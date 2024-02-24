トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2580

elibrarius#:

SanSanychのチップはDukasKopiでした。

そこに制限をかけ、3年分の履歴まで、でたらめに。

誰も過去のデータを持っていない ?

mytarmailS#:

土曜日にこんな怖いものを作ってしまうとは・・・MT5からダウンロード :)
 

私はリスクを減らすために フィルタと TSの最後のバージョンを構築し、あなたがフィルタなしでそれを行うことができ、その後、利益は2倍以上であり、リスクが高くなります。



mytarmailS#:

私はリスクを減らすために フィルタと TSの最後のバージョンを構築し、あなたがフィルタなしでそれを行うことができ、その後、利益は2倍ですが、リスクが高くなります。

OK、取引を開始する
これはあなたにとってのウェルシャブですか？モデルをどのように転送するのですか？
 
いや、ツラい。
また、どのようにだろうか？
サイコロで構築するのか・・・。
api C#もあるので、もしかしたらスルーされるかもしれません。

 
ツラツラ、都合よく可視化するための松葉杖に過ぎない...。そのため、テスターをRで書く必要はありません
 
ローマ字 表記

はい、計算は全てRで行い、価格と買いシグナルのベクトルだけをtslabに送り、TS用のダイスをいくつか置く、それだけです...。

ダサいけど、速いし、確実に利益が誤差なく計算されるのがわかるし、ちょっとしたことなら最適化できるんです。
 
なるほど。賢いんだけどね。
サイコロで模型を作ったような気がしてきた ))

今のところPythonが便利です。自分でテスターを書きましたが、モデルやトレードをapi経由で移植することは可能です。ONNXが追加されたら大砲になりそう。

M1マックと連絡を取り、今、半年待っているキャットバスタが2週間後にリリースされるとの約束。今のところvin上の仮想マシンを使っています。
 
キューブから始めて、初めてのプログラミングだったので、tslabも持っているのですが...。
サイコロでうまくいくものが作れるとは思っていません。
