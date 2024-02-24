トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2740 1...273327342735273627372738273927402741274227432744274527462747...3399 新しいコメント СанСаныч Фоменко 2022.09.09 12:46 #27391 Maxim Kuznetsov #:そう、本当のディスカスは、最もダルタニゼーションの効いたダルタンを背景に見せることにあるのだ（言葉はほどほどに）:-)結果が出ないからだ。方法を改善したり変えたりすることはできるが、結果は五分五分の石ころのようなものだ。 アドバイザーのレベルに達するには、力不足だ。しかし、モデルフィッティングエラーの結果は、8％から22％がフィッティングエラーで、フィッティングエリアとサンプル外ではほとんど差がない。 JeeyCi 2022.09.09 14:30 #27392 СанСаныч Фоменко #:以前、このスレッドに表を掲載したことがあるが、今手元にないので、私の考えを言葉で明確にしよう。私が頼りにしているのは、予測因子と教師の相関という概念です。「連関」は、ほとんどすべてのMOEモデルに当てはめた予測変数の相関や「重要度」ではありません。後者は、予測変数がアルゴリズムで使用される頻度を反映するので、土星の輪やコーヒーのかすに大きな "重要度 "の値が与えられるかもしれない。予測変数と教師との間の "リンク "を計算できるパッケージが あり，たとえば情報理論に基づく．というわけで、ここに掲載した表について一言。その表には、各予測変数と教師との間の「つながり」の数値的推定値が含まれていた。ウィンドウが移動するにつれて、「連結性」の数百の値が得られた。特定の予測変数のこれらの値は変化した。私はそれぞれの "つながり "の平均とsdを計算した：- 小さすぎる "結合 "を持つ予測子を分離 - ノイズ．- 変動しすぎる "連結 "値を持つ予測変数を分離する．リンク "の値が十分に大きく，sdが10%未満の予測変数を見つけることが可能であった．もう一度言うが，MOに基づくTCの構築の問題は，"link "の値が大きく，ウィンドウが移動してもsdの値が小さい予測変数を見つけることである．このような予測変数が、将来にわたって予測誤差の安定性を保証すると私は考えている。 パケットとは？ СанСаныч Фоменко 2022.09.09 15:52 #27393 JeeyCi #:どんなパッケージですか？ library("entropy") classDist {caret} これだけではありません。 Renat Akhtyamov 2022.09.09 16:01 #27394 СанСаныч Фоменко #:私は独自のアルゴリズムを使っている-それは多くのRライブラリよりもはるかに速い。例えば library("entropy") グラフを使うだけでいい：すべてはこのスレッドに掲載されている。ウラジミール・ペレヴェンコの 記事には、すべてが体系的に概説され、コードレベルで噛み砕かれている。 それで、国家はどこにあるのか？ ....... СанСаныч Фоменко 2022.09.09 16:14 #27395 Renat Akhtyamov #:で、ステイスは？....... カウンセラーはいない。 そしてRの中には予想屋の名前があり、彼らが全てのポイントなのだ。 このスレッドで数年間、私は予想屋の対処を呼びかけてきた。結果はゼロ。そして、質の高い予測者がいなければ、手口は意味をなさない。 Maxim Kuznetsov 2022.09.09 16:17 #27396 Renat Akhtyamov #:で、ステイスは？....... 何のために？ それは研究の対象でも最終目的でもない :-) Renat Akhtyamov 2022.09.09 16:18 #27397 нСаныч Фоменко #:カウンセラーはいない。そしてRには予測者の名前が書かれている。このスレッドで数年間、私は予測者を求めてきた。結果はゼロだ。そして、質の高い予測変数がなければ、MOは意味をなさない。 金融市場では、インセンティブはお金です。 ご理解いただきたい 金融指標がなければ、インセンティブもない。 例えば、ここにモスクワの証券取引所があります。 (下のファイル、スクリーンショットが何らかの理由でここに収まらない、それはしたくない) と外国為替。 