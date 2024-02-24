トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2575 1...256825692570257125722573257425752576257725782579258025812582...3399 新しいコメント mytarmailS 2022.02.06 19:47 #25741 Aleksey Nikolayev#: この記事では、生成されたデータに対してカルマンがテストされています。実データでLSスライド式より良くなるとは思えません。 いやいや、実データ上では、すべて公平です Y_。 head(Y_) EWH EWZ 2000-08-01 1.947204 2.298111 2000-08-02 1.971071 2.285039 2000-08-03 1.994382 2.278438 2000-08-04 1.994382 2.317404 2000-08-07 2.012648 2.317404 2000-08-08 1.985123 2.317404 こちらはY_ データのミューと ガンマ です。 Kalman <- estimate_mu_gamma_Kalman(Y_) とY_のデータで バックテストを行う。 return_Kalman <- pairs_trading(Y_["::2003-03"], Kalman$gamma["::2003-03"], Kalman$mu["::2003-03"], "Kalman", plot = TRUE) でも、要は、estimate_mu_gammaで......ボソッ Regressionとrolling regressionはtraceとtestに分かれていて、新しいデータ（新しいスプレッド）を予測するモデルがあるようなのですが、calmanについてはそれがなく、中の仕組み、calmanで新しいデータでスプレッドを構築する方法がよく分かりません。コードが不明瞭で目から血が出そうです。 Andrei Trukhanovich 2022.02.06 19:48 #25742 mytarmailS#: このカルマンでは何もわからない(( カルマンと同じ原理で、時間に対する適応性があるのですが、よりシンプルなのです。 mytarmailS 2022.02.06 19:56 #25743 Andrei Trukhanovich（アンドレイ・トルハノビッチ） #: カルマンも同じ原理で、時間に対する適応性があるのですが、よりシンプルなのです。 いや、アンドレイ、2つ目は とてもうまくいかないんだ。 また、非常に良いペアが撮影されています。現実を受け止めれば、神の思し召しで、そのカルマンが何かを示してくれるはずです。 Aleksey Nikolayev 2022.02.06 20:07 #25744 mytarmailS#: いいえ、アンドレイ、2つ目は 非常に悪い動作です。とても良いペアが撮れました ...現実を受け止めれば、カルマンが何かを示すことは神のみぞ知る、である。 ということで、この写真はシミュレーションデータでの比較です。実際のデータでは、最後と前半でカルマンがさらに若干悪くなっています。 大雑把に言うと、カルマンに対していくつかの先験的な仮定がなされ、それが現実に正しいならカルマンがずっと良くなるし、その逆もまた然りである。 mytarmailS 2022.02.06 20:29 #25745 アレクセイ ニコラエフ#:大雑把に言うと、カルマンに対していくつかの先験的な仮定がなされ、それが現実に正しければカルマンがより良くなり、逆もまた然りということである。 そんなことはないだろう。面白半分にデータをシミュレートしていただけなのですが...。 実際の Y_ データでのモデルの学習はこちらです。 LS <- estimate_mu_gamma_LS(Y_) rolling_LS <- estimate_mu_gamma_rolling_LS(Y_) Kalman <- estimate_mu_gamma_Kalman(Y_) であれば、スプレッドを取得します。 spread_LS <- compute_spread(Y_, LS$gamma, LS$mu, "LS") spread_rolling_LS <- compute_spread(Y_, rolling_LS$gamma, rolling_LS$mu, "rolling-LS") spread_Kalman <- compute_spread(Y_, Kalman$gamma, Kalman$mu, "Kalman") の後、バックテストを行います。 実際のバックテストの前に、合成データでカルマンをトレーニングしていないんですね。 Aleksey Nikolayev 2022.02.06 20:53 #25746 mytarmailS#: そんなことはないだろう。彼は、面白半分にデータをシミュレートしていただけなのです。実際の Y_ データでのモデルの学習はこちらです。そして、スプレッドを取得する。の後、バックテストを行います。実際のバックテストの前に、合成データでカルマンをトレーニングしていないんですね。 先験的な仮定は、第一にパッケージに格納されている線形モデル（カルマンセクションの冒頭で説明）、第二にこのモデルの初期化パラメータは、一般的には、天井から取得されるものである。 Andrei Trukhanovich 2022.02.06 21:14 #25747 mytarmailS#: いいえAndrei、2番目のローリングLSは 非常に悪いです。 そうでもないんです。先ほどのグラフを見ると、サンプルの3分の1を過ぎたあたりから、実際に「転がり」が発生していることがわかります。