mytarmailS:

そう、レベルを予測することは、微量元素の値を予測することの何百倍も難しく、すべてが明確ではなく、アイデアを実現するために多くの新しい、つまらないものを発明しなければならないのです......。

でも、面白いし、うまくいくんじゃないかとバラ色の夢を持っています )

いや、末端までやりきるのは難しい。何度も通わなければならない気がします。そして、その結果の正しさは、条件の順番に依存する。美味しいチーズや生地のように、材料を一度に混ぜてはいけないのです...))))まずはぶっきらぼうに2次の極値から、1次以下のバーコンディションの極値の状態を判断してみる。バーの中の動きがちぐはぐ))))

 
Valeriy Yastremskiy：

AMOで何かやったことがあるんですか？

 
mytarmailS:

まずアルゴリズム、次にNSとAMO。 何を見ればいいのか理解したい。ウェイトとは何か、脳の働きはどうなっているのか、AMOパックの構造も少しは理解しています)。

 
mytarmailS:

今のところ、極限値をレベル分けして、エッジ速度とクロス速度、コリドールスプレッドの絶対値と全レベルの平均コリドールレシオ、バー平均のハイロとオープンクローシスも測定しています。

 
Valeriy Yastremskiy：

手動でやった方が分かりやすい。

そのとおり

フォレストから訓練してルールを学ぶんだろう？

 
mytarmailS:

然うとも

極値データだけ、あるいは小節番号を基準にしたその間の増分を試してみるのもよいでしょう。コリドーエッジの速度をコリドー幅で見ることができます。ここまでが均衡戦略タスク。受信したデータからプロットを正しく分割する方法を段階的に説明します。問題の文言ですが、風上にいるときは強さが増し、反対にいるときは強さが減ります。Uターンも力を失う。簡単なことです ))))

 
ヴァレリー・ヤストレムスキー

あなたはわかってない、私は他のことを言ってるんだ...。面白いものを見つけたので、チームを組んで、mt4が実装してくれるということですが、少なくともMOでできる基本的なことは知っておかないと...。

私はマックスを困らせたくない、彼は聖杯の検索でより良いかもしれない......


かそくどてきすいそうち


 
mytarmailS:

極端な予測をする。


当面はありえない。そして、p-kuは少なくともその一部を理解しなければならないでしょう。まだだ、大晦日までは確実に無理だ。ピンクの本も読み終わらず、夢中になってしまった)

最初の極限まで2次の拡大→ジャンプダウン→3次の上昇→2次の下降→ジャンプアップ→1次の下降→ジャンプアップ→下降→上昇→バーのトレンド→1次→バーダウン。これが欲しいんです)

 
Valeriy Yastremskiy：

非現実的な話です。これは、暗記しなければならない迷路ではありません。トレーダーの迷宮は常に再編成されている
 
elibrarius：
もちろん、複雑な事情があるのですが、神々はそれだけではありません...。もちろんエラーは出ますが...今のアルゴリズムはダイナミクスの極値を計算するので、間違いはないようです)。

