トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2196 1...218921902191219221932194219521962197219821992200220122022203...3399 新しいコメント Александр Алексеевич 2020.11.26 18:58 #21951 マキシム・ドミトリエフスキー： ロールアップの講座は、単にYouTubeの動画を差し込むだけでは面白くないので、諦めていますが、終了しました。でも、今はcourseraのような無料の有料コースをたくさん開いています。もう一枚ください ））。なぜか英語を勧められるが、何の違いもない。受講回数が多いほど、レベルが上がります。そして、電子証明書を渡される。 どこで勉強しているのですか？ 削除済み 2020.11.26 19:14 #21952 Alexander Alekseevich: どこを通ればいいんだ？ https://2035.university/ Университет 20.35 2035.university Первый в России университет, обеспечивающий профессиональное развитие человека в цифровой экономике. Готовит лидеров компаний, участников Национальной технологической инициативы. iwelimorn 2020.11.26 19:56 #21953 マキシム・ドミトリエフスキー： うん、かっこいい。テンセルがなぜか立ち上がらないので、トーチを見ます。実装というより、アプローチ自体に興味があるくらいです。分配金の設定方法、解釈などいろいろなやり方があるからです。 カッコイイ! VAEを含む様々な生成モデルの例とpytorchの例を示しますので、参考になるかもしれません。 https://github.com/wiseodd/generative-models wiseodd/generative-models wiseoddgithub.com Collection of generative models, e.g. GAN, VAE in Pytorch and Tensorflow. Also present here are RBM and Helmholtz Machine. Note: Generated samples will be stored in (or , etc) directory during training. What's in it? Generative Adversarial Nets (GAN) Vanilla GAN Conditional GAN InfoGAN Wasserstein GAN Mode Regularized GAN Coupled GAN Auxiliary... mytarmailS 2020.11.27 08:48 #21954 このレベルだと、とても複雑で......。 教えてください。左のこの部分が、右のこの跳ね返りの原因になるとは、誰が考えたのでしょうか？ その間にどれだけ余計な情報が入っているのか。 そう疑っていたというか、ほぼ確信していたというか......と、少し自慢しておこう。 しかし、これは主要なことではなく、主要なことは、そのような関係を見つけることができる「out of box」アルゴリズムが存在しないことである・・・・・・。 市場に関する同様の問題の解決策を探すため、多くの科学文献を探しましたが、この問題は存在しないようです...。 だから、この問題を解決できるアルゴリズムがないんです...。 とところで、画像を見て、あなたは市場が時系列ではないことを理解することができます、それは時系列の形式で書かれているようなものですが、それはその構造の理解と、別の方法でそれを動作させる必要があります... つまり、既知のアプローチはすべてうまくいかないということであり、それは原理的には実践によって確認されているのだが......。 私は何も主張しないし、誰かの考えを変えようとも思っていない．ただ書きたくて、書いただけなのに...。 Valeriy Yastremskiy 2020.11.27 09:03 #21955 mytarmailS: このレベルだと、とても複雑で......。教えてください。左のこの部分が、右のこの跳ね返りの原因になるとは、誰が考えたのでしょうか？間にどれだけ余計な情報が入っているのか。そう疑っていたというか、ほぼ確信していたというか......と、少し自慢しておこう。しかし、これは主要なことではなく、主要なことは、そのような関係を見つけることができる「out of box」アルゴリズムが存在しないことである・・・・・・。市場に関する同様の問題の解決策を探すため、多くの科学文献を探しましたが、この問題は存在しないようです...。