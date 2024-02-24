トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2200 1...219321942195219621972198219922002201220222032204220522062207...3399 新しいコメント kapelmann 2020.11.27 13:19 #21991 マキシム・ドミトリエフスキー 水運び屋🤣🤣🤣 でも銀行で女の子は、あなたの勤務先を聞いてきます。銀行で! まあ、文字通り水商売ではなく、出納係として、 銀行に水商売の ポジションはないのですが、確かに、あまりパトスがないですね(( kapelmann 2020.11.27 13:23 #21992 Uladzimir Izerski： 銀行は、ある顧客から通貨を受け取り、それを別の顧客に売るという仕事をしています。スキがあるときは、買ったり売ったりすることもある。しかし、これは憶測ではありません。そのためにトレーダーは座って、より良い価格で取引を行うのです。 理論的にはそうですが、現実には一流のバンカーは皆、ゴールドマンなどのようなポケットヘッジファンドを持つことを夢見ています。また、トレーダーはスキューだけを取引しているわけではありません。 Aleksey Vyazmikin 2020.11.27 13:40 #21993 mytarmailS: 考えてみよう、メインは「知識 私が知っているのは、私は間違いなく何も知らないということだけです :) iwelimorn 2020.11.27 13:53 #21994 Maxim Dmitrievsky: 猿はまだ負けていない、私のは確かに負けていない。来週は、本当に良い結果が出始めたので、本物のMOで走らせてみようかな。レナについて-彼はまたしてもスターゲイザーであることを証明した。フィルターやDSPについて書いたり、猿のモニターをしたり。だから、もうそこで議論することはない。+ ここでは水しかないので、この話題はやめときます。特に面白いことはありません。もったいない。 残念なことに、あなたはこの話題をMEの方向に傾け、面白い方向を探し、その結果を共有している数少ない一人なのです。ご出版ありがとうございました。 Wizard2018 2020.11.27 14:58 #21995 Uladzimir Izerski： なぜ、大手が買うところを小手が売るのか？バカバカしいと思いませんか？ 選択肢はあるのか？:))))集団農業は自発的なものであり、こんなものではない、望むと望まざるとにかかわらず :))) 削除済み 2020.11.27 16:07 #21996 光り輝くものすべてが金とは限りません。 Uladzimir Izerski 2020.11.27 16:46 #21997 kapelmann: 理論的にはそうですが、現実には銀行のトップは皆、ゴールドマンなどのようなポケットヘッジファンドを持つことを夢見ていますし、トレーダーはただ単にトレードを偏重しているわけではありません。 秘密を教えてあげよう。ただ、誰に対しても。特定の集団を豊かにするために行われる。J ust sabe))です。 Renat Akhtyamov 2020.11.27 20:37 #21998 Uladzimir Izerski： どこにも行かせない。建設業や工場で働き、賢くなり、新しい知識の荷物を持ってここに戻ってくるのです。信号のクールなデポ。彼は決してそこから抜け出すことはできないだろう)) Graal 彼は月曜日に戻ってノックアウトし、ペンで今日を閉じて//縮小率 "Algotrading" ということで、これは話にならない。 mytarmailS 2020.11.28 15:28 #21999 Aleksey Vyazmikin： 私が知っているのは、私は間違いなく何も知らないということだけです :) 斯様な立場でありながら...。 ====================================== OOS取引 OHLCの些細な兆候について。 こじつけもいい加減にしてほしい。 Uladzimir Izerski 2020.11.28 17:59 #22000 mytarmailS: 斯様な立場でありながら...。======================================OOS取引 OHLCの些細な兆候について。まだ、こじつけにもなっていない。 本気で賭けて生地を刻むことを誰が止めるんだ？ それとも私たちの許可を得ているのでしょうか？ はい、そうです。 1...219321942195219621972198219922002201220222032204220522062207...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
水運び屋🤣🤣🤣 でも銀行で女の子は、あなたの勤務先を聞いてきます。銀行で!
まあ、文字通り水商売ではなく、出納係として、 銀行に水商売の ポジションはないのですが、確かに、あまりパトスがないですね((
銀行は、ある顧客から通貨を受け取り、それを別の顧客に売るという仕事をしています。スキがあるときは、買ったり売ったりすることもある。しかし、これは憶測ではありません。そのためにトレーダーは座って、より良い価格で取引を行うのです。
理論的にはそうですが、現実には一流のバンカーは皆、ゴールドマンなどのようなポケットヘッジファンドを持つことを夢見ています。また、トレーダーはスキューだけを取引しているわけではありません。
考えてみよう、メインは「知識
私が知っているのは、私は間違いなく何も知らないということだけです :)
Maxim Dmitrievsky:
猿はまだ負けていない、私のは確かに負けていない。来週は、本当に良い結果が出始めたので、本物のMOで走らせてみようかな。レナについて-彼はまたしてもスターゲイザーであることを証明した。フィルターやDSPについて書いたり、猿のモニターをしたり。だから、もうそこで議論することはない。+ ここでは水しかないので、この話題はやめときます。特に面白いことはありません。もったいない。
残念なことに、あなたはこの話題をMEの方向に傾け、面白い方向を探し、その結果を共有している数少ない一人なのです。ご出版ありがとうございました。
なぜ、大手が買うところを小手が売るのか？バカバカしいと思いませんか？
選択肢はあるのか？:))))集団農業は自発的なものであり、こんなものではない、望むと望まざるとにかかわらず :)))
理論的にはそうですが、現実には銀行のトップは皆、ゴールドマンなどのようなポケットヘッジファンドを持つことを夢見ていますし、トレーダーはただ単にトレードを偏重しているわけではありません。
秘密を教えてあげよう。ただ、誰に対しても。特定の集団を豊かにするために行われる。J ust sabe))です。
どこにも行かせない。建設業や工場で働き、賢くなり、新しい知識の荷物を持ってここに戻ってくるのです。
信号のクールなデポ。彼は決してそこから抜け出すことはできないだろう))
Graal 彼は月曜日に戻ってノックアウトし、ペンで今日を閉じて//縮小率 "Algotrading"
ということで、これは話にならない。
私が知っているのは、私は間違いなく何も知らないということだけです :)
斯様な立場でありながら...。
======================================
OOS取引
OHLCの些細な兆候について。
こじつけもいい加減にしてほしい。
斯様な立場でありながら...。
======================================
OOS取引
OHLCの些細な兆候について。
まだ、こじつけにもなっていない。
本気で賭けて生地を刻むことを誰が止めるんだ？
それとも私たちの許可を得ているのでしょうか？
はい、そうです。