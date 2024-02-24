トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2195 1...218821892190219121922193219421952196219721982199220022012202...3399 新しいコメント Valeriy Yastremskiy 2020.11.26 13:45 #21941 mytarmailS: そう、レベルを予測することは、微量元素の値を予測することの何百倍も難しく、すべてが明確ではなく、アイデアを実現するために多くの新しい、つまらないものを発明しなければならないのです......。でも、面白いし、うまくいくんじゃないかとバラ色の夢を持っています ) いや、末端までやりきるのは難しい。何度も通わなければならない気がします。そして、その結果の正しさは、条件の順番に依存する。美味しいチーズや生地のように、材料を一度に混ぜてはいけないのです...))))まずはぶっきらぼうに2次の極値から、1次以下のバーコンディションの極値の状態を判断してみる。バーの中の動きがちぐはぐ)))) mytarmailS 2020.11.26 14:11 #21942 Valeriy Yastremskiy： なーんだ、やりくりが大変なんだ。何度も通うことになりそうです。そして、条件の順番が正しい結果を決める。美味しいチーズや生地のように、材料を一度に混ぜてはいけないのです...))))まずはぶっきらぼうに2次の極値から、1次以下のバーコンディションの極値の状態を判断してみる。バーの中の動きがちぐはぐ)))) AMOで何かやったことがあるんですか？ Valeriy Yastremskiy 2020.11.26 14:17 #21943 mytarmailS: AMOを使ったことがあるのか？ まずアルゴリズム、次にNSとAMO。 何を見ればいいのか理解したい。ウェイトとは何か、脳の働きはどうなっているのか、AMOパックの構造も少しは理解しています)。 Valeriy Yastremskiy 2020.11.26 14:21 #21944 mytarmailS: AMOを使ったことはあるのか、どの程度のレベルなのか。 今のところ、極限値をレベル分けして、エッジ速度とクロス速度、コリドールスプレッドの絶対値と全レベルの平均コリドールレシオ、バー平均のハイロとオープンクローシスも測定しています。 mytarmailS 2020.11.26 14:25 #21945 Valeriy Yastremskiy： 手動でやった方が分かりやすい。 そのとおり フォレストから訓練してルールを学ぶんだろう？ Valeriy Yastremskiy 2020.11.26 14:36 #21946 mytarmailS: 然うともフォレストのようなものを訓練して、そこからルールを抽出することができるのでしょうか？ 極値データだけ、あるいは小節番号を基準にしたその間の増分を試してみるのもよいでしょう。コリドーエッジの速度をコリドー幅で見ることができます。ここまでが均衡戦略タスク。受信したデータからプロットを正しく分割する方法を段階的に説明します。問題の文言ですが、風上にいるときは強さが増し、反対にいるときは強さが減ります。Uターンも力を失う。簡単なことです )))) mytarmailS 2020.11.26 14:44 #21947 ヴァレリー・ヤストレムスキー あなたはわかってない、私は他のことを言ってるんだ...。面白いものを見つけたので、チームを組んで、mt4が実装してくれるということですが、少なくともMOでできる基本的なことは知っておかないと...。 私はマックスを困らせたくない、彼は聖杯の検索でより良いかもしれない...... かそくどてきすいそうち Valeriy Yastremskiy 2020.11.26 15:04 #21948 mytarmailS: わかってないなぁ、そういうことじゃなくて......。面白いものを見つけた、チームを組んでmt4を導入するのもいいが、最低限MOの基本的なスキルが必要だ...。私はマックスを困らせたくない、彼は聖杯の検索でより良いかもしれない......極端な予測をする。 当面はありえない。そして、p-kuは少なくともその一部を理解しなければならないでしょう。まだだ、大晦日までは確実に無理だ。ピンクの本も読み終わらず、夢中になってしまった) 最初の極限まで2次の拡大→ジャンプダウン→3次の上昇→2次の下降→ジャンプアップ→1次の下降→ジャンプアップ→下降→上昇→バーのトレンド→1次→バーダウン。これが欲しいんです) Aleksei Kuznetsov 2020.11.26 15:07 #21949 Valeriy Yastremskiy： まだ間に合いそうもない。そして、R-kuは少なくとも何らかの方法でそれを解決しなければならないでしょう。まだだ、大晦日までは確実に無理だ。