だから、この問題を解決できるアルゴリズムがないんです...。 とところで、画像を見て、あなたは市場が時系列ではないことを理解することができます、それは時系列の形式で書かれているようなものですが、それはその構造の理解と、別の方法でそれを動作させる必要があります...つまり、既知のアプローチはすべてうまくいかないということであり、それは原理的には実践によって確認されているのだが......。私は何も主張しないし、誰かの考えを変えようとも思っていない．ただ、書きたくて、書いただけなのに...。 仮説の確認が必要である。そうかもしれませんね。しかし、論理的とは思えません。いろいろな現場を見なければならない。 mytarmailS 2020.11.27 09:08 #21956 Valeriy Yastremskiy： 仮説を確かめなければならないのです。そうかもしれませんね。しかし、論理的とは思えません。いろいろなセクションを見ないといけない。 何が論理的でないのか？ Aleksei Kuznetsov 2020.11.27 09:10 #21957 mytarmailS: このレベルだと、とても複雑で......。教えてください。左のこの部分が、右のこの跳ね返りの原因になるとは、誰が考えたのでしょうか？その間にどれだけ余計な情報が入っているのか。そう疑っていたというか、ほぼ確信していたというか......と、少し自慢しておこう。しかし、これは主要なことではなく、主要なことは、そのような関係を見つけることができる「out of box」アルゴリズムが存在しないことである・・・・・・。市場に関する同様の問題の解決策を探すため、多くの科学文献を探しましたが、この問題は存在しないようです...。だから、この問題を解決できるアルゴリズムがないんです...。 とところで、画像を見て、あなたは市場が時系列ではないことを理解することができます、それは時系列の形式で書かれているようなものですが、それはその構造の理解と、別の方法でそれを動作させる必要があります...つまり、既知のアプローチはすべてうまくいかないということであり、それは原理的には実践によって確認されているのだが......。私は何も主張しないし、誰かの考えを変えようとも思っていない．ただ、書きたくて、書いただけなのに...。 先を予測しようとしすぎている。5～10小節先はまだ可能です。しかし、100は非現実的です。 Valeriy Yastremskiy 2020.11.27 09:12 #21958 mytarmailS: 何が論理的でないのか そのパターンがランダムではなく、繰り返しであること。ランダムではないのは二の次ですが。 mytarmailS 2020.11.27 09:14 #21959 elibrarius: あなたは先を予測しようとしすぎているのです。5～10小節先はまだ可能です。でも、100は無理です。 問題は、私がパターンではなく、リバウンド価格を予測していることで、必要なリバウンドは5本のローソク足で起こるかもしれないし、55本で起こるかもしれない、それは問題ではない、そしてそれは同じパターンになる...です。 つまり、マーケットで重要なのは価格（水準）であって、値動きの波（パターン）ではないので、BPとしてのアプローチはうまくいかないということなのですが......。 Aleksei Kuznetsov 2020.11.27 09:23 #21960 mytarmailS: 私が予想しているのはパターンではなく、バウンス価格であり、適切な価格でのバウンスは、5本のローソクの後でも55本の後でも、それは問題ではなく、同じパターンになるということです......。これは、マーケットで重要なのは価格（レベル）であって、値動きの波（パターン）ではないので、BPとしてのアプローチは通用しない、ということです 予報は先が見えないほど精度が落ちます。100本の小節では、10本の小節とは桁違いのことが起こる可能性があります。 1...218921902191219221932194219521962197219821992200220122022203...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ロールアップの講座は、単にYouTubeの動画を差し込むだけでは面白くないので、諦めていますが、終了しました。
でも、今はcourseraのような無料の有料コースをたくさん開いています。もう一枚ください ））。なぜか英語を勧められるが、何の違いもない。受講回数が多いほど、レベルが上がります。そして、電子証明書を渡される。
どこを通ればいいんだ？
https://2035.university/
うん、かっこいい。テンセルがなぜか立ち上がらないので、トーチを見ます。
実装というより、アプローチ自体に興味があるくらいです。分配金の設定方法、解釈などいろいろなやり方があるからです。
カッコイイ!
