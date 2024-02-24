トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2201

Uladzimir Izerski：

本気で賭けて儲けるのを邪魔するのは誰だ？

それとも、私たちの許可を得ているのですか？

許可する。

はい、ありがとうございます．

mytarmailS:

ああ、ありがとう...

ローカルな解決策に過ぎず、解決策は何千とあるのですが......。

テストして、クイックアクションの問題を解決し、TSを作成します。

さて、M5には何千もの準備されたものがあります。どのTFでもそれは同じです。

g13

 
Uladzimir Izerski：

さて、ここではM5で数千のレディを紹介します。どのTFでも似たようなものです。

コモンセカンダリーポストファクトムインディケーター

 
mytarmailS:

お決まりの二次創作

Verbatim, darling.)) 矢印は、新しいバーの オープニングにのみ表示されます。クスクス笑いもしない)

 
Uladzimir Izerski：

Verbatim, darling.)) 矢印は、新しいバーの オープニングにのみ表示されます。クスクス笑いもしない)

mytarmailS:

まあ、もう信号で-10％くらい笑ってるんだろうけど )))

あなたのインジケータは100%動作します ))

10%のドローダウンは暴落なのか？

TSをたくさん持っています。そして、どれを適用するかは、あなたを馬鹿にするために重要ではありません。信号は、私にとって稼ぐための形ではありません。

このようなデポでは、どのシステムも10回の取引で負けずに済むとは思えません。

そうでないことを証明したいのでしょう。証明しなさい。一緒に笑いましょう（笑)

 
Uladzimir Izerski：

10%のドローダウンは崩壊か？

ああ、3日で-10％か...どんなプロップでも、そんな取引では尻を蹴られて当然だな。

Uladzimir Izerski：

どっちを使ってもいいんだけどね。

アハハ、私たちは屈辱を感じています)))

 
mytarmailS:

3日で-10％って...どんなプロップスでもその取引でケツ蹴っ飛ばすよ。

アハハ、屈辱的な気分です))))

あるとても賢い人は、すでに糞をして逃げました。すぐにあなたも逃げ出すでしょう)))

 
Uladzimir Izerski：

ある非常に賢明な方は、すでに漏らし、逃げました。すぐにあなたも逃げ出すでしょう)))

だろう

誰が残るのか...。

 
mytarmailS:

かもしれない......。

誰が残るのか......。

新しいものが出てくる。マヒムやバクサーヴのような人はたくさんいますよ。置き換えるのである。

新しいアイデアをもたらしてくれるはずです)。

