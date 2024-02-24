トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2188 1...218121822183218421852186218721882189219021912192219321942195...3399 新しいコメント 削除済み 2020.11.25 07:54 #21871 mytarmailS: ニューラルネットワークや最適化、実プロセスのモデリングなどを教えてくれる、通常の研究所のコースを受講したいのですが...。でも、数学が弱すぎる(( 数学の講義を受けるとか。 mytarmailS 2020.11.25 07:58 #21872 マキシム・ドミトリエフスキー： 数学の授業を受ける。 そうですね、それならそれで、自分の力を発揮すればいいのですが...。 削除済み 2020.11.25 08:22 #21873 mytarmailS: そう、それはそれでいいんだけど、しっかりしないとね...。 時系列だけでいいなら、計量経済学と 数学。トレンドのサイクル、自己相関ノイズなど。比較的簡単です。 mytarmailS 2020.11.25 08:38 #21874 マキシム・ドミトリエフスキー： ...... 一気に計量経済学と そのお見合い。トレンドサイクル自己相関ノイズとか。難しいことではないんです。 統合とか、相互相関とか、そういうのを忘れているんですね。 マックス、エコノメトリックスは知っている、「DSP」の代わりにはならないイミフなものだが...。 あまり役に立たない、相場は時系列ではないと確信している、だからこのようなものは全てうまくいかない． 気が散って、言いたいことを忘れてしまった、酒をやめなければならない・・・。 mytarmailS 2020.11.25 10:36 #21875 但し、その場合、足で漕ぐことになります )) ヒーヒー Valeriy Yastremskiy 2020.11.25 10:42 #21876 mytarmailS: 統合、相互相関などを忘れている...。マックス 私は計量経済学を知っている、それは「DSP」のイミフな言い訳だ......。あまり役に立ちませんね、市場は時系列ではない、だからこの手のものは全てうまくいかないのだと納得しています．気が散って、言おうとしていたことを忘れてしまった、酒をやめなければ...。 デジタル（数学）信号処理にあるもの、計量経済 学にないもの。当初はアナログ信号処理、フィルターがあり、デジタル信号のアナログの出現により、その処理は数学に移行した。また、計量経済学や信号処理を知っているのに、数学で何を知らないというのか))))ロバチェフスキーと不合理級数は不要))) Farkhat Guzairov 2020.11.25 10:43 #21877 mytarmailS: を弖紗することができます。）ヒー - ヒー うわー、この空耳野郎、やっぱりアカウントモニター作ったんだ )))。彼の考えるトレーディングが、実際にどのように実行されているのかを見てみよう。 削除済み 2020.11.25 10:57 #21878 mytarmailS: 統合、相互相関などを忘れている...。マックス 私は計量経済学を知っている、それは「DSP」のイミフな言い訳だ......。あまり役に立ちませんね、市場は時系列ではない、だからこの手のものは全てうまくいかないのだと納得しています．気が散って、何を言おうとしていたのか忘れてしまった、酒をやめなければ...。 ここでは、MAとインクリメントで作られた、遅延の少ないシンプルな「デジタル」フィルターを紹介します。意味があれば100万台でも作れるでしょう。 エコノメトリックスにあります。 mytarmailS 2020.11.25 11:05 #21879 Valeriy Yastremskiy： また、デジタル（数学）信号処理にあって、計量経済学 にないものは何か。当初はアナログの信号処理、フィルターがあり、デジタル信号のアナログの出現により、信号処理は数学に移行していった。また、計量経済学や信号処理を知っているのに、数学の何がわからないのか))))ロバチェフスキーと不合理級数は不要))) 計量経済学では、.NETは存在しない。 1) 信号の前処理、量子化、刈り込みなど DSPはこれらの技術に満ちており、全ては定理と実践によって証明されている。 DSPの初期信号のプリプロセスの全セクションを見ることができます。 2）フィルター作成の理論がない、既成の解決策はあるが、かなり違うし、数も少ない...。 DSPにおけるフィルタリング、何を作成するか、パラメータの見つけ方、適応的な「スマート」フィルタの作り方など、まるまる一冊が用意されています。 は、すべて定理と実践によって証明されています。 3）スペトラル解析は理論も何もありませんが、季節性、変動、フィルタリング、相関係数、自己相関、相互相関など、あらゆる種類のカウントに使用でき、一般的にこれらの概念はすべてDSPからです ... エコノメトリックスは、DSPから得られる情報の2〜4％・・・というのが私の考えです。 