現時点ではすべて ---- 初歩的な、ワトソン ! アハハハハハ ファイル: 333.png 3 kb СанСаныч Фоменко 2022.09.09 16:22 #27398 Renat Akhtyamov #:金融市場では、インセンティブはお金である。ご理解ください業績がなければインセンティブもない 今、私はそれを認識している。 mytarmailS 2022.09.09 20:39 #27399 争いを止め、一つの目的のために団結するためにはどうすればいいのだろうか？ Aleksey Vyazmikin 2022.09.09 20:46 #27400 mytarmailS #: 争いをやめ、ひとつの目標のために団結するためにはどうすればいいのか？ 私たちは互いに助け合い、間違いを認めることを恐れず、敬意を払う必要がある。 1...273327342735273627372738273927402741274227432744274527462747...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そう、本当のディスカスは、最もダルタニゼーションの効いたダルタンを背景に見せることにあるのだ（言葉はほどほどに）:-)
結果が出ないからだ。方法を改善したり変えたりすることはできるが、結果は五分五分の石ころのようなものだ。
アドバイザーのレベルに達するには、力不足だ。しかし、モデルフィッティングエラーの結果は、8％から22％がフィッティングエラーで、フィッティングエリアとサンプル外ではほとんど差がない。
以前、このスレッドに表を掲載したことがあるが、今手元にないので、私の考えを言葉で明確にしよう。
私が頼りにしているのは、予測因子と教師の相関という概念です。「連関」は、ほとんどすべてのMOEモデルに当てはめた予測変数の相関や「重要度」ではありません。後者は、予測変数がアルゴリズムで使用される頻度を反映するので、土星の輪やコーヒーのかすに大きな "重要度 "の値が与えられるかもしれない。予測変数と教師との間の "リンク "を計算できるパッケージが あり，たとえば情報理論に基づく．
というわけで、ここに掲載した表について一言。
その表には、各予測変数と教師との間の「つながり」の数値的推定値が含まれていた。ウィンドウが移動するにつれて、「連結性」の数百の値が得られた。特定の予測変数のこれらの値は変化した。私はそれぞれの "つながり "の平均とsdを計算した：
- 小さすぎる "結合 "を持つ予測子を分離 - ノイズ．
- 変動しすぎる "連結 "値を持つ予測変数を分離する．リンク "の値が十分に大きく，sdが10%未満の予測変数を見つけることが可能であった．
もう一度言うが，MOに基づくTCの構築の問題は，"link "の値が大きく，ウィンドウが移動してもsdの値が小さい予測変数を見つけることである．このような予測変数が、将来にわたって予測誤差の安定性を保証すると私は考えている。
パケットとは？
どんなパッケージですか？
library("entropy")
classDist {caret}
これだけではありません。
私は独自のアルゴリズムを使っている-それは多くのRライブラリよりもはるかに速い。例えば
library("entropy")
グラフを使うだけでいい：
すべてはこのスレッドに掲載されている。ウラジミール・ペレヴェンコの 記事には、すべてが体系的に概説され、コードレベルで噛み砕かれている。
それで、国家はどこにあるのか？
で、ステイスは？
カウンセラーはいない。
そしてRの中には予想屋の名前があり、彼らが全てのポイントなのだ。
このスレッドで数年間、私は予想屋の対処を呼びかけてきた。結果はゼロ。そして、質の高い予測者がいなければ、手口は意味をなさない。
何のために？
それは研究の対象でも最終目的でもない :-)
そしてRには予測者の名前が書かれている。
このスレッドで数年間、私は予測者を求めてきた。結果はゼロだ。そして、質の高い予測変数がなければ、MOは意味をなさない。
金融市場では、インセンティブはお金です。
ご理解いただきたい
金融指標がなければ、インセンティブもない。
例えば、ここにモスクワの証券取引所があります。
(下のファイル、スクリーンショットが何らかの理由でここに収まらない、それはしたくない)
と外国為替。
現時点ではすべて
初歩的な、ワトソン !
業績がなければインセンティブもない
今、私はそれを認識している。
争いをやめ、ひとつの目標のために団結するためにはどうすればいいのか？
私たちは互いに助け合い、間違いを認めることを恐れず、敬意を払う必要がある。