トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 204 1...197198199200201202203204205206207208209210211...3399 新しいコメント mytarmailS 2016.11.11 16:25 #2031 機械学習に関するスレッドで、このスレッドの誰も望んでいない関数の架空のエラーについて5ページも議論するなんて、この世界は明らかにおかしいよ...。 Quantum 2016.11.11 16:41 #2032 アレクセイ・ブルナコフ 量子との対話があるのですが、彼は自分のやっていることがなぜ「正しい」のかという問いに頑なに答えようとしないのです。単純に、この問題には正しい視点がひとつもないからです。dgamma(0,0.5,1) が出した無限大がどのように消えたのか、なぜそこにあったのか、しかしその「積分」の結果は有限であったのか、それを明らかにする必要があります。MathematicaやMatlabのように密度定義で点x=0を手でゼロにせず、単純に極限を取ればそれなりの結果が得られると言うことですね。点x=0で得られた無限大をどのように扱うか？ 得られた結果は、点x=0における不完備ガンマ関数の微分と一致するか？ Aleksey Vyazmikin 2016.11.11 17:01 #2033 レナト・ファットフーリン今日はベータ版を公開し、Rのplotを置き換えるグラフィカルなライブラリで別のバンプを表示する予定です。グラフィックを保存することは可能でしょうか？データを一括処理し、長時間グラフを出力してほしいのですが......。レナート Rハンドラを作るのではなく、将来的にRに追いつく可能性のある代替品を作るのだ、と言うべきでしたね。Rは使っていないのですが、新しい機能は今後使うのが面白そうです。 OpenCL用に研ぎ澄まされたライブラリを一気に作ることは可能でしょうか？ Renat Fatkhullin 2016.11.11 17:34 #2034 -Aleks- です。グラフの保存は可能ですか？以前からグラフを出力する一括データ処理のニーズがあったのですが...。レナート Rハンドラを作るのではなく、将来的にRに追いつく可能性のある代替品を作るのだと言った方がよかったようですね。Rは使っていないのですが、新しい機能は今後使ってみたいと思っています。 OpenCLのシャープネスを使ったライブラリーを一気に作れないのでしょうか？あるでしょう。チャートはKanvasベースで、リリース版ではBMPファイルへの保存を追加する予定です。本日、数時間後にMetaQuotes-Demoにグラフィックライブラリと拡張統計ライブラリのベータ版をリリースします。ご自身で自由にお試しください。https://www.mql5.com/ru/forum/97153/page10#comment_3831485 もちろん、数学的なライブラリの実装も独自に作成しています。今後は、複雑な数学的ロボットをDLLなしでプラットフォーム内で直接作成することが、より速く、より簡単にできるようになるという利点があります。結局のところ、アナリティクスは自己評価ではなく、アプリケーション・ドメインが必要なのです。 Обсуждение статьи "Статистические распределения в MQL5 - берем лучшее из R и делаем быстрее" www.mql5.com Опубликована статья Статистические распределения в MQL5 - берем лучшее из R и делаем быстрее: Автор: MetaQuotes Software Corp... Dr. Trader 2016.11.11 18:06 #2035 量子力学。 どの機能のことでしょうか？どのようなパラメータですか？ これについては、https://www.mql5.com/ru/articles/2742#Errors_R、 6項の記事からです。検出されたRの計算誤差> n <- 5> k <- seq(0,1,by=1/n)> gamma_pdf<-dgamma(k, 1,1, log = FALSE)このコードをより読みやすくするために、ベクトルXを除けば、次のようになります。> dgamma(x=0, shape=1, rate=1, log=FALSE)[1] 1> dgamma(x=0.2, shape=1, rate=1, log=FALSE)[1] 0.8187308> dgamma(x=0.4, shape=1, rate=1, log=FALSE)[1] 0.67032> dgamma(x=0.6, shape=1, rate=1, log=FALSE)[1] 0.5488116> dgamma(x=0.8, shape=1, rate=1, log=FALSE)[1] 0.449329> dgamma(x=1, shape=1, rate=1, log=FALSE)[1] 0.3678794想定されるエラーはdgamma(x=0, shape=1, rate=1,log=FALSE)== 1Rのヘルプファイルにある計算式によると、次の式で計算されます。f(x)= 1/(s^a Gamma(a)) x^(a-1) e^-(x/s)(shape= a and scale= s,forx≥ 0,a > 0 ands > 0)scale はデフォルトで 1/rate になっています。 問題は、この場合 x^(a-1) = 0^(1-1) = 0^0 となり、未定義であること、つまりこのようなパラメータで関数を呼び出す意味がなく、他のソフトウェアと結果を比較する意味がないことである。0^0については、開発者の宗教によって、ソフトウェアによって異なる場合があります。 