VAEを含む様々な生成モデルの例とpytorchの例を示しますので、参考になるかもしれません。
https://github.com/wiseodd/generative-models
このレベルだと、とても複雑で......。
教えてください。左のこの部分が、右のこの跳ね返りの原因になるとは、誰が考えたのでしょうか？
その間にどれだけ余計な情報が入っているのか。
そう疑っていたというか、ほぼ確信していたというか......と、少し自慢しておこう。
しかし、これは主要なことではなく、主要なことは、そのような関係を見つけることができる「out of box」アルゴリズムが存在しないことである・・・・・・。
市場に関する同様の問題の解決策を探すため、多くの科学文献を探しましたが、この問題は存在しないようです...。
だから、この問題を解決できるアルゴリズムがないんです...。
とところで、画像を見て、あなたは市場が時系列ではないことを理解することができます、それは時系列の形式で書かれているようなものですが、それはその構造の理解と、別の方法でそれを動作させる必要があります...
つまり、既知のアプローチはすべてうまくいかないということであり、それは原理的には実践によって確認されているのだが......。
私は何も主張しないし、誰かの考えを変えようとも思っていない．ただ書きたくて、書いただけなのに...。
このレベルだと、とても複雑で......。
教えてください。左のこの部分が、右のこの跳ね返りの原因になるとは、誰が考えたのでしょうか？
間にどれだけ余計な情報が入っているのか。
そう疑っていたというか、ほぼ確信していたというか......と、少し自慢しておこう。
しかし、これは主要なことではなく、主要なことは、そのような関係を見つけることができる「out of box」アルゴリズムが存在しないことである・・・・・・。
市場に関する同様の問題の解決策を探すため、多くの科学文献を探しましたが、この問題は存在しないようです...。
だから、この問題を解決できるアルゴリズムがないんです...。
とところで、画像を見て、あなたは市場が時系列ではないことを理解することができます、それは時系列の形式で書かれているようなものですが、それはその構造の理解と、別の方法でそれを動作させる必要があります...
つまり、既知のアプローチはすべてうまくいかないということであり、それは原理的には実践によって確認されているのだが......。
私は何も主張しないし、誰かの考えを変えようとも思っていない．ただ、書きたくて、書いただけなのに...。
仮説の確認が必要である。そうかもしれませんね。しかし、論理的とは思えません。いろいろな現場を見なければならない。
仮説を確かめなければならないのです。そうかもしれませんね。しかし、論理的とは思えません。いろいろなセクションを見ないといけない。
何が論理的でないのか？
このレベルだと、とても複雑で......。
教えてください。左のこの部分が、右のこの跳ね返りの原因になるとは、誰が考えたのでしょうか？
その間にどれだけ余計な情報が入っているのか。
そう疑っていたというか、ほぼ確信していたというか......と、少し自慢しておこう。
しかし、これは主要なことではなく、主要なことは、そのような関係を見つけることができる「out of box」アルゴリズムが存在しないことである・・・・・・。
市場に関する同様の問題の解決策を探すため、多くの科学文献を探しましたが、この問題は存在しないようです...。
だから、この問題を解決できるアルゴリズムがないんです...。
とところで、画像を見て、あなたは市場が時系列ではないことを理解することができます、それは時系列の形式で書かれているようなものですが、それはその構造の理解と、別の方法でそれを動作させる必要があります...
つまり、既知のアプローチはすべてうまくいかないということであり、それは原理的には実践によって確認されているのだが......。
私は何も主張しないし、誰かの考えを変えようとも思っていない．ただ、書きたくて、書いただけなのに...。
何が論理的でないのか
そのパターンがランダムではなく、繰り返しであること。ランダムではないのは二の次ですが。
あなたは先を予測しようとしすぎているのです。5～10小節先はまだ可能です。でも、100は無理です。
問題は、私がパターンではなく、リバウンド価格を予測していることで、必要なリバウンドは5本のローソク足で起こるかもしれないし、55本で起こるかもしれない、それは問題ではない、そしてそれは同じパターンになる...です。
つまり、マーケットで重要なのは価格（水準）であって、値動きの波（パターン）ではないので、BPとしてのアプローチはうまくいかないということなのですが......。
私が予想しているのはパターンではなく、バウンス価格であり、適切な価格でのバウンスは、5本のローソクの後でも55本の後でも、それは問題ではなく、同じパターンになるということです......。
これは、マーケットで重要なのは価格（レベル）であって、値動きの波（パターン）ではないので、BPとしてのアプローチは通用しない、ということです