mytarmailS: フィルターはマッシュアップだけではない...CUはフィルターであり、問題に対するあなたの解決策もまたフィルターである． お前とお前のフィルターにはうんざりだ・・・結局は猿と一緒か) Aleksey Nikolayev 2020.11.25 11:16 #21882 Valeriy Yastremskiy： また、デジタル（数学）信号処理にあって、計量経済学 にないものは何か。当初はアナログの信号処理、フィルターがあり、デジタル信号のアナログの出現により、信号処理は数学に移行していった。また、計量経済学や信号処理を知っているのに、数学の何がわからないのか))))ロバチェフスキーと不合理級数は不要))) Matstatが必要です - パラメータ推定、仮説検定など。少なくとも、p値とは何かなどを明確に理解するレベルでは。 計量経済学でも、これがないとダメなんです。 Renat Akhtyamov 2020.11.25 11:23 #21883 マキシム・ドミトリエフスキー： お前らのフィルターにはうんざりだ...結局は猿になるんだよ) で、生地ができあがります。 ;) Aleksey Nikolayev 2020.11.25 11:25 #21884 Renat Akhtyamov： で、結局、生地は をdtzで。 Renat Akhtyamov 2020.11.25 11:26 #21885 アレクセイ・ニコラエフ： をdcで表示します。 DTにあらず、トレーダーのポケットにあらず 削除済み 2020.11.25 11:33 #21886 Renat Akhtyamov： で、肝心の生地はというと。;) ポーカーの前に出せるなら。 あなたは愚かにも、価格がフィルターから下に乖離したために、全体の棒下げで買っていたのです。そして、上がった時に売った。もちろん、そこで使われることがあればの話ですが。 Renat Akhtyamov 2020.11.25 11:37 #21887 マキシム・ドミトリエフスキー： ポーカーの前に出せるなら。 ニューロ、CSOS、金融の概念など、あらゆるデタラメに加え リスク、MMなどのように 最後の1つは、プログラム内で約100倍の容量を消費します。 信号の出し方を知らなくても、財務のことだけを知っていれば稼ぐことができる。 Renat Akhtyamov 2020.11.25 11:39 #21888 マキシム・ドミトリエフスキー： ポーカーの前に出せるなら。あなたは愚かにも、価格がフィルターから下に乖離したために、全体の棒下げで買っていたのです。そして、上がった時に売った。もちろん、まったく使われなければの話ですが。 ないんです、別の戦略で。 気がつけば、このストラテジーもトレンドに沿ったトレードやフラットでのピップスなど、多くの特徴を備えています。 削除済み 2020.11.25 11:40 #21889 Renat Akhtyamov： ないんです、別の戦略で。このストラテジーは、トレンドに逆らったトレードや、フラットでのピップなど、いろいろなことに気がつくと思います。 今までの流れに反して見える。今日の取引は明日にする。 Valeriy Yastremskiy 2020.11.25 11:47 #21890 mytarmailS: エコノメトリックスがない。1) 信号の前処理、量子化、刈り込みなど DSPはこれらの技術に満ちており、全ては定理と実践によって証明されている。DSPでは、信号の初期前処理を行うセクションが全体的に存在する。2）フィルター作成の理論がない、既成の解決策はあるが、かなり違うし、数も少ない...。DSPにおけるフィルタリング、何を作成するか、パラメータの見つけ方、適応的な「スマート」フィルタの作り方など、まるまる一冊が用意されています。は、すべて定理と実践によって証明されています。3）スペトラル解析は理論も何もありませんが、季節性、変動、フィルタリング、相関係数、自己相関、相互相関など、あらゆる種類のカウントに使用でき、一般的にこれらの概念はすべてDSPからです ...エコノメトリックスは、DSPから得られる情報の2〜4％・・・というのが私の考えです。DSPにないものはない、DSPにはエコノメトリックスにないものが1000倍以上ある もちろん、これらは重なる分野ではありますが、根本的に異なるものです。そして、前処理、フィードバックによる賢い適応フィルター、これは......。そして、VRでも音楽でも、これらの方法で処理することを誰も禁じていません。ECMでは、DSPにはないマットスタットや確率的な複雑さが残っています。信号を量子化するのは良いことですが、連続した信号を周期的にサンプリングして、量子化したものでサイズを小さくするのは、いつも気になりますね...。 一般に、一方が他方を妨げることはなく、使い方を知っていれば、良いものです))))しかし、ECMはDSPの一部ではありません。両者は別物です。そしてDSPは数学、matstat、単純数学の一部である)。 そして、計量経済 学のどこが嫌いなのか))))
