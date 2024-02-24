トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2188

mytarmailS:

ニューラルネットワークや最適化、実プロセスのモデリングなどを教えてくれる、通常の研究所のコースを受講したいのですが...。

でも、数学が弱すぎる((

数学の講義を受けるとか。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

数学の授業を受ける。

そうですね、それならそれで、自分の力を発揮すればいいのですが...。

mytarmailS:

そう、それはそれでいいんだけど、しっかりしないとね...。

時系列だけでいいなら、計量経済学と 数学。トレンドのサイクル、自己相関ノイズなど。比較的簡単です。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

...... 一気に計量経済学と そのお見合い。トレンドサイクル自己相関ノイズとか。難しいことではないんです。

統合とか、相互相関とか、そういうのを忘れているんですね。

但し、その場合、足で漕ぐことになります ))


ヒーヒー

 
mytarmailS:

デジタル（数学）信号処理にあるもの、計量経済 学にないもの。当初はアナログ信号処理、フィルターがあり、デジタル信号のアナログの出現により、その処理は数学に移行した。また、計量経済学や信号処理を知っているのに、数学で何を知らないというのか))))ロバチェフスキーと不合理級数は不要)))

 
mytarmailS:

を弖紗することができます。）


ヒー - ヒー

うわー、この空耳野郎、やっぱりアカウントモニター作ったんだ )))。彼の考えるトレーディングが、実際にどのように実行されているのかを見てみよう。

mytarmailS:

統合、相互相関などを忘れている...。

マックス 私は計量経済学を知っている、それは「DSP」のイミフな言い訳だ......。

あまり役に立ちませんね、市場は時系列ではない、だからこの手のものは全てうまくいかないのだと納得しています．

気が散って、何を言おうとしていたのか忘れてしまった、酒をやめなければ...。

ここでは、MAとインクリメントで作られた、遅延の少ないシンプルな「デジタル」フィルターを紹介します。意味があれば100万台でも作れるでしょう。

エコノメトリックスにあります。


 
Valeriy Yastremskiy：

また、デジタル（数学）信号処理にあって、計量経済学 にないものは何か。当初はアナログの信号処理、フィルターがあり、デジタル信号のアナログの出現により、信号処理は数学に移行していった。また、計量経済学や信号処理を知っているのに、数学の何がわからないのか))))ロバチェフスキーと不合理級数は不要)))

計量経済学では、.NETは存在しない。

1) 信号の前処理、量子化、刈り込みなど DSPはこれらの技術に満ちており、全ては定理と実践によって証明されている。

DSPの初期信号のプリプロセスの全セクションを見ることができます。

2）フィルター作成の理論がない、既成の解決策はあるが、かなり違うし、数も少ない...。

DSPにおけるフィルタリング、何を作成するか、パラメータの見つけ方、適応的な「スマート」フィルタの作り方など、まるまる一冊が用意されています。

は、すべて定理と実践によって証明されています。

3）スペトラル解析は理論も何もありませんが、季節性、変動、フィルタリング、相関係数、自己相関、相互相関など、あらゆる種類のカウントに使用でき、一般的にこれらの概念はすべてDSPからです ...


エコノメトリックスは、DSPから得られる情報の2〜4％・・・というのが私の考えです。

DSPにないものはない、DSPにはエコノメトリックスにないものが1000倍以上ある。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

ここでは、MAとインクリメントで作られた、遅延の少ないシンプルな「デジタル」フィルターを紹介します。意味があれば、100万台でも作れますよ。

エコノメトリックスにあります。

フィルターは機械だけではありません。

TMはフィルターであり、あなたの問題解決もフィルターである。

