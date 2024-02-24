トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2200

新しいコメント
 
マキシム・ドミトリエフスキー
水運び屋🤣🤣🤣 でも銀行で女の子は、あなたの勤務先を聞いてきます。銀行で!

まあ、文字通り水商売ではなく、出納係として、 銀行に水商売の ポジションはないのですが、確かに、あまりパトスがないですね((

 
Uladzimir Izerski：

銀行は、ある顧客から通貨を受け取り、それを別の顧客に売るという仕事をしています。スキがあるときは、買ったり売ったりすることもある。しかし、これは憶測ではありません。そのためにトレーダーは座って、より良い価格で取引を行うのです。

理論的にはそうですが、現実には一流のバンカーは皆、ゴールドマンなどのようなポケットヘッジファンドを持つことを夢見ています。また、トレーダーはスキューだけを取引しているわけではありません。

 
mytarmailS:

考えてみよう、メインは「知識

私が知っているのは、私は間違いなく何も知らないということだけです :)

 

Maxim Dmitrievsky:
猿はまだ負けていない、私のは確かに負けていない。来週は、本当に良い結果が出始めたので、本物のMOで走らせてみようかな。レナについて-彼はまたしてもスターゲイザーであることを証明した。フィルターやDSPについて書いたり、猿のモニターをしたり。だから、もうそこで議論することはない。+ ここでは水しかないので、この話題はやめときます。特に面白いことはありません。もったいない。


残念なことに、あなたはこの話題をMEの方向に傾け、面白い方向を探し、その結果を共有している数少ない一人なのです。ご出版ありがとうございました。

 
Uladzimir Izerski：

なぜ、大手が買うところを小手が売るのか？バカバカしいと思いませんか？

選択肢はあるのか？:))))集団農業は自発的なものであり、こんなものではない、望むと望まざるとにかかわらず :)))

削除済み  
光り輝くものすべてが金とは限りません。
 
kapelmann:

理論的にはそうですが、現実には銀行のトップは皆、ゴールドマンなどのようなポケットヘッジファンドを持つことを夢見ていますし、トレーダーはただ単にトレードを偏重しているわけではありません。

秘密を教えてあげよう。ただ、誰に対しても。特定の集団を豊かにするために行われる。J ust sabe))です。

 
Uladzimir Izerski：

どこにも行かせない。建設業や工場で働き、賢くなり、新しい知識の荷物を持ってここに戻ってくるのです。

信号のクールなデポ。彼は決してそこから抜け出すことはできないだろう))

Graal 彼は月曜日に戻ってノックアウトし、ペンで今日を閉じて//縮小率 "Algotrading"

ということで、これは話にならない。

 
Aleksey Vyazmikin：

私が知っているのは、私は間違いなく何も知らないということだけです :)

斯様な立場でありながら...。

======================================

OOS取引

OHLCの些細な兆候について。

こじつけもいい加減にしてほしい。

 
mytarmailS:

斯様な立場でありながら...。

======================================

OOS取引

OHLCの些細な兆候について。

まだ、こじつけにもなっていない。

本気で賭けて生地を刻むことを誰が止めるんだ？

それとも私たちの許可を得ているのでしょうか？

はい、そうです。

1...219321942195219621972198219922002201220222032204220522062207...3399
新しいコメント