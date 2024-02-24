トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2576

Andrei Trukhanovich（アンドレイ・トルハノビッチ #:

そうでもないんです。前のグラフを見ると、サンプルの3分の1が経過した時点で、実際に「ローリング」が発生していることがわかる。実際のデータでは、履歴があれば、そのような問題はない。

それでもカルマンが良いのでしょうが、やはりストーブからの「転がり」が良いのだと思います。

明日はスライド回帰でやってみよう、どんな風に排水されるかな))
 
Maxim Dmitrievsky#:

以前、レナとトラクターでこの道を歩んだが、彼らの1小節の予測を例にすると )))))笑っちゃうね。

一方は先行、もう一方は後行なので、半々ですね。

せめて初歩的な勉強はしておいた方が...。
適応的平滑化は、先験的に通常より悪くなることはありえない。
mytarmailS#:
初歩的な勉強くらいしとけよ...。
適応型スムージングは、先験的に通常のスムージングより悪くなることはありえない

確かに、リカレンスネットだけは、どう回しても過去のバーが予測される（カルマンのより高度なケース）。

論より証拠

アプローチが悪いとは言いませんが、万能ではないのです。

Maxim Dmitrievsky#:

FXでは一部の指標で、利益幅が少ないんです。

また、正しいスプレッドの作り方をどう教えるか、ということも考えています。

また、原理的に正しい普及とは何でしょうか？

1）スプレッドが安定していること（計算が簡単です）。

2) 関連性があること、つまりスプレッドがゼロであれば、通貨ペアで利益が出ることを意味すること（あまり「賢い」ものではないこと）。

3) 時間と共に「広がらない」ようにする。

mytarmailS#:

私も考えているのですが、正しいスプレッドの作り方をどのように教えているのでしょうか？

また、原則的に適切な普及率とは何でしょうか？

1) スプレッドは静的であるべき（計算が簡単）。

2) 関連性があること、つまりスプレッドがゼロであれば、通貨ペアで利益が出ることを意味すること（あまり「賢い」ものではないこと）。

3) 時間と共に「広がらない」ようにする。

線形/多項式回帰経由と同じだが、任意のオーダーのリターンを取り、任意にディールを分割し、フィットさせる。何が定常で何がそうでないかという学問的な計算をせずに、形式に溺れないようにオーバーシュートすることによって。根本的に関連性のある商品でない限り、やはり時間の経過とともに分散していくでしょう。
 
Maxim Dmitrievsky#:
カルマンが分離しない、そこがポイントですね。グリッドでやれば、ちょうどいい感じです。
 
Maxim Dmitrievsky#:
mytarmailS#:
もし、増分を取り、トレンドを取り除けば、信号/依存関係そのものを除いて、解離するものは何もないだろう
 
mytarmailS#:

明日は長い、何もする気が起きない、15分かかっても...。


そこで、スライディング回帰窓（ランダムに100個）で100ポイントのスプレッドを作ってみました。

EURUSD GBPUSD

は共和分チェックをパスしなかった

が、それでもスプレッドを作り、スプレッド0からの乖離でトレードを確認（本のように）。

下がってる...


最も普通の選択肢は、ボリンジャーのスプレッドを構築し、ボリンジャーの境界から、同じくスプレッドから描かれるSMAまで、あるいはボリンジャーの反対側の境界まで取引することです（さらに多くの収益が得られます）

すべての設定は完全に標準的なもので、何も最適化されていません。

手数料は1組につき1P



1ヶ月で200ポイント貯まりました。

残念ながら、バランスカーブは持ちません。45度でスムーズに伸びるという意味です。

そうでなければ、まぐれ当たりのような気がするのですが...。

