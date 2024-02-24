トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 202 1...195196197198199200201202203204205206207208209...3399 新しいコメント Alexey Burnakov 2016.11.11 11:50 #2011 ivanivan_11 です。松葉杖でmt5のRを使い続ける。 失礼します。mt4rは5でも使えるの？確認しましたか？ ivanivan_11 2016.11.11 11:57 #2012 アレクセイ・ブルナコフ すみません。mt4r for 5も動作しますか？確認しましたか？ 閲覧はこちら, youtz https://www.mql5.com/ru/forum/37931/page10#comment_2945898 Обсуждение статьи "Третье поколение нейросетей: "Глубокие нейросети"" www.mql5.com Мы создадим индикатор и эксперт, использующие модель глубокой сети и работающих в связке по схеме клиент-сервер и проведем их тестирование. Alexey Burnakov 2016.11.11 12:41 #2013 ivanivan_11: こちらをご覧ください, youtz https://www.mql5.com/ru/forum/37931/page10#comment_2945898 О.そして、それがすべてです。500本の木で勾配ビンニングモデルを 挟みたいのですが、お願いします。ロバスト回帰をエラスティックネット正則化で行いたいのですが、お願いします。そして、これらの方法は、そうそうどこにも見あたらないのです。そして、Rの下には、たくさんの人がいます。 Alexey Burnakov 2016.11.11 12:44 #2014 量子力学。記事 "Computing discrete mixtures of continuous distributions "は、著者のホームページで 公開されています。この論文の著者は、問題は系列の収束基準にあるとしている。彼らの提案する再帰アルゴリズムの実装 7.2https://github.com/neurodebian/afni_removeme_eventually/blob/master/nct.c.しかし、再帰性計算には不確実性がある。例えば、ベータ関数の場合。#include <Math\Stat\Math.mqh>//+------------------------------------------------------------------+//| Script program start function |//+------------------------------------------------------------------+void OnStart() {//--- double a=1; double b=1; double r_beta=MathBeta(a,b); for(int j=0; j<40; j++) { if(j>0) { r_beta*=((a+j-1)/(a+b+j-1)); } double beta=MathBeta(a+j,b); PrintFormat("%d error=%5.20e",j,beta-r_beta); } }CDF計算でも十分な精度が得られるかもしれませんが、分位数を高精度に変換するためには、その精度が十分でない可能性があります。そこで、分位数算出のアルゴリズムには、再帰計算を行わない直接和算を用いた。 情報提供ありがとうございました Alexey Burnakov 2016.11.11 12:50 #2015 ivanivan_11 です。皆さん、10万500ページの議論は？ 数学は誰が詳しいのですか？ 関数が0で定義されているかされていないか、Rの間違いが記事に書かれているか書かれていないかで、原理的に 何が違うのですか？ まるで自分の子供がここで議論されて、総て・・・と言われて、胸を張って擁護しているようなものですよ。mt5のビルトイン機能を使うのは当たり前、新しい機能は開発者に聞く、足りないものは自分で書けばいい。新しいチップを使ったり、自分で書いたり、足りないものがあれば自分で書いたりしなければならない。根本的な違いはないのです。