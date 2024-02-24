トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 197 1...190191192193194195196197198199200201202203204...3399 新しいコメント Dr. Trader 2016.11.10 12:57 #1961 ivanivan_11 です。 また、実数値や実数値の指標を使う人はいるのでしょうか？私は、数量にとらわれず、価格で勝負しています。ボリュームとそのインジケータを使おうとしたが、うまくいかなかった。FXには本物のボリュームはありませんが、ティックという、本物のボリュームに少し対応していると思われるものがあり、つまり原理的には試すことができます。しかし、問題は、ブローカーからのバーとティックの履歴には、「そうではない」ティックのボリュームが 含まれていることです。シンボルが実行中の端末のマーケットスクエアにある限り、そのシンボルのティックボリュームの正しい履歴が収集されます。もし、シンボルがWotchから削除されたり、ターミナルが閉じられたりした場合、これらのバーのティックボリュームは、ブローカーによって与えられたように取られます。そして、この2つの値、「端末が入力した値」と「ブローカーから受け取った値」は全く異なり、時には10倍にもなるのです。今は数ヶ月間ターミナルを動かし続けて、ブローカーがくれるものではない、本当のティックボリュームを得る必要があり、それからまた使ってみようと思っています。 ivanivan_11 2016.11.10 13:04 #1962 Dr.トレーダー私は、数量にとらわれず、価格で勝負しています。ボリュームとそのインジケータを使おうとしたが、うまくいかなかった。FXには本物のボリュームはありませんが、ティックという、本物のボリュームに少し対応していると思われるものがあり、つまり原理的には試すことができます。しかし、問題は、ブローカーからのバーとティックの履歴には、「そうではない」ティックのボリュームが 含まれていることです。シンボルが実行中のターミナルのマーケットスクエアにある限り、そのシンボルのティックボリュームの正しい履歴が収集されます。もし、シンボルがWotchから削除されたり、ターミナルが閉じられたりした場合、これらのバーのティックボリュームは、ブローカーによって与えられたように取られます。そして、この2つの値、「端末が入力した値」と「ブローカーから受け取った値」は全く異なり、時には10倍にもなるのです。あとは数ヶ月間ターミナルを動かし続けて、ブローカーのものではない本物のティックボリュームを取得してから、もう一度使ってみようと思っています。 なぜそんなに極端なのかわかりませんが、ブラジル、南アフリ カ、ポーランド、オセアニアのようなエキゾチックな国のことではありません。 Alexey Burnakov 2016.11.10 13:45 #1963 レナト・ファットフーリンR言語と新しいMetaTrader 5 build 1467の情報については、こちらをご覧ください。Rに類似した統計ライブラリのアップデート版をリリースしました。MQL5で統計分布 - Rの良いところを取り入れ、より高速にMQL5での計算は、Rに比べて3倍から7倍高速です（Rの関数がC++で実装されていることを考慮しても）。一部のR関数には、古い最適化・簡略化手法によるエラーがあり、誤った結果を導くことがあるRに似たグラフィカルなライブラリーのベータ版を追加し、Rのようにデータを可視化する可能性を持たせた。標準的な配列とRのような構造体の両方を表示する便利なArrayPrint関数を追加しました。 MetaQuotes-Demoサーバーから1467にアップデートすることができます。 次のバージョンでは、Rに似た新しい数学的・統計的な関数が多数追加される予定です。これにより、MetaTrader 5で直接、より多くの計算と視覚化を行うことができます。レナートへ6.のコメントについてお答えします。引用リンク：MQL5で統計分布 - Rの長所を生かして高速 化でRの検出された計算エラーガンマ関数に対するチェックが行われました。それ以外の機能のチェックは、お客様の責任にお任せします。データサイエンス部門を代表して、マネージャーと2人の統計学者（PMでお知らせします）が、ゼロ点でのガンマ分布の密度は、厳密に言えばゼロにはならないことをお伝えします。Rは確かに点ゼロでの密度を1と見積もっている。x <- seq(0, 20, 0.5) #supportplot(k, dgamma(x = x, shape = 1, scale = 1, log = FALSE)) #PDF plotprint(dgamma(x = 0.000001, shape = 1, scale = 1, log = FALSE)) #limiting to zeroしかし、xが0に近づくと、密度が一に近づくことがわかる。さらに、それによるとhttps://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_distributionx = 0, alpha = 1, beta = 1 のとき、分子は不確定な値を与えるので、分数全体が不確定になる。