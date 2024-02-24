トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1886

マキシム・ドミトリエフスキー

ガラクタではなく、お菓子です。

時計仕掛けのように動くはずなのに、何か間違っている。

が、公の場で議論するのはやめましょう。なぜなら、このような独創的な発見の後、私のポケットに現金が流れ込んでくることを想像したからです。誰とも共有したくない。

))) そうなんですねぇ)

 

左側は訓練生に対するエラーとエポックからの検証結果。中央には、トレイとベンチマーク上の正味の出力が表示されます。右側は、検証結果とベンチマークでの正味の出力です。

Relu、データは0-1の範囲で正規化されています。

linear (線形/活性化関数なし), 0-1の範囲で正規化。

線形（線形/活性化関数なし）, +-1に正規化

シグモイド、0-1範囲に正規化される

シグモイド、データは+-1範囲で正規化


 
ロールシャッハ
リルには似合いますが、リアルマーケットには汗をかきます。
 
RNNによる株価予測
nate-benton90/Tutorials-1
nate-benton90/Tutorials-1
  • nate-benton90
  • github.com
Code for all my tutorials. Contribute to nate-benton90/Tutorials-1 development by creating an account on GitHub.
Evgeny Dyuka:
reluで良さそう、現実のマーケットに汗を流す。

私は今のところtanhが一番好きです。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

良いMAですが、SMAには及びませんね...楽しみなことがたくさんあります。

笑い

この 投稿を参考にさせていただきました


nsdtではフィットネス関数の利益最大化がありましたが、kerasではどのように行われるのでしょうか？それは、先生がいなくてもできるトレーニングではないですか？

ロールシャッハ

そうですね......標準的なものではなく、数をこなすことです。

 

おい、機械工のお前ら、言いたいんだが、デタラメ言って飽きないのか？もう投稿してもお金にならないから、楽しくてしょうがないんです。クーリー、納屋が燃えたら家も...。:-)では、何か面白いアイデアはないのか、それとも若者にデタラメを押し付け続けるのか......。

だから......ちょっと気になったんだけど......。


マックス、あなたのテーマは、これの主催者よりクールに武装しているときのBOだけが面白いのであって、それ以上はない。だから、目立たないように静かなところで叩けばいいんだよ。なんて言うんだ？私はちょうど同じテーマがポカポカして、BOで作業するときに1つの重要な制限があったんです。いかがでしょうか？

どれだ？ 調べましたがダメでした

pythonを勉強するんだから、勉強してこいよ。これは便利です。その通りかもしれませんが、ニューラルネットワークによる利益をあてにしないでください。

