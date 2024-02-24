トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2199

Aleksey Vyazmikin：

時には違うこともある - 彼らは本当に......を置く。

例えば、成行注文でも同じ価格ですべてを買い戻すロボットがありますが、私はそれを指値レベルとも考えています......。

誰かが価格を保持したら（それがどのような方法であっても）、私はそれを限界水準と考える．

私はそれが制限されると思っていただろう......ps.あなたのチャネルは素晴らしい仕事をしました。

 
Aleksey Vyazmikin：

Siによるガラスを覗き込み、見えたものから結論を出す。

ガラスを観察する。

そして、銀行は、顧客である法人の通貨の売買注文を実行する際に、投機を行っています。

タンブラーは売ったり買ったりしていません。銀行は、お客さまからの依頼で売ったり買ったりしています。お客様の注文がなければ、どの銀行も投機のための投機はしません。経済を予測する上で、一定の役割を担っている。将来、どの通貨が必要になるかを決めるのです。しかし、これは憶測ではなく、作業計画です。

投機筋はDCの顧客である。

 
mytarmailS:

例えば、成行注文でも同じ価格ですべてを買い戻すロボットがありますが、私はこれも限界レベルだと考えています......。

誰かが価格を保持したら（どうやったって、たくさんいる）、私はそれを限界レベルだと思う......。

ps. チャネリングがうまくいきましたね。

ひとつ確かなことは、状況は異なるかもしれないし、今後の値動きに影響を与えるかもしれない、そしてその記述は確率的な予測に有効である、ということです。

チャンネルも......そうですね、うまくいくときもあります。 この間は、中心線にいい感じでインタープレイが入りましたね。

ブレイクかプルバックかを判断するモデルを教えたい-テイクプロテクションのために。

 
Uladzimir Izerski：

仮説を立てるには、市場に十分な情報がある。

銀行は別、トレーダーは顧客の注文を処理する、通貨を利益で売れると良いのだが...。

 
Uladzimir Izerski：

2008年に小さな銀行で水商売をしていたのですが、社内にトレーディング部門があり、市場を予測しようとする2人の男がいて、ある社内イベントでそのトレーダーの一人が先月30キロバックス分の利益を上げたと自慢していました。銀行は今、儲かるものはほとんど全部扱っている。 ヘッジファンドへのリスクの高い投資、自己投機、なぜそうしないのか。

 
kapelmann:

銀行は、ある顧客から通貨を預かり、それを別の顧客に売るという仕事をしています。スキがあるときは、買ったり売ったりすることもある。しかし、これは憶測ではありません。そう、そのためにトレーダーは座っていて、より良い価格で取引をするのです。

 
アレクセイ・ヴャジミキン

チームを組んで、一緒にレベルを探検するとか？


今のところ60/40くらいですが、どこに行けばいいのか......。


 
mytarmailS:

チームを組んで、一緒にレベルを探そうか？

できたが、形式が明確でない。Rではなく、MT5で（今あるもので足りなければ）プレディクターを作る予定です。

 
Maxim Dmitrievsky:
猿はまだ負けていない、私のは確かに負けていない。来週は、本当に良い結果が出始めたので、本物のMOで走らせてみようかな。レナについて-彼はまたしてもスターゲイザーであることを証明した。フィルターやDSPについて書いたり、猿のモニターをしたり。だから、もうそこで議論することはない。+ ここでは水しかないので、この話題はやめときます。特に面白いことはありません。もったいない。

どこにも行かせない。建設現場や工場で働き、知恵をつけ、新しい知識を持ってここに戻ってくる。

信号機のデポがかっこいい出ることはないでしょう))

 
Aleksey Vyazmikin：

できます。ただ、フォーマットが明確ではありません。Rではなく、MT5で（今あるもので足りなければ）プレディクターを作る予定です。

考えよう、主なものは知識だ