厳密には、点ゼロでの分布のガンマ密度は不定であることを述べる。そして、右側の制限を取ると、密度は1です。このことから、「Rの計算ミス」という表現は正しくないと考えています。より正確には、「ゼロの0乗という表現に等しいものは何か」という慣習の問題である。ガンマ分布の密度を点ゼロでゼロに等しくすることは、いかなる条件下でも行われないようです。Sv.アレクセイ Gamma distribution - Wikipedia en.wikipedia.org Gamma Parameters Support PDF CDF Mean Median Mode Variance Skewness Excess kurtosis Entropy MGF CF With a shape parameter k and a scale parameter θ. Machine learning in trading: MQL5における座標降下法を用いたエラスティックネット回帰 株式市場における非線形回帰モデル

Quantum 2016.11.10 14:18 #1964

アレクセイ・ブルナコフ厳密には、点ゼロにおけるガンマ分布の密度は不定であることを宣言する。そして、右の極限を取ると、密度は1になる。このことから、「Rの計算ミス」という文言の定式化は正しくないと考えています。より正確には、ゼロの累乗という表現を同一視することよりも、慣習の問題である。ガンマ分布の密度を点ゼロでゼロに等しくすることは、いかなる条件下でも行われないようです。

密度（pdf）が0でないなら、その点での積分（cdf）も0でなければならず、そうでなければ0はありえないのです。>n <- 5> k <- seq(0,1,by=1/n)> gamma_pdf<-dgamma(k, 1,1, log = FALSE)> gamma_cdf<-pgamma(k, 1,1, log = FALSE)> k[1] 0.0 0.2 0.4 0.4 0.6 0.8 1.0> gamma_pdf[1]1.0000000 0.8187308 0.6703200 0.5488116 0.4493290 0.3678794> gamma_cdf[1]0.0000000 0.1812692 0.3296800 0.4511884 0.5506710 0.6321206しかし、cdf=0.説明するのは難しいです。x=0では、定義によりpdfはゼロになります。ウルフラム・アルファ非心・中心カイ二乗分布の場合。 Wolfram|Alpha: Computational Knowledge Engine
www.wolframalpha.com Quantum 2016.11.10 14:33 #1967

を定義するためには、左右のアプローチで同じである必要がありますが、そうではありません。http://www.wolframalpha.com/input/?i=Limit%5BPDF%5BGammaDistribution%5B1,1%5D,x%5D,+x-%3E0%5D また、実数値や実数値の指標を使う人はいるのでしょうか？
私は、数量にとらわれず、価格で勝負しています。
ボリュームとそのインジケータを使おうとしたが、うまくいかなかった。FXには本物のボリュームはありませんが、ティックという、本物のボリュームに少し対応していると思われるものがあり、つまり原理的には試すことができます。しかし、問題は、ブローカーからのバーとティックの履歴には、「そうではない」ティックのボリュームが 含まれていることです。シンボルが実行中の端末のマーケットスクエアにある限り、そのシンボルのティックボリュームの正しい履歴が収集されます。もし、シンボルがWotchから削除されたり、ターミナルが閉じられたりした場合、これらのバーのティックボリュームは、ブローカーによって与えられたように取られます。そして、この2つの値、「端末が入力した値」と「ブローカーから受け取った値」は全く異なり、時には10倍にもなるのです。今は数ヶ月間ターミナルを動かし続けて、ブローカーがくれるものではない、本当のティックボリュームを得る必要があり、それからまた使ってみようと思っています。
R言語と新しいMetaTrader 5 build 1467の情報については、こちらをご覧ください。
MQL5で統計分布 - Rの良いところを取り入れ、より高速に
次のバージョンでは、Rに似た新しい数学的・統計的な関数が多数追加される予定です。これにより、MetaTrader 5で直接、より多くの計算と視覚化を行うことができます。
MetaQuotes-Demoサーバーから1467にアップデートすることができます。
レナートへ
6.のコメントについてお答えします。引用リンク：MQL5で統計分布 - Rの長所を生かして高速 化でRの検出された計算エラー
ガンマ関数に対するチェックが行われました。それ以外の機能のチェックは、お客様の責任にお任せします。
データサイエンス部門を代表して、マネージャーと2人の統計学者（PMでお知らせします）が、ゼロ点でのガンマ分布の密度は、厳密に言えばゼロにはならないことをお伝えします。
Rは確かに点ゼロでの密度を1と見積もっている。
x <- seq(0, 20, 0.5) #support
