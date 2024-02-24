トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2198

新しいコメント
 
エフゲニー・チュマコフ

また、原因と結果の間の最大時間差はどのくらいなのか、何か統計があれば教えてください。

まだ、簡単なことではないんです。一歩先を予測するとか、そういうことの100倍は難しいんです......。

自分で考えるしかないんです。


しかし、逆に質問します。トレードを開始してからストップを取るまで、あるいはトレードを開始してからテイクを 取るまで、どのようなギャップがあるのでしょうか？

ストップ＆テイクは指値注文で、水準を作る力です。


この「ギャップ」という概念には、明確な境界がないことが明らかになりました。

エリブラリウスが 理解していなかったのは、この点である。

 
mytarmailS:

いや、あらゆるパラメーターから見れば市場は時系列だが、内部構造から見ればそうではない......。


市場は注文、成行注文、指値注文で動いている...。レベルやチャンネルなどを作成するのは、限界のものです。

指値注文が価格に与える影響を考慮 したBP法は一つもなく、また、たくさんあります。

指値注文に到達したため、価格が逆転してしまうということはないでしょうか？

 
Aleksey Vyazmikin：

そのために価格が限界に達して反転すると考えているのでしょうか？

私はそれを確信しているが、これは私のイミフであり、真実ではない

他にどんな理由があるのでしょうか？ 本当に不思議です )
 

大手のロボットがどう動くかという問題を解決しなければ、何もうまくいきません。

確かに水準はありますが、それは常に以前の価格と比較して新しいものです。それが、マーケットを理解していないことの問題点です。

 
Uladzimir Izerski：

大手のロボットがどう動くかという問題を解決しなければ、何もうまくいきません。

確かに水準はありますが、それは常に以前の価格と比較して新しいものです。それが、市場を理解していないことの問題点です。

なぜかというと...

大口プレーヤーが小口プレーヤーに売って開き、同じ小口プレーヤーのストップロス（買い）を使って買い（売り）をクローズする ...。

ストップロスが一箇所に溜まる（イェルダー、ガーバル、プロに感謝）、 この程度なら予測してみても良いだろう

理論的には...
 
mytarmailS:

なんでやねん...。

大手が小手に売りで入って、同じ小手のストップロス（買い）で買い（売り）を閉じる．

ストップロスが一箇所に溜まる（スプレッダー、ハーダー、セラーのおかげで）、 このレベルを予測しようとすることができる

理論的には...

また、なぜ大手が買うところを小さなトレーダーが売るのか？バカバカしいと思いませんか？

 
mytarmailS:

確かにそうですが、それは私のイミフであって、真実ではありません。

他にどんな理由があるのだろう？ と思っていました。）

時には、カップの2、3段目に大きな出来高の壁を作り、買い手の動きが鈍くなることもありますが、自然な理由で反転します。

しかし、より頻繁にレベルが視覚的に守られている - 突然ボリュームをシンクし始め、価格が逆転しています。

早くレベルを上げると、カップの中の密度が枯渇し、成長が維持できなくなり、市場から退出しようとする人は大きな損失を被ることになります。

つまり、いろいろな理由があり、それらを総合して考えなければならないのです。

追加されました。

ここで、今日のSiのレジスタンスとして回帰チャネルの上限があります。


 
Aleksey Vyazmikin：

それは違います。時々、カップの2、3のレベルで本当に高いボリュームの壁があり、買い手の活動が少なくなります - 自然な理由で、反転があります。

しかし、より頻繁に視覚的なレベルの防衛がある - ボリュームが沈み始め、価格が好転する。

早くレベルを上げると、カップの中の密度が枯渇し、成長が維持できなくなり、市場から退出しようとする人は大きな損失を被ることになります。

つまり、いろいろな理由があり、それらを総合的に判断しなければならないのです。

アレクセイ、あなたは純粋に投機的な観点からだけ外国為替を結びつけています。投機的な部分は小さい。なかなか集中できないんですよね。

 
Uladzimir Izerski：

Alexeiさんは、純粋に投機的な観点から外為市場での為替を結びつけているだけです。投機的な部分は小さい。なかなか集中できないんですよね。

Siベットを見て、見たままを結論にする。

ガラスを観察する。

また、銀行は、顧客である法人の通貨の売買注文を実行する際に、投機を行っています。

 
Uladzimir Izerski：

なぜ、大手が買うところを小手が売るのか？バカバカしいと思いませんか？

問題は間違っている。すべての取引は両建てである。

大手が100万で買うには、誰かが100万で売らなければならない．同じ場所、同じ価格、同じミリ秒...。

大企業は、中小企業のように真空から買うことはできない......。


ただ、ガラスの中に立って、小さいプレーヤーからの活動を待って、全部取ってしまう、 小さいプレーヤーの逆鱗に触れて しまうからです

今必要なのは、ポジションを閉じるためにすべてのストップを持ってくることです...あなたは逆の貿易に "位置に "すべての参加者を誘発します。

1...219121922193219421952196219721982199220022012202220322042205...3399
新しいコメント