Machine learning in trading: Features of the mql5 mql5言語の特徴、微妙なニュアンスとテクニック Alexey Burnakov 2016.11.11 18:15 #2036 統計で何をするかというと、こうです。私たちはただのユーザーです。何か言っても、統計的に有意ではないでしょう。Rサポート(baseに含まれるstatsパッケージ)と連絡を取り、なぜ1やinfの値なのかを尋ねました。そして、他の巨人がゼロという値をゼロと定義できることを考えると、彼らの仕事で使っても大丈夫なのかどうか。もし、あなたの記事を英語に翻訳していただければ、私にとってはもっと簡単なことです。現実のバグも架空のバグも含めて、「バグ」を修正するセクションへのリンクをお渡しします。このリンクをRのサポートチームに見せて聞いてみてください。 Alexey Burnakov 2016.11.11 18:16 #2037 Dr.トレーダー これは、https://www.mql5.com/ru/articles/2742#Errors_R、 6項の記事からです。検出されたRの計算誤差> n <- 5> k <- seq(0,1,by=1/n)> gamma_pdf<-dgamma(k, 1,1, log = FALSE)このコードをもっと読みやすく、ベクトルXをなしにすると、次のようになります。> dgamma(x=0, shape=1, rate=1, log=FALSE)[1] 1> dgamma(x=0.2, shape=1, rate=1, log=FALSE)[1] 0.8187308> dgamma(x=0.4, shape=1, rate=1, log=FALSE)[1] 0.67032> dgamma(x=0.6, shape=1, rate=1, log=FALSE)[1] 0.5488116> dgamma(x=0.8, shape=1, rate=1, log=FALSE)[1] 0.449329> dgamma(x=1, shape=1, rate=1, log=FALSE)[1] 0.3678794想定されるエラーはdgamma(x=0, shape=1, rate=1,log=FALSE)== 1Rのヘルプファイルにある計算式によると、次の式で計算されます。f(x)= 1/(s^a Gamma(a)) x^(a-1) e^-(x/s)(shape= a and scale= s,forx≥ 0,a > 0 ands > 0)scale はデフォルトで 1/rate になっています。 問題は、この場合 x^(a-1) = 0^(1-1) = 0^0 となり、未定義であること、つまりこのようなパラメータで関数を呼び出す意味がないこと、他のソフトウェアと結果を比較する意味がないこと、である。0^0については、開発者の宗教によって、ソフトウェアによって異なる場合があります。 ありがとうございます。2日前から自分の主張を通そうとしている。しかし、どうやら宗教観は触れると危険なようで...。 ivanivan_11 2016.11.11 18:21 #2038 0^0 は未定義であり、このようなパラメータを持つ関数を呼び出す意味はなく、他のソフトウェアと結果を比較する意味もありません。0^0については、開発者の宗教により、ソフトウェアによって異なる場合があります。私は素人ですが、ヴァシャ・グーリンはそう思っています））ヴァシャ・グーリンとウォルフラム、どちらが長いですか？ Aleksey Vyazmikin 2016.11.11 18:25 #2039 レナト・ファットフーリンあるでしょう。グラフはカンヴァスベースで、リリース版ではBMPファイルへの保存機能を追加する予定です本日、数時間後にMetaQuotes-Demoにグラフィックライブラリと拡張された統計を加えたベータ版をリリースします。ご自身で自由にお試しください。https://www.mql5.com/ru/forum/97153/page10#comment_3831485素晴らしいニュースです！ありがとうございます。レナト・ファットフーリン もちろん、数学ライブラリの実装も独自に作成しています。DLLを使わずに、プラットフォーム上で直接複雑な数学的ロボットを作ることができるため、より速く、より便利になるという利点があるのです。結局のところ、アナリティクスは自己評価ではなく、アプリケーション・ドメインが必要なのです。 これは良いことだが、これらのデータ処理技術が取引に有用であるかどうかについては、もっと情報が必要である。私が最も活用しているのは線形回帰で、実際に何を提供できるかは明らかですが、その他の巧妙なもの、意思決定を目的としたデータ分析にどのように応用できるかは知りたいところです。 また、ライブラリでOpenCLを使う可能性については何もおっしゃいませんでしたが、関数内で計算タスクを分散させて高速化する計画はあるのでしょうか。ビデオカードを犠牲にしてでも性能を上げたいという誘惑が常にあるのでしょうか。 ivanivan_11 2016.11.11 18:30 #2040 -Aleks- です。素晴らしいニュースです！ありがとうございます。また、ライブラリでOpenCLを使う可能性については何も答えていませんね。関数内で計算タスクを分散させて高速化する計画はあるのでしょうか。グラフィックスカードを犠牲にしてでも性能を上げたいという誘惑は常に あるのです。https://www.mql5.com/ru/docs/opencl 必要に応じて、これらの機能を自分で使えるように提供されるでしょう。私のビデオカードは古いので、OpenCLはサポートしていないようです。 サポートをライブラリの中に押し込んだら、どうなるのでしょうか？ 私のようなカードでは失敗するのでしょうか？ Документация по MQL5: Работа с OpenCL www.mql5.com Работа с OpenCL - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5 1...197198199200201202203204205206207208209210211...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