実際のデータでは、履歴があれば、このような問題は発生しません。 でも、タキカルマンの方がまだマシかもしれませんが、やはりストーブと割り切った方がいいと思います。 削除済み 2022.02.06 21:46 #25748 mytarmailS#: ああ...特に人道主義者ならね。アヤメにフォレストじゃないんだから（笑)。このカルマンでは何もわからない(( その結果得られたスプレッドのMA（別名カルマン）をカウントし、もちろん「ノイズ」を平滑化します mytarmailS 2022.02.06 21:51 #25749 Maxim Dmitrievsky#: MAshku (aka Kalman) counts on the resulting spread, smoothing out the "noise", of course https://datascienceplus.com/kalman-filter-modelling-time-series-shocks-with-kfas-in-r/ カルマンってマシュカじゃないんだ！？ Kalman Filter: Modelling Time Series Shocks with KFAS in R | DataScience+ Python and R tutorialsdatascienceplus.com When it comes to time series forecasts, conventional models such as ARIMA are often a popular option. While these models can prove to have high degrees of accuracy, they have one major shortcoming – they do not typically account for “shocks”, or sudden changes in a time series. Let’s see how we can potentially alleviate this problem using a... 削除済み 2022.02.06 22:01 #25750 mytarmailS#: https://datascienceplus.com/kalman-filter-modelling-time-series-shocks-with-kfas-in-r/ 以前、レナとトラクターで、1気圧での予測例を紹介しました ))))笑っちゃいますね。 一方は先行し、他方は後行する。 1...256825692570257125722573257425752576257725782579258025812582...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
この記事では、生成されたデータに対してカルマンがテストされています。実データでLSスライド式より良くなるとは思えません。
いやいや、実データ上では、すべて公平です Y_。
こちらはY_ データのミューと ガンマ です。
とY_のデータで バックテストを行う。
でも、要は、estimate_mu_gammaで......ボソッ
Regressionとrolling regressionはtraceとtestに分かれていて、新しいデータ（新しいスプレッド）を予測するモデルがあるようなのですが、calmanについてはそれがなく、中の仕組み、calmanで新しいデータでスプレッドを構築する方法がよく分かりません。コードが不明瞭で目から血が出そうです。
このカルマンでは何もわからない((
カルマンと同じ原理で、時間に対する適応性があるのですが、よりシンプルなのです。
いや、アンドレイ、2つ目は とてもうまくいかないんだ。
また、非常に良いペアが撮影されています。現実を受け止めれば、神の思し召しで、そのカルマンが何かを示してくれるはずです。
ということで、この写真はシミュレーションデータでの比較です。実際のデータでは、最後と前半でカルマンがさらに若干悪くなっています。
大雑把に言うと、カルマンに対していくつかの先験的な仮定がなされ、それが現実に正しいならカルマンがずっと良くなるし、その逆もまた然りである。
そんなことはないだろう。面白半分にデータをシミュレートしていただけなのですが...。
実際の Y_ データでのモデルの学習はこちらです。
であれば、スプレッドを取得します。
の後、バックテストを行います。
実際のバックテストの前に、合成データでカルマンをトレーニングしていないんですね。
先験的な仮定は、第一にパッケージに格納されている線形モデル（カルマンセクションの冒頭で説明）、第二にこのモデルの初期化パラメータは、一般的には、天井から取得されるものである。
そうでもないんです。先ほどのグラフを見ると、サンプルの3分の1を過ぎたあたりから、実際に「転がり」が発生していることがわかります。実際のデータでは、履歴があれば、このような問題は発生しません。
でも、タキカルマンの方がまだマシかもしれませんが、やはりストーブと割り切った方がいいと思います。
MAshku (aka Kalman) counts on the resulting spread, smoothing out the "noise", of course
https://datascienceplus.com/kalman-filter-modelling-time-series-shocks-with-kfas-in-r/カルマンってマシュカじゃないんだ！？
https://datascienceplus.com/kalman-filter-modelling-time-series-shocks-with-kfas-in-r/
以前、レナとトラクターで、1気圧での予測例を紹介しました ))))笑っちゃいますね。
一方は先行し、他方は後行する。