私たちは、原理的にも、ましてや実践的にも違いはありません。しかし、あるのです。定型的な決まり文句に対する答えが。そして、そのような答えがない場合は、どんな規格（IEEE-最大の科学コミュニティも含む）にも小便をかけて、好きなように書けばいいのです。 Renat Fatkhullin 2016.11.11 12:57 #2016 アレクセイ・ブルナコフ原理的に違いはありません。ありませんし、ましてや実用的なものではありません。カテゴリカルな決まり文句には、答えがある。もし、そのような回答がないのであれば、どのような規格（IEEE-最大の科学コミュニティも含む）であっても、好きなように書くことができるのです。非常に深く研究されたテーマで、エラーの根源を示した@Quantumの 説明には、何も反論できなかったのですね。彼はライブラリを書き、深く研究し、その根拠を示しました。私たちの結論は正しかった。 Quantum 2016.11.11 14:14 #2017 ivanivan_11 です。皆さん、10万500ページの議論は何ですか？ 数学をより理解しているのは誰ですか？ 関数が0で定義されているかどうか、Rにエラーがあるという記事かどうか、原理的に どんな違いがあるのですか？ まるで、自分の子供がここで議論されて、彼は全く・・・と言われて、胸を張って彼のために立ち上がっているようなものですよ。アレクセイ・ブルナコフ原理的に違いはありません。原理的にも、ましてや実用的にも違いはない。大賛成です。実用的な計算では遭遇しないかもしれませんが、密度は正しく定義する必要があります。一例が見つかりました。> dgamma(0,0.5,1,log=FALSE)[1] Infであり、極限値を返すだけでは確率密度関数が 無限大になってしまうことを示しています。これはエラーです。正しい定義の仕方はこうだ。そうすれば、すべてが論理的で正しいことになります。Matlabでは同じように行われます。>> gamma_pdf(0.5,1,0) としている。 0.00000000000000e+000>> gamma_pdf(1,1,0) としている。 0.00000000000000e+000 Vladimir Perervenko 2016.11.11 14:19 #2018 レナト・ファットフーリン非常に深く研究し、エラーの根源を示した@Quantum氏の 説明に対して、何も対抗できなかったのですね。彼は図書館を書き、綿密な調査を行い、根拠を示し、あなたの側ではRに疑問と信念しかないのです。私たちの結論は正しかった。あなたが選んだ道は、明確です。Rと同じ問題を解決できる（と思われる）ツールキットを構築すること。おそらく。しかし、ICLとRは抽象度が異なる言語であることを理解する必要があります。 MCLは実装言語であり、それが意味するところはすべて含んでいます。プログラマーに対応する考え方を形成しています。R/Pythonはアルゴリズム言語であり、抽象度が高いため、実装のレベルを気にすることなく、複雑な問題を解くことができます。そうですね、複雑な計算をプロファイリングするときにボトルネックが発生することがあります。では、降りて、Cpファイルを書いて、先に進みましょう。それでもだめなら並列化、それでもだめならグラフィックカードを接続する。そして、このような場合にも、すぐに試せるソリューションがあります。底辺からのスタートということですね。今の道具は金ピカかもしれない、中にはプラチナにするものもあるかもしれない、でも道具であることに変わりはない、というのが私の主張です。比喩的に言えば、ガレージに良い工具とおぼつかない手つきがあれば、自転車を組み立てることができますし、既製品のユニットを使って、必要な特性を持った自転車を組み立てることもできます。どちらが良いかを議論するのは無意味です。両者は異なり、どちらにも生きる権利がある。誰もが自分の好みに合わせて選ぶことができます。しかし、これは平行した平面上の2つの道路であり、近い将来、交差することはないだろう。グッドラック Alexey Burnakov 2016.11.11 14:57 #2019 量子力学。ここは大賛成です。実際の計算では遭遇しないかもしれませんが、密度を正しく定義する必要があります。一例が見つかりました。で、限界値を返さないと確率密度が 無限大になることを示しています。これは間違いです。正しい定義の仕方はこうだ。そうすれば、すべてが論理的で正しいことになります。Matlabも同じようなことをします。OK、承りました。そして、なぜ「...正しくはそうですが...」と言うのでしょうか？どのような観点で正しいのでしょうか？統計学者のジョンおじさんが「そうでなければ0」と書いているWolframをもう一度突いてみてください。専門家としてのご自身の考察ですが、なぜ密度を0中0と定義することが正しいのでしょうか？