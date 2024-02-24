トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2201 1...219421952196219721982199220022012202220322042205220622072208...3399 新しいコメント mytarmailS 2020.11.28 18:20 #22001 Uladzimir Izerski： 本気で賭けて儲けるのを邪魔するのは誰だ？それとも、私たちの許可を得ているのですか？許可する。 はい、ありがとうございます． ローカルな解決策に過ぎず、解決策は何千とあるのですが......。 テストして、高速アクションの問題を解決し、TCを作成する。 Uladzimir Izerski 2020.11.28 19:10 #22002 mytarmailS: ああ、ありがとう...ローカルな解決策に過ぎず、解決策は何千とあるのですが......。テストして、クイックアクションの問題を解決し、TSを作成します。 さて、M5には何千もの準備されたものがあります。どのTFでもそれは同じです。 mytarmailS 2020.11.28 19:19 #22003 Uladzimir Izerski： さて、ここではM5で数千のレディを紹介します。どのTFでも似たようなものです。 コモンセカンダリーポストファクトムインディケーター Uladzimir Izerski 2020.11.28 19:24 #22004 mytarmailS: お決まりの二次創作 Verbatim, darling.)) 矢印は、新しいバーの オープニングにのみ表示されます。クスクス笑いもしない) mytarmailS 2020.11.28 19:27 #22005 Uladzimir Izerski： Verbatim, darling.)) 矢印は、新しいバーの オープニングにのみ表示されます。クスクス笑いもしない) まあ、すでに信号で-10%は笑っていますね ))) あなたのインジケータは100%動作します)) Uladzimir Izerski 2020.11.28 20:14 #22006 mytarmailS: まあ、もう信号で-10％くらい笑ってるんだろうけど )))あなたのインジケータは100%動作します )) 10%のドローダウンは暴落なのか？ TSをたくさん持っています。そして、どれを適用するかは、あなたを馬鹿にするために重要ではありません。信号は、私にとって稼ぐための形ではありません。 このようなデポでは、どのシステムも10回の取引で負けずに済むとは思えません。 そうでないことを証明したいのでしょう。証明しなさい。一緒に笑いましょう（笑) mytarmailS 2020.11.28 20:22 #22007 Uladzimir Izerski： 10%のドローダウンは崩壊か？ ああ、3日で-10％か...どんなプロップでも、そんな取引では尻を蹴られて当然だな。 Uladzimir Izerski： どっちを使ってもいいんだけどね。 アハハ、私たちは屈辱を感じています))) Uladzimir Izerski 2020.11.28 20:27 #22008 mytarmailS: 3日で-10％って...どんなプロップスでもその取引でケツ蹴っ飛ばすよ。アハハ、屈辱的な気分です)))) あるとても賢い人は、すでに糞をして逃げました。すぐにあなたも逃げ出すでしょう))) mytarmailS 2020.11.28 20:33 #22009 Uladzimir Izerski： ある非常に賢明な方は、すでに漏らし、逃げました。すぐにあなたも逃げ出すでしょう))) だろう 誰が残るのか...。 Uladzimir Izerski 2020.11.28 20:39 #22010 mytarmailS: かもしれない......。誰が残るのか......。 新しいものが出てくる。マヒムやバクサーヴのような人はたくさんいますよ。置き換えるのである。 新しいアイデアをもたらしてくれるはずです)。 1...219421952196219721982199220022012202220322042205220622072208...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
本気で賭けて儲けるのを邪魔するのは誰だ？
それとも、私たちの許可を得ているのですか？
許可する。
はい、ありがとうございます．
ローカルな解決策に過ぎず、解決策は何千とあるのですが......。
テストして、高速アクションの問題を解決し、TCを作成する。
さて、M5には何千もの準備されたものがあります。どのTFでもそれは同じです。
コモンセカンダリーポストファクトムインディケーター
Verbatim, darling.)) 矢印は、新しいバーの オープニングにのみ表示されます。クスクス笑いもしない)
まあ、すでに信号で-10%は笑っていますね )))
あなたのインジケータは100%動作します))
10%のドローダウンは暴落なのか？
TSをたくさん持っています。そして、どれを適用するかは、あなたを馬鹿にするために重要ではありません。信号は、私にとって稼ぐための形ではありません。
このようなデポでは、どのシステムも10回の取引で負けずに済むとは思えません。
そうでないことを証明したいのでしょう。証明しなさい。一緒に笑いましょう（笑)
ああ、3日で-10％か...どんなプロップでも、そんな取引では尻を蹴られて当然だな。
どっちを使ってもいいんだけどね。
アハハ、私たちは屈辱を感じています)))
あるとても賢い人は、すでに糞をして逃げました。すぐにあなたも逃げ出すでしょう)))
誰が残るのか...。
新しいものが出てくる。マヒムやバクサーヴのような人はたくさんいますよ。置き換えるのである。
新しいアイデアをもたらしてくれるはずです)。