量子との対話があるのですが、彼は自分のやっていることがなぜ「正しい」のかという問いに頑なに答えようとしないのです。単純に、この問題には正しい視点がひとつもないからです。
dgamma(0,0.5,1) が出した無限大がどのように消えたのか、なぜそこにあったのか、しかしその「積分」の結果は有限であったのか、それを明らかにする必要があります。
MathematicaやMatlabのように密度定義で点x=0を手でゼロにせず、単純に極限を取ればそれなりの結果が得られると言うことですね。
点x=0で得られた無限大をどのように扱うか？得られた結果は、点x=0における不完備ガンマ関数の微分と一致するか？
今日はベータ版を公開し、Rのplotを置き換えるグラフィカルなライブラリで別のバンプを表示する予定です。
グラフィックを保存することは可能でしょうか？データを一括処理し、長時間グラフを出力してほしいのですが......。
レナート Rハンドラを作るのではなく、将来的にRに追いつく可能性のある代替品を作るのだ、と言うべきでしたね。Rは使っていないのですが、新しい機能は今後使うのが面白そうです。 OpenCL用に研ぎ澄まされたライブラリを一気に作ることは可能でしょうか？
グラフの保存は可能ですか？以前からグラフを出力する一括データ処理のニーズがあったのですが...。
レナート Rハンドラを作るのではなく、将来的にRに追いつく可能性のある代替品を作るのだと言った方がよかったようですね。Rは使っていないのですが、新しい機能は今後使ってみたいと思っています。 OpenCLのシャープネスを使ったライブラリーを一気に作れないのでしょうか？
あるでしょう。チャートはKanvasベースで、リリース版ではBMPファイルへの保存を追加する予定です。
本日、数時間後にMetaQuotes-Demoにグラフィックライブラリと拡張統計ライブラリのベータ版をリリースします。ご自身で自由にお試しください。https://www.mql5.com/ru/forum/97153/page10#comment_3831485
もちろん、数学的なライブラリの実装も独自に作成しています。
今後は、複雑な数学的ロボットをDLLなしでプラットフォーム内で直接作成することが、より速く、より簡単にできるようになるという利点があります。結局のところ、アナリティクスは自己評価ではなく、アプリケーション・ドメインが必要なのです。
どの機能のことでしょうか？どのようなパラメータですか？
> k <- seq(0,1,by=1/n)
> gamma_pdf<-dgamma(k, 1,1, log = FALSE)
このコードをより読みやすくするために、ベクトルXを除けば、次のようになります。
[1] 1
> dgamma(x=0.2, shape=1, rate=1, log=FALSE)
[1] 0.8187308
> dgamma(x=0.4, shape=1, rate=1, log=FALSE)
[1] 0.67032
> dgamma(x=0.6, shape=1, rate=1, log=FALSE)
[1] 0.5488116
> dgamma(x=0.8, shape=1, rate=1, log=FALSE)
[1] 0.449329
> dgamma(x=1, shape=1, rate=1, log=FALSE)
[1] 0.3678794
想定されるエラーは
dgamma(x=0, shape=1, rate=1,log=FALSE)== 1
Rのヘルプファイルにある計算式によると、次の式で計算されます。問題は、この場合 x^(a-1) = 0^(1-1) = 0^0 となり、未定義であること、つまりこのようなパラメータで関数を呼び出す意味がなく、他のソフトウェアと結果を比較する意味がないことである。0^0については、開発者の宗教によって、ソフトウェアによって異なる場合があります。
f(x)= 1/(s^a Gamma(a)) x^(a-1) e^-(x/s)
(shape= a and scale= s,forx≥ 0,a > 0 ands > 0)
scale はデフォルトで 1/rate になっています。
統計で何をするかというと、こうです。私たちはただのユーザーです。何か言っても、統計的に有意ではないでしょう。
Rサポート(baseに含まれるstatsパッケージ)と連絡を取り、なぜ1やinfの値なのかを尋ねました。そして、他の巨人がゼロという値をゼロと定義できることを考えると、彼らの仕事で使っても大丈夫なのかどうか。
もし、あなたの記事を英語に翻訳していただければ、私にとってはもっと簡単なことです。現実のバグも架空のバグも含めて、「バグ」を修正するセクションへのリンクをお渡しします。このリンクをRのサポートチームに見せて聞いてみてください。
私は素人ですが、ヴァシャ・グーリンはそう思っています））ヴァシャ・グーリンとウォルフラム、どちらが長いですか？
素晴らしいニュースです！ありがとうございます。
これは良いことだが、これらのデータ処理技術が取引に有用であるかどうかについては、もっと情報が必要である。私が最も活用しているのは線形回帰で、実際に何を提供できるかは明らかですが、その他の巧妙なもの、意思決定を目的としたデータ分析にどのように応用できるかは知りたいところです。
また、ライブラリでOpenCLを使う可能性については何もおっしゃいませんでしたが、関数内で計算タスクを分散させて高速化する計画はあるのでしょうか。ビデオカードを犠牲にしてでも性能を上げたいという誘惑が常にあるのでしょうか。
https://www.mql5.com/ru/docs/opencl 必要に応じて、これらの機能を自分で使えるように提供されるでしょう。
私のビデオカードは古いので、OpenCLはサポートしていないようです。 サポートをライブラリの中に押し込んだら、どうなるのでしょうか？ 私のようなカードでは失敗するのでしょうか？