ま た、密度を1またはinfと定義すると問題になる例は？大規模なソフトウェアプロジェクトを例に挙げることなく、お願いします。そして、1の方が便利だという例があったという議論も既に挙げているのですが...。前回の記事は、リンク先で読むことができます。ありがとうございます。 Renat Fatkhullin 2016.11.11 15:04 #2020 ウラジミール・ペレヴェンコあなたが選んだ道は、明確です。Rと同じ問題を解決できる（と思われる）ツールキットを構築すること。おそらく。すべてを下からやり直すという提案ですね。今 の道具が金になるとは言いませんし、一部をプラチナにすることもできますが、道具であることに変わりはありません。比喩的に言えば、ガレージに良い工具とおぼつかない手つきがあれば、自転車を組み立てることができますし、既製のユニットを使って、必要な特性を持った自転車を組み立てることもできます。どちらが良いかを議論するのは無意味です。両者は異なり、どちらにも生きる権利がある。誰もが自分の好みに合わせて選ぶことができます。しかし、これは平行した平面上の2つの道であり、近い将来、交差することはないでしょう。私たちのアプローチ - 私たちの標準ライブラリを 使用して、RからMQL5へ開発したものを移植します。可能なだけでなく、簡単であることがおわかりいただけると思います。私たちは、ライブラリや言語自体に複雑な機能を実装する大作戦に乗り出しました。今日はベータ版を公開し、Rのplotを置き換えるグラフィカルなライブラリで別のバンプを表示します。 1...195196197198199200201202203204205206207208209...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
記事 "Computing discrete mixtures of continuous distributions "は、著者のホームページで 公開されています。
この論文の著者は、問題は系列の収束基準にあるとしている。
彼らの提案する再帰アルゴリズムの実装 7.2https://github.com/neurodebian/afni_removeme_eventually/blob/master/nct.c.
しかし、再帰性計算には不確実性がある。例えば、ベータ関数の場合。
#include <Math\Stat\Math.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//---
double a=1;
double b=1;
double r_beta=MathBeta(a,b);
for(int j=0; j<40; j++)
{
if(j>0)
{
r_beta*=((a+j-1)/(a+b+j-1));
}
double beta=MathBeta(a+j,b);
PrintFormat("%d error=%5.20e",j,beta-r_beta);
}
}
CDF計算でも十分な精度が得られるかもしれませんが、分位数を高精度に変換するためには、その精度が十分でない可能性があります。
そこで、分位数算出のアルゴリズムには、再帰計算を行わない直接和算を用いた。
皆さん、10万500ページの議論は？ 数学は誰が詳しいのですか？ 関数が0で定義されているかされていないか、Rの間違いが記事に書かれているか書かれていないかで、原理的に 何が違うのですか？ まるで自分の子供がここで議論されて、総て・・・と言われて、胸を張って擁護しているようなものですよ。
mt5のビルトイン機能を使うのは当たり前、新しい機能は開発者に聞く、足りないものは自分で書けばいい。新しいチップを使ったり、自分で書いたり、足りないものがあれば自分で書いたりしなければならない。
根本的な違いはないのです。私たちは、原理的にも、ましてや実践的にも違いはありません。
しかし、あるのです。定型的な決まり文句に対する答えが。そして、そのような答えがない場合は、どんな規格（IEEE-最大の科学コミュニティも含む）にも小便をかけて、好きなように書けばいいのです。
原理的に違いはありません。ありませんし、ましてや実用的なものではありません。
カテゴリカルな決まり文句には、答えがある。もし、そのような回答がないのであれば、どのような規格（IEEE-最大の科学コミュニティも含む）であっても、好きなように書くことができるのです。
非常に深く研究されたテーマで、エラーの根源を示した@Quantumの 説明には、何も反論できなかったのですね。彼はライブラリを書き、深く研究し、その根拠を示しました。
私たちの結論は正しかった。
