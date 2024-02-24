トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2192

さあ、言い争うのはやめて...。悟る者は悟る
Oleg avtomat:

つまり、科学とは関係ない記述的な「水」しか実質的に存在しないのです。

そうですね、でもそれもツォスより トレーディングに近いです。

mytarmailS:
さあ、言い争うのはやめましょう...。理解する者は理解する。

もしかしたら、誰かに理解されるかもしれない。

マキシム・ドミトリエフスキー

ああ、でもそれもツオウより トレーディングに近いな。

まあ、逆さまなんですけどね。

 
Oleg avtomat:

もしかしたら、誰かに理解されるかもしれない。

ただ、最低限ざっと勉強しておかないと理解できない...。

は、関数の操作はすでにDSPであることを理解するために、任意の!!!


フィルタリング、予測、処理、変調、パターン検出、解析...

同じニューラルネットワークでも、デジタルフィルタ であり、デジタルフィルタはDSPの一部である。



ただ、DSPは電波のようなものという概念が、ここにいる皆さんにはあるようです。

mytarmailS:

価格（気配値）は連続関数ではなく、時間的には離散的、レベル的には量子化されているからこそ、DSPのルールに従って処理する必要があるのですね。

 
Oleg avtomat:

+
 
マキシム・ドミトリエフスキー

今までの流れに逆らって見ている。今日のトレードは明日に持ち越し

もはや一週間も競技もない...。

加入者e.

 
Oleg avtomat:

温度も離散的に測定されます。Lanは良いですね。DSPやECMは応用科学であり、基本的なものではありません。マグネトロンとクライストロンとコムフィルターを使った電子レンジは数えるほどだったようですが、フィルターは好きではありません))))まあ、全くひっかかりませんでしたが)))しかし、式は本当にフィルタの長所と短所でここに見たとき、その後、多方向コームが覚えている)

 

では、ここからが本題です。

チャンネルビームを予測したい

チャンネルを構築するためには、以下の3つのパラメータが必要です。

1) tt(現在点)からの高さ

2）ttから低い

3) 水路勾配

計3つの価値...


回帰モデルを学習するために、この3つの値を1つに変換する必要があるのですが...。

その後、予測値を再度3つの値（チャンネルパラメータ）に変換する必要があります。


PCAで次元を減らして1成分にし、予測から逆変換する方法を考えていたのですが......。

しかし、3つのパラメータを1つのコンポーネントで記述することはできず、情報損失が大きく、1つのコンポーネントでは十分ではありません。


Karoch 我々は問題を解決する必要がある、誰が回帰に3つの出力（パラメータ）を持つネットワークを訓練することができますか？

または、他の提案があれば教えてください。


PS.3機種のトレーニングは、オプションではありません

