに近似することができます。

このような？
4年前から探していたんです。カルマンより速い

s

削除済み  
ローマ字 表記

このような？
4年前から探していたんです。カルマンより速い


いや、非定常的な広がり（これは頻繁に起こることでしょう）という意味です。定常性はモデルの学習時にのみ必要であり、取引はどのような実装でも非定常となる。肝心なのは、十分な事例を持つことです。
 

裁定取引の要点は、他の事後的な裁定取引と同様に、通貨ペアの相互の動きの間に市場のバランスがあることを観察することである

それはつまり、相互に関連した動きと言えるでしょう。

とは、スプレッド以外の何物でもない

実際のところ、トレーダーに有利にならないように拡大するスプレッドとの戦いは、彼がお金を持っている限り、彼のポケットからポンプすることができます;)

コチラのゲームは、コチルの動きを支配するグランドマスターとのチェスゲームです。

このゲーム、マジでクズだな......。

ポートフォリオへのクラッシュはお勧めしませんし、振り子のように相対的に揺れる2つの三角形についての私の投稿もご覧ください。

両者が別々にバランスを取り、トレーダーにとってほぼ中立であることから、興味深い収益性の高い戦略である。

ペアはこのように重なっています。

1.0 - ビッド/ビッド0.

株式はEUR/USD/GBPの例で説明されています

EURGBP + GBPUSD - EURUSD = 0.000 歴史を通して !!!

グッドラック

 
Maxim Dmitrievsky#:
いや、非定常的な広がり（これは頻繁に起こることでしょう）という意味です。定常性はモデルを教えるときだけ必要で、取引はどのような実装でも非定常である。肝心なのは、十分な事例を持つことです。

わかってもらえると思ったのですが。これはまさに、非定常で自己相関のある系列で、遷移を伴う場合です。
2つのフィルターの誤差を比較すると、以下のようになります。
緑色で、カルマン。

スコ

削除済み  
ローマ字 表記

わかってもらえると思ったんですけどね。これはまさに、非定常で自己相関のある系列で、遷移を伴う場合です。
2つのフィルターの誤差を比較すると、以下のようになります。
緑色で、カルマン。

フィルターについて何も理解しておらず、トレードでの使い方もよくわからず、申し訳ありません。多かれ少なかれ関連するMOのテクニックについて、純粋に書いています。客観的であることを装わない

MAをとって、そこから分散を引けば、どんなフィルターでも作れるし、シリーズに合わせることもできるし、「記憶」を加えることもできるだろう。何が言いたいの？MA経由でTCを教える場合。
 
ローマ字 表記

わかってもらえると思ったんですけどね。これはまさに、非定常で自己相関のある系列で、遷移を伴う場合です。
2つのフィルターの誤差を比較すると、以下のようになります。
カルマンズグリーン

で、何なんだ？

 
mytarmailS#:


2組の価格を何とかして分割して

1)獲得するスプレッド

2）ノイズ

PCAやその他の分解、AMOやオートエンコーダー、ネットなどを使って分解する（ただし、新しいデータではすべてが「消滅」する可能性が高い）ので、PCAがよい。


そして、スプレッド分解後の「良いスプレッド」を表す「数値」が必要です。 ここでは共積分だけでは不十分で、スプレッドは価格の線形積ではなく、分解後の価格の非線形部分であるため、稼ぐ必要があります

面白いのは、2つのペアのスプレッドが3つ目のペアのチャートになっていることです。

これのどこがトレードなんだ？

 
Renat Akhtyamov#:

面白いのは、2つのペアのスプレッドが3つ目のチャートになることです。

問題は、「トレードする意味はあるのか」ということです。

それは同じではない スプレッド
 
Renat Akhtyamov#:

面白いのは、2つのペアのスプレッドが3つ目のチャートになることです。

それを取引する意味があるのか？

三角形を交換するのは理にかなっている。そしてニューロネットは、もし信頼できるのであれば、3つで訓練する必要があります。

単に1恣意的な記号の歴史にニシシがないからです。事実上取引されており、どのような理論でもノイズになることは避けられない

で、3では現在の状況を小窓で捉えることができます。

 
mytarmailS#:
5年以上5minのポンドとEUのための引用を持っている人は、私にラインを落としてください!!!

SanSanychのヒントはDucasCopiだった

1...257225732574257525762577257825792580258125822583258425852586...3399
新しいコメント