つまり、科学とは関係ない記述的な「水」しか実質的に存在しないのです。
そうですね、でもそれもツォスより トレーディングに近いです。
さあ、言い争うのはやめましょう...。理解する者は理解する。
ああ、でもそれもツオウより トレーディングに近いな。
まあ、逆さまなんですけどね。
ただ、最低限ざっと勉強しておかないと理解できない...。
は、関数の操作はすでにDSPであることを理解するために、任意の!!!
フィルタリング、予測、処理、変調、パターン検出、解析...
同じニューラルネットワークでも、デジタルフィルタ であり、デジタルフィルタはDSPの一部である。
ただ、DSPは電波のようなものという概念が、ここにいる皆さんにはあるようです。
価格（気配値）は連続関数ではなく、時間的には離散的、レベル的には量子化されているからこそ、DSPのルールに従って処理する必要があるのですね。
温度も離散的に測定されます。Lanは良いですね。DSPやECMは応用科学であり、基本的なものではありません。マグネトロンとクライストロンとコムフィルターを使った電子レンジは数えるほどだったようですが、フィルターは好きではありません))))まあ、全くひっかかりませんでしたが)))しかし、式は本当にフィルタの長所と短所でここに見たとき、その後、多方向コームが覚えている)
では、ここからが本題です。
チャンネルビームを予測したい
チャンネルを構築するためには、以下の3つのパラメータが必要です。
1) tt(現在点)からの高さ
2）ttから低い
3) 水路勾配
計3つの価値...
回帰モデルを学習するために、この3つの値を1つに変換する必要があるのですが...。
その後、予測値を再度3つの値（チャンネルパラメータ）に変換する必要があります。
PCAで次元を減らして1成分にし、予測から逆変換する方法を考えていたのですが......。
しかし、3つのパラメータを1つのコンポーネントで記述することはできず、情報損失が大きく、1つのコンポーネントでは十分ではありません。
Karoch 我々は問題を解決する必要がある、誰が回帰に3つの出力（パラメータ）を持つネットワークを訓練することができますか？
または、他の提案があれば教えてください。
PS.3機種のトレーニングは、オプションではありません