皆さん、10万500ページの議論は何ですか？ 数学をより理解しているのは誰ですか？ 関数が0で定義されているかどうか、Rにエラーがあるという記事かどうか、原理的に どんな違いがあるのですか？ まるで、自分の子供がここで議論されて、彼は全く・・・と言われて、胸を張って彼のために立ち上がっているようなものですよ。
原理的に違いはありません。原理的にも、ましてや実用的にも違いはない。
大賛成です。実用的な計算では遭遇しないかもしれませんが、密度は正しく定義する必要があります。
一例が見つかりました。
であり、極限値を返すだけでは確率密度関数が 無限大になってしまうことを示しています。これはエラーです。
正しい定義の仕方はこうだ。
そうすれば、すべてが論理的で正しいことになります。
Matlabでは同じように行われます。
>> gamma_pdf(0.5,1,0)
としている。
0.00000000000000e+000
>> gamma_pdf(1,1,0)
としている。
0.00000000000000e+000
非常に深く研究し、エラーの根源を示した@Quantum氏の 説明に対して、何も対抗できなかったのですね。彼は図書館を書き、綿密な調査を行い、根拠を示し、あなたの側ではRに疑問と信念しかないのです。
私たちの結論は正しかった。
あなたが選んだ道は、明確です。Rと同じ問題を解決できる（と思われる）ツールキットを構築すること。おそらく。
しかし、ICLとRは抽象度が異なる言語であることを理解する必要があります。
MCLは実装言語であり、それが意味するところはすべて含んでいます。プログラマーに対応する考え方を形成しています。
R/Pythonはアルゴリズム言語であり、抽象度が高いため、実装のレベルを気にすることなく、複雑な問題を解くことができます。そうですね、複雑な計算をプロファイリングするときにボトルネックが発生することがあります。では、降りて、Cpファイルを書いて、先に進みましょう。それでもだめなら並列化、それでもだめならグラフィックカードを接続する。そして、このような場合にも、すぐに試せるソリューションがあります。
底辺からのスタートということですね。今の道具は金ピカかもしれない、中にはプラチナにするものもあるかもしれない、でも道具であることに変わりはない、というのが私の主張です。比喩的に言えば、ガレージに良い工具とおぼつかない手つきがあれば、自転車を組み立てることができますし、既製品のユニットを使って、必要な特性を持った自転車を組み立てることもできます。どちらが良いかを議論するのは無意味です。両者は異なり、どちらにも生きる権利がある。誰もが自分の好みに合わせて選ぶことができます。
しかし、これは平行した平面上の2つの道路であり、近い将来、交差することはないだろう。
グッドラック
ここは大賛成です。実際の計算では遭遇しないかもしれませんが、密度を正しく定義する必要があります。
一例が見つかりました。
で、限界値を返さないと確率密度が 無限大になることを示しています。これは間違いです。
正しい定義の仕方はこうだ。
そうすれば、すべてが論理的で正しいことになります。
Matlabも同じようなことをします。
OK、承りました。
そして、なぜ「...正しくはそうですが...」と言うのでしょうか？どのような観点で正しいのでしょうか？統計学者のジョンおじさんが「そうでなければ0」と書いているWolframをもう一度突いてみてください。専門家としてのご自身の考察ですが、なぜ密度を0中0と定義することが正しいのでしょうか？ま た、密度を1またはinfと定義すると問題になる例は？大規模なソフトウェアプロジェクトを例に挙げることなく、お願いします。
そして、1の方が便利だという例があったという議論も既に挙げているのですが...。前回の記事は、リンク先で読むことができます。
ありがとうございます。
あなたが選んだ道は、明確です。Rと同じ問題を解決できる（と思われる）ツールキットを構築すること。おそらく。すべてを下からやり直すという提案ですね。今 の道具が金になるとは言いませんし、一部をプラチナにすることもできますが、道具であることに変わりはありません。比喩的に言えば、ガレージに良い工具とおぼつかない手つきがあれば、自転車を組み立てることができますし、既製のユニットを使って、必要な特性を持った自転車を組み立てることもできます。どちらが良いかを議論するのは無意味です。両者は異なり、どちらにも生きる権利がある。誰もが自分の好みに合わせて選ぶことができます。
しかし、これは平行した平面上の2つの道であり、近い将来、交差することはないでしょう。
私たちのアプローチ - 私たちの標準ライブラリを 使用して、RからMQL5へ開発したものを移植します。
可能なだけでなく、簡単であることがおわかりいただけると思います。私たちは、ライブラリや言語自体に複雑な機能を実装する大作戦に乗り出しました。
今日はベータ版を公開し、Rのplotを置き換えるグラフィカルなライブラリで別のバンプを表示します。