ピンクの本もまだ読んでないのに、調子に乗ってしまいました) いい絵ですね)最初の極限まで2次の拡大→ジャンプダウン→3次の上昇→2次の下降→ジャンプアップ→1次の下降→ジャンプアップ→下降→上昇→バーのトレンド→1次→バーダウン。こ れが欲しいんです) 非現実的な話です。これは、暗記しなければならない迷路ではありません。トレーダーの迷宮は常に再編成されている Valeriy Yastremskiy 2020.11.26 15:10 #21950 elibrarius： Unrealです。暗記しなければならない迷路ではありません。トレーダーの迷宮は常に再編成されている もちろん、複雑な事情があるのですが、神々はそれだけではありません...。もちろんエラーは出ますが...今のアルゴリズムはダイナミクスの極値を計算するので、間違いはないようです)。 1...218821892190219121922193219421952196219721982199220022012202...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そう、レベルを予測することは、微量元素の値を予測することの何百倍も難しく、すべてが明確ではなく、アイデアを実現するために多くの新しい、つまらないものを発明しなければならないのです......。
でも、面白いし、うまくいくんじゃないかとバラ色の夢を持っています )
いや、末端までやりきるのは難しい。何度も通わなければならない気がします。そして、その結果の正しさは、条件の順番に依存する。美味しいチーズや生地のように、材料を一度に混ぜてはいけないのです...))))まずはぶっきらぼうに2次の極値から、1次以下のバーコンディションの極値の状態を判断してみる。バーの中の動きがちぐはぐ))))
なーんだ、やりくりが大変なんだ。何度も通うことになりそうです。そして、条件の順番が正しい結果を決める。美味しいチーズや生地のように、材料を一度に混ぜてはいけないのです...))))まずはぶっきらぼうに2次の極値から、1次以下のバーコンディションの極値の状態を判断してみる。バーの中の動きがちぐはぐ))))
AMOで何かやったことがあるんですか？
AMOを使ったことがあるのか？
まずアルゴリズム、次にNSとAMO。 何を見ればいいのか理解したい。ウェイトとは何か、脳の働きはどうなっているのか、AMOパックの構造も少しは理解しています)。
AMOを使ったことはあるのか、どの程度のレベルなのか。
今のところ、極限値をレベル分けして、エッジ速度とクロス速度、コリドールスプレッドの絶対値と全レベルの平均コリドールレシオ、バー平均のハイロとオープンクローシスも測定しています。
手動でやった方が分かりやすい。
そのとおり
フォレストから訓練してルールを学ぶんだろう？
然うとも
フォレストのようなものを訓練して、そこからルールを抽出することができるのでしょうか？
極値データだけ、あるいは小節番号を基準にしたその間の増分を試してみるのもよいでしょう。コリドーエッジの速度をコリドー幅で見ることができます。ここまでが均衡戦略タスク。受信したデータからプロットを正しく分割する方法を段階的に説明します。問題の文言ですが、風上にいるときは強さが増し、反対にいるときは強さが減ります。Uターンも力を失う。簡単なことです ))))
あなたはわかってない、私は他のことを言ってるんだ...。面白いものを見つけたので、チームを組んで、mt4が実装してくれるということですが、少なくともMOでできる基本的なことは知っておかないと...。
私はマックスを困らせたくない、彼は聖杯の検索でより良いかもしれない......
かそくどてきすいそうち
わかってないなぁ、そういうことじゃなくて......。面白いものを見つけた、チームを組んでmt4を導入するのもいいが、最低限MOの基本的なスキルが必要だ...。
私はマックスを困らせたくない、彼は聖杯の検索でより良いかもしれない......
極端な予測をする。
当面はありえない。そして、p-kuは少なくともその一部を理解しなければならないでしょう。まだだ、大晦日までは確実に無理だ。ピンクの本も読み終わらず、夢中になってしまった)
最初の極限まで2次の拡大→ジャンプダウン→3次の上昇→2次の下降→ジャンプアップ→1次の下降→ジャンプアップ→下降→上昇→バーのトレンド→1次→バーダウン。これが欲しいんです)
まだ間に合いそうもない。そして、R-kuは少なくとも何らかの方法でそれを解決しなければならないでしょう。まだだ、大晦日までは確実に無理だ。ピンクの本もまだ読んでないのに、調子に乗ってしまいました) いい絵ですね)
最初の極限まで2次の拡大→ジャンプダウン→3次の上昇→2次の下降→ジャンプアップ→1次の下降→ジャンプアップ→下降→上昇→バーのトレンド→1次→バーダウン。こ れが欲しいんです)
Unrealです。暗記しなければならない迷路ではありません。トレーダーの迷宮は常に再編成されている
もちろん、複雑な事情があるのですが、神々はそれだけではありません...。もちろんエラーは出ますが...今のアルゴリズムはダイナミクスの極値を計算するので、間違いはないようです)。