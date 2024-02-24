トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2580 1...257325742575257625772578257925802581258225832584258525862587...3399 新しいコメント mytarmailS 2022.02.12 14:05 #25791 elibrarius#: SanSanychのチップはDukasKopiでした。 そこに制限をかけ、3年分の履歴まで、でたらめに。 誰も過去のデータを持っていない ? 削除済み 2022.02.12 14:08 #25792 mytarmailS#: そこに制限をかけ、3年分の履歴まで、でたらめに。誰も過去のデータを持っていない ? 土曜日にこんな怖いものを作ってしまうとは・・・MT5からダウンロード :) mytarmailS 2022.02.12 21:08 #25793 私はリスクを減らすために フィルタと TSの最後のバージョンを構築し、あなたがフィルタなしでそれを行うことができ、その後、利益は2倍以上であり、リスクが高くなります。 削除済み 2022.02.13 04:31 #25794 mytarmailS#: 私はリスクを減らすために フィルタと TSの最後のバージョンを構築し、あなたがフィルタなしでそれを行うことができ、その後、利益は2倍ですが、リスクが高くなります。 OK、取引を開始するこれはあなたにとってのウェルシャブですか？モデルをどのように転送するのですか？ Roman 2022.02.13 06:34 #25795 Maxim Dmitrievsky#: Norm, run in trade 持っているのはヴェルスラボですか？そこでは、どのようにモデルを転送するのですか？ いや、ツラい。 また、どのようにだろうか？ サイコロで構築するのか・・・。 api C#もあるので、もしかしたらスルーされるかもしれません。 mytarmailS 2022.02.13 06:40 #25796 Maxim Dmitrievsky#: Norm, run in trade持っているのはヴェルスラボですか？そこでは、どのようにモデルを転送するのですか？ ツラツラ、都合よく可視化するための松葉杖に過ぎない...。そのため、テスターをRで書く必要はありません mytarmailS 2022.02.13 06:43 #25797 ローマ字 表記： いや、ツラい。 また、どのようにだろうか？ サイコロで構築するのか...。 C#のapiもあるので、もしかしたらそちらも経由するかもしれません。 はい、計算は全てRで行い、価格と買いシグナルのベクトルだけをtslabに送り、TS用のダイスをいくつか置く、それだけです...。ダサいけど、速いし、確実に利益が誤差なく計算されるのがわかるし、ちょっとしたことなら最適化できるんです。 Roman 2022.02.13 07:20 #25798 mytarmailS#: はい、計算は全てRで行っています。tslabに価格と買いシグナルのベクトルだけを送り、cp用のダイスを入れて終わりです...。 ダサいけど、速いし、エラーなく利益を計算してくれるし、細かいところを最適化できる。 なるほど。賢いんだけどね。 サイコロで模型を作ったような気がしてきた )) 削除済み 2022.02.13 07:25 #25799 今のところPythonが便利です。自分でテスターを書きましたが、モデルやトレードをapi経由で移植することは可能です。ONNXが追加されたら大砲になりそう。M1マックと連絡を取り、今、半年待っているキャットバスタが2週間後にリリースされるとの約束。今のところvin上の仮想マシンを使っています。 mytarmailS 2022.02.13 07:56 #25800 ローマ字 表記： なるほど。ずるいやつだな。 サイコロで模型を作っているのかと思うほどでした（笑)。 キューブから始めて、初めてのプログラミングだったので、tslabも持っているのですが...。サイコロでうまくいくものが作れるとは思っていません。 1...257325742575257625772578257925802581258225832584258525862587...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
SanSanychのチップはDukasKopiでした。
そこに制限をかけ、3年分の履歴まで、でたらめに。
誰も過去のデータを持っていない ?
そこに制限をかけ、3年分の履歴まで、でたらめに。
誰も過去のデータを持っていない ?
私はリスクを減らすために フィルタと TSの最後のバージョンを構築し、あなたがフィルタなしでそれを行うことができ、その後、利益は2倍以上であり、リスクが高くなります。
私はリスクを減らすために フィルタと TSの最後のバージョンを構築し、あなたがフィルタなしでそれを行うことができ、その後、利益は2倍ですが、リスクが高くなります。
Norm, run in trade
いや、ツラい。
また、どのようにだろうか？
サイコロで構築するのか・・・。
api C#もあるので、もしかしたらスルーされるかもしれません。
Norm, run in trade
いや、ツラい。
また、どのようにだろうか？
サイコロで構築するのか...。
C#のapiもあるので、もしかしたらそちらも経由するかもしれません。
はい、計算は全てRで行っています。tslabに価格と買いシグナルのベクトルだけを送り、cp用のダイスを入れて終わりです...。
なるほど。賢いんだけどね。
サイコロで模型を作ったような気がしてきた ))
なるほど。ずるいやつだな。
サイコロで模型を作っているのかと思うほどでした（笑)。