DSPにないものはない、DSPにはエコノメトリックスにないものが1000倍以上ある。 mytarmailS 2020.11.25 11:10 #21880 マキシム・ドミトリエフスキー： ここでは、MAとインクリメントで作られた、遅延の少ないシンプルな「デジタル」フィルターを紹介します。意味があれば、100万台でも作れますよ。エコノメトリックスにあります。 フィルターは機械だけではありません。 TMはフィルターであり、あなたの問題解決もフィルターである。 1...218121822183218421852186218721882189219021912192219321942195...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ニューラルネットワークや最適化、実プロセスのモデリングなどを教えてくれる、通常の研究所のコースを受講したいのですが...。
でも、数学が弱すぎる((
数学の講義を受けるとか。
数学の授業を受ける。
そうですね、それならそれで、自分の力を発揮すればいいのですが...。
そう、それはそれでいいんだけど、しっかりしないとね...。
時系列だけでいいなら、計量経済学と 数学。トレンドのサイクル、自己相関ノイズなど。比較的簡単です。
...... 一気に計量経済学と そのお見合い。トレンドサイクル自己相関ノイズとか。難しいことではないんです。
統合とか、相互相関とか、そういうのを忘れているんですね。
マックス、エコノメトリックスは知っている、「DSP」の代わりにはならないイミフなものだが...。
あまり役に立たない、相場は時系列ではないと確信している、だからこのようなものは全てうまくいかない．
気が散って、言いたいことを忘れてしまった、酒をやめなければならない・・・。
但し、その場合、足で漕ぐことになります ))
ヒーヒー
統合、相互相関などを忘れている...。
マックス 私は計量経済学を知っている、それは「DSP」のイミフな言い訳だ......。
あまり役に立ちませんね、市場は時系列ではない、だからこの手のものは全てうまくいかないのだと納得しています．
気が散って、言おうとしていたことを忘れてしまった、酒をやめなければ...。
デジタル（数学）信号処理にあるもの、計量経済 学にないもの。当初はアナログ信号処理、フィルターがあり、デジタル信号のアナログの出現により、その処理は数学に移行した。また、計量経済学や信号処理を知っているのに、数学で何を知らないというのか))))ロバチェフスキーと不合理級数は不要)))
を弖紗することができます。）
ヒー - ヒー
うわー、この空耳野郎、やっぱりアカウントモニター作ったんだ )))。彼の考えるトレーディングが、実際にどのように実行されているのかを見てみよう。
統合、相互相関などを忘れている...。
マックス 私は計量経済学を知っている、それは「DSP」のイミフな言い訳だ......。
あまり役に立ちませんね、市場は時系列ではない、だからこの手のものは全てうまくいかないのだと納得しています．
気が散って、何を言おうとしていたのか忘れてしまった、酒をやめなければ...。
ここでは、MAとインクリメントで作られた、遅延の少ないシンプルな「デジタル」フィルターを紹介します。意味があれば100万台でも作れるでしょう。
エコノメトリックスにあります。
また、デジタル（数学）信号処理にあって、計量経済学 にないものは何か。当初はアナログの信号処理、フィルターがあり、デジタル信号のアナログの出現により、信号処理は数学に移行していった。また、計量経済学や信号処理を知っているのに、数学の何がわからないのか))))ロバチェフスキーと不合理級数は不要)))
計量経済学では、.NETは存在しない。
1) 信号の前処理、量子化、刈り込みなど DSPはこれらの技術に満ちており、全ては定理と実践によって証明されている。
DSPの初期信号のプリプロセスの全セクションを見ることができます。
2）フィルター作成の理論がない、既成の解決策はあるが、かなり違うし、数も少ない...。
DSPにおけるフィルタリング、何を作成するか、パラメータの見つけ方、適応的な「スマート」フィルタの作り方など、まるまる一冊が用意されています。
は、すべて定理と実践によって証明されています。
3）スペトラル解析は理論も何もありませんが、季節性、変動、フィルタリング、相関係数、自己相関、相互相関など、あらゆる種類のカウントに使用でき、一般的にこれらの概念はすべてDSPからです ...
エコノメトリックスは、DSPから得られる情報の2〜4％・・・というのが私の考えです。
DSPにないものはない、DSPにはエコノメトリックスにないものが1000倍以上ある。
ここでは、MAとインクリメントで作られた、遅延の少ないシンプルな「デジタル」フィルターを紹介します。意味があれば、100万台でも作れますよ。
エコノメトリックスにあります。
フィルターは機械だけではありません。
TMはフィルターであり、あなたの問題解決もフィルターである。