plot(k, dgamma(x = x, shape = 1, scale = 1, log = FALSE)) #PDF plot
print(dgamma(x = 0.000001, shape = 1, scale = 1, log = FALSE)) #limiting to zero
しかし、xが0に近づくと、密度が一に近づくことがわかる。
さらに、それによると
https://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_distribution
x = 0, alpha = 1, beta = 1 のとき、分子は不確定な値を与えるので、分数全体が不確定になる。
厳密には、点ゼロでの分布のガンマ密度は不定であることを述べる。そして、右側の制限を取ると、密度は1です。
このことから、「Rの計算ミス」という表現は正しくないと考えています。より正確には、「ゼロの0乗という表現に等しいものは何か」という慣習の問題である。ガンマ分布の密度を点ゼロでゼロに等しくすることは、いかなる条件下でも行われないようです。
厳密には、点ゼロにおけるガンマ分布の密度は不定であることを宣言する。そして、右の極限を取ると、密度は1になる。
このことから、「Rの計算ミス」という文言の定式化は正しくないと考えています。より正確には、ゼロの累乗という表現を同一視することよりも、慣習の問題である。ガンマ分布の密度を点ゼロでゼロに等しくすることは、いかなる条件下でも行われないようです。
密度（pdf）が0でないなら、その点での積分（cdf）も0でなければならず、そうでなければ0はありえないのです。
しかし、cdf=0.説明するのは難しいです。
x=0では、定義によりpdfはゼロになります。
非心・中心カイ二乗分布の場合。
密度（pdf）が0でないなら、その点での積分（cdf）も0でなければならず、そうでなければ0は存在しないのです。
しかし、cdf=0です。これは説明しにくいですね。
x=0ではpdfは定義上0になります。
非心・中心カイ二乗分布の場合。
α＝1のとき、0 ^ α - 1とは何なのか、自分から教えてくださいよ。
そこでも積分は定義されていないのですが......。しかし、極限ではゼロに近くなる。コンベンションの問題...
print(pgamma(q = 0.000001, shape = 1, scale = 1, log = FALSE, lower.tail = F)) #right side
print(pgamma(q = 0.000001, shape = 1, scale = 1, log = FALSE, lower.tail = T)) #left side
とか、リアルボリュームやボリュームインジケータを使っている人はいるのでしょうか？
を定義するためには、左右のアプローチで同じである必要がありますが、そうではありません。
http://www.wolframalpha.com/input/?i=Limit%5BPDF%5BGammaDistribution%5B1,1%5D,x%5D,+x-%3E0%5D
を定義するためには、左右のアプローチで同じである必要がありますが、そうではありません。
http://www.wolframalpha.com/input/?i=Limit%5BPDF%5BGammaDistribution%5B1,1%5D,x%5D,+x-%3E0%5D
右側には1つしかなく、それが1...
Wolframが言う0は、最後の手段で真実ではない。つまり、文言の「エラー」が冗長なんです...。
Rで別のエラーを発見しました。R は 0 で正しく割り切れない。
以下はそのスクリプトです。
//| test.mq5 |
//| Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property script_show_inputs
input double div = 0.0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//---
Print(1.0/div);
}
//+------------------------------------------------------------------+
正解は、mqlでは
ゼロ除算 in 'test.mq5' (20,13)
with script stop
不正確、Rで。
> 1/0
Inf
with script continuation
私はAlexeyと同じ意味で、未定義の条件下でのプログラムの動作は異なる可能性があり、それはエラーではありません。建築のあり方は、結果的にそうなるのです。
もうひとつ、興味深いことがあります。ゼロで割ることはできない。それに、負の数から根を取ることはできない。ユニの時は、全部可能だと記憶していましたが、今はそんなことより、簡単な数学では両方できません。
mqlで0を割るとスクリプト全体が壊れて壊れてしまうのに、負の数から根を抽出するとスクリプトを壊すことなく「-nan(ind)」が得られ、この「-nan(ind)」がさらに計算に使える（他の計算が壊れてしまう）のはなぜでしょうか？ここは、どちらの場合でも、mqlスクリプトの動作が同じになることを期待します。