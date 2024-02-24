トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2196

マキシム・ドミトリエフスキー

ロールアップの講座は、単にYouTubeの動画を差し込むだけでは面白くないので、諦めていますが、終了しました。

でも、今はcourseraのような無料の有料コースをたくさん開いています。もう一枚ください ））。なぜか英語を勧められるが、何の違いもない。受講回数が多いほど、レベルが上がります。そして、電子証明書を渡される。


どこで勉強しているのですか？
削除済み  
Alexander Alekseevich:
どこを通ればいいんだ？

https://2035.university/

Университет 20.35
Университет 20.35
  • 2035.university
Первый в России университет, обеспечивающий профессиональное развитие человека в цифровой экономике. Готовит лидеров компаний, участников Национальной технологической инициативы.
 
マキシム・ドミトリエフスキー

うん、かっこいい。テンセルがなぜか立ち上がらないので、トーチを見ます。

実装というより、アプローチ自体に興味があるくらいです。分配金の設定方法、解釈などいろいろなやり方があるからです。

カッコイイ!

VAEを含む様々な生成モデルの例とpytorchの例を示しますので、参考になるかもしれません。

https://github.com/wiseodd/generative-models

wiseodd/generative-models
wiseodd/generative-models
  • wiseodd
  • github.com
Collection of generative models, e.g. GAN, VAE in Pytorch and Tensorflow. Also present here are RBM and Helmholtz Machine. Note: Generated samples will be stored in (or , etc) directory during training. What's in it? Generative Adversarial Nets (GAN) Vanilla GAN Conditional GAN InfoGAN Wasserstein GAN Mode Regularized GAN Coupled GAN Auxiliary...
 

このレベルだと、とても複雑で......。

教えてください。左のこの部分が、右のこの跳ね返りの原因になるとは、誰が考えたのでしょうか？

その間にどれだけ余計な情報が入っているのか。

そう疑っていたというか、ほぼ確信していたというか......と、少し自慢しておこう。

しかし、これは主要なことではなく、主要なことは、そのような関係を見つけることができる「out of box」アルゴリズムが存在しないことである・・・・・・。

市場に関する同様の問題の解決策を探すため、多くの科学文献を探しましたが、この問題は存在しないようです...。

だから、この問題を解決できるアルゴリズムがないんです...。

とところで、画像を見て、あなたは市場が時系列ではないことを理解することができます、それは時系列の形式で書かれているようなものですが、それはその構造の理解と、別の方法でそれを動作させる必要があります...

つまり、既知のアプローチはすべてうまくいかないということであり、それは原理的には実践によって確認されているのだが......。


私は何も主張しないし、誰かの考えを変えようとも思っていない．ただ書きたくて、書いただけなのに...。

 
仮説の確認が必要である。そうかもしれませんね。しかし、論理的とは思えません。いろいろな現場を見なければならない。

 
Valeriy Yastremskiy：

仮説を確かめなければならないのです。そうかもしれませんね。しかし、論理的とは思えません。いろいろなセクションを見ないといけない。

何が論理的でないのか？

 
先を予測しようとしすぎている。5～10小節先はまだ可能です。しかし、100は非現実的です。
 
そのパターンがランダムではなく、繰り返しであること。ランダムではないのは二の次ですが。

 
elibrarius:
あなたは先を予測しようとしすぎているのです。5～10小節先はまだ可能です。でも、100は無理です。

問題は、私がパターンではなく、リバウンド価格を予測していることで、必要なリバウンドは5本のローソク足で起こるかもしれないし、55本で起こるかもしれない、それは問題ではない、そしてそれは同じパターンになる...です。

つまり、マーケットで重要なのは価格（水準）であって、値動きの波（パターン）ではないので、BPとしてのアプローチはうまくいかないということなのですが......。

 
予報は先が見えないほど精度が落ちます。100本の小節では、10本の小節とは桁違いのことが起こる可能性があります。
