それなら、過去の価格が繰り返される限りは動作するはずですが...。
多分それが問題なのでしょう）やり直して見ます。
その通りです。
あるアサウレンコは、まさにそれを実践している。彼はウサギのようにくねくねと動こうとしますが、それでも物理学者であり、私は彼のモデルに信頼を寄せています。
そして、次のようになります。価格が信頼レベルの外にあるかどうかを調べ、NSはさらに、取引に入るための許可/不許可を与えます。私も同じで、NSの代わりにピアソンの非対称係数を使用しているだけです。でも、彼のがいいんですよ。
たしかにレンジの内訳はわかるのですが、いつものようにニュアンスで魔が差していますね。
どの通貨ペア（EURUSD-H1またはXAUUSD-H1）を選択し、どの期間をトレーニングおよびテストとして設定するか提案してください。10000/1000?30000/1500?森のパラメーターも自由に設定できるんです。パッケージはrandomForest（https://cran.r-project.org/web/packages/randomForest/randomForest.pdf） です。自分の作品が少しでも社会の役に立つようにしたい :)
できれば調査付きの記事でお願いします :)
歴史/未来＝10000/1000
チャート上では、OOS期間の始まりがはっきりと確認できます))入力-RSIインジケータ（100成分）
j番目の入力の計算式 iRSI(NULL, 0, 2+j, 4, i+1+Shift) - 50) / 50, RSI期間は2+jでjは0から99までです.
はい、それも可能です )) アフィリエイトで拡散に打ち勝つために
はい、私たちもそのようなリバイタの方法を知っています。）
はい、最初のパンケーキですが、今私は新しいランを作っています。今入力はローソク足本体です - 出力も唯一の信号として（0.1）。
下のものはテスト用です。スプレッド2pipsで-398pipsと非常に残念な結果になってしまいました。フィルタリングしてみます。修行時代は森に描くべきではないと思うのです。
フィードバックがあるセグメントのみ（学習・検証なし）
LevelOpen > 0.1(< -0.1) 利益 73 pips
LevelOpen > 0.15(< -0.15) 利益 21 pips
微々たる利益ですが、それでも利益です。0.1より低いレベルでは、これは損失である。あとは、この結果を追い抜くことだ)