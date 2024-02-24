トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 961

アレクセイ・ヴャジミキン

それなら、過去の価格が繰り返される限りは動作するはずですが...。

多分それが問題なのでしょう）やり直して見ます。

Alexander_K2 です。

その通りです。

あるアサウレンコは、まさにそれを実践している。彼はウサギのようにくねくねと動こうとしますが、それでも物理学者であり、私は彼のモデルに信頼を寄せています。

そして、次のようになります。価格が信頼レベルの外にあるかどうかを調べ、NSはさらに、取引に入るための許可/不許可を与えます。私も同じで、NSの代わりにピアソンの非対称係数を使用しているだけです。でも、彼のがいいんですよ。

たしかにレンジの内訳はわかるのですが、いつものようにニュアンスで魔が差していますね。

 
どの通貨ペア（EURUSD-H1またはXAUUSD-H1）を選択し、どの期間をトレーニング期間とテスト期間として設定すればよいかを提案してください。10000/1000?30000/1500?森のパラメーターも自由に設定できるんです。パッケージはrandomForest（https://cran.r-project.org/web/packages/randomForest/randomForest.pdf） です。自分の作品が少しでも社会の役に立つようにしたい :)
イリヤ・アンチピン
どの通貨ペア（EURUSD-H1またはXAUUSD-H1）を選択し、どの期間をトレーニングおよびテストとして設定するか提案してください。10000/1000?30000/1500?森のパラメーターも自由に設定できるんです。パッケージはrandomForest（https://cran.r-project.org/web/packages/randomForest/randomForest.pdf） です。自分の作品が少しでも社会の役に立つようにしたい :)

できれば調査付きの記事でお願いします :)

 
マキシム アイデアありがとうございます。このトピックの実験でなんとか何か出会えれば、記事になるはずです。
 


歴史/未来＝10000/1000

チャート上では、OOS期間の始まりがはっきりと確認できます))入力-RSIインジケータ（100成分）

j番目の入力の計算式 iRSI(NULL, 0, 2+j, 4, i+1+Shift) - 50) / 50, RSI期間は2+jでjは0から99までです.

イリヤ・アンチピン

はい、それも可能です )) アフィリエイトで拡散に打ち勝つために

 
マキシム・ドミトリエフスキー

はい、私たちもそのようなリバイタの方法を知っています。）

はい、最初のパンケーキですが、今私は新しいランを作っています。今入力はローソク足本体です - 出力も唯一の信号として（0.1）。

下のものはテスト用です。スプレッド2pipsで-398pipsと非常に残念な結果になってしまいました。フィルタリングしてみます。修行時代は森に描くべきではないと思うのです。

 
イリヤ・アンチピン


歴史/未来＝10000/1000

チャート上では、OOS期間の始まりがはっきりと確認できます))入力-RSIインジケータ（100成分）

j番目の入力の計算式 iRSI(NULL, 0, 2+j, 4, i+1+Shift) - 50) / 50, RSI期間は2+j、jは0から99までです。

フィードバックがあるセグメントのみ（学習・検証なし）

 

LevelOpen > 0.1(< -0.1) 利益 73 pips

LevelOpen > 0.15(< -0.15) 利益 21 pips

微々たる利益ですが、それでも利益です。0.1より低いレベルでは、これは損失である。あとは、この結果を追い抜くことだ)

