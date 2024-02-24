トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1864 1...185718581859186018611862186318641865186618671868186918701871...3399 新しいコメント Nanix 2020.07.12 19:31 #18631 マキシム・ドミトリエフスキー： ありがとうございました。ブラケットがまだありません。赤はそのまんまです。私のは全部やってくれます。そうでなければ、条件が曲がってしまい、木が間違ったものを数えてしまうことになります はい、急遽そうなりました。ここでif/elseと else{ if(L_30_1 <= 0.00044){ return 2;} else{ if(L_25_1 <= 0.00047){ if(L_5_1 <= 0.00012){ return 0;} else{ return 2;}} else{ return 2;}}} ファイル: ParseTree.zip 2 kb Mihail Marchukajtes 2020.07.12 20:52 #18632 応援していますよ。括弧を計算したら結果を教えてください。ツリー自体も好きですし、整理の仕方もシンプルでとても面白いです。脈々と受け継がれていく...。 Renat Akhtyamov 2020.07.12 20:58 #18633 Mihail Marchukajtes: あなたたちを応援しています。ブラケットを把握した上で結果を見せてください。ツリー自体も好きですし、整理の仕方がとても面白く、シンプルなので、とても得をしていると思います。指をくわえて見ているしかない...。 私も興味があります。 が、実際にどのようなものなのか、画像で確認したい。 ジャストコード... Roman 2020.07.12 21:10 #18634 Renat Akhtyamov： 私も興味があります。が、実際にどのようなものなのか、画像で見てみたいものです。ジャストコード... ツリー構造の一例。 実際の木と同じように、ノードがあり、そこから枝が分岐している。 Renat Akhtyamov 2020.07.12 21:16 #18635 ローマ字 表記： ツリー構造の一例。 実際の木と同じように、ノードがあり、そこから枝が分岐しています。ありがとうございます！これで納得できました。では、最適なバリアントを見つけるのですか？ PCBトレースアルゴリズムに非常によく似ています。 Mihail Marchukajtes 2020.07.12 21:23 #18636 ローマ字 表記： ツリー構造の一例。 実際の木と同じように、ノードがあり、そこから枝が分岐しています。 全く同じです。ただ、コードをより明確にしたかったのです :-) Roman 2020.07.12 21:28 #18637 Renat Akhtyamov： ありがとうございます、意味がわかってきました。では、最適な選択肢を見つけるには？ PCBトレースアルゴリズムに非常によく似ています。 そう、活性化関数を用いて、あるノードや別のノードを選択し、最適な選択肢が見つかるまで、ツリー構造で繰り返していくのだ。 このアルゴリズムを連想させる、もう一つの面白いアニメーションを 紹介します。 Roman 2020.07.12 21:39 #18638 Mihail Marchukajtes: 全く同じです。ただ、コード上ではより理にかなっていました :-) 以前、OOPの意味を理解していた頃ベランダでタバコを吸いながら、頭の中で、窓の前に立っている木をクラス分けしていたことがあります。:)) 理解するための良いトレーニングになります。 ツリーは単なる 枝分かれした構造 物です。 Valeriy Yastremskiy 2020.07.12 21:41 #18639 Renat Akhtyamov： ありがとうございます、意味がわかってきました。では、最適な選択肢を見つけるには？ PCBトレースアルゴリズムに非常によく似ています。 そう、すべてはグラフから始まったのです) Renat Akhtyamov 2020.07.12 21:49 #18640 ローマ字 表記： そう、活性化関数は、最適な選択肢が見つかるまで、あるノードと別のノードを選択し、ツリー構造を通してそれを繰り返していくのだ。このアルゴリズムを連想させる、もう一つの面白いアニメーションを紹介します。 OKです。 そして、これがマキシムのコードです。 https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1862#comment_17290073 個人的にはデジタルフィルターを連想させる Машинное обучение в трейдинге: теория, практика, торговля и не только 2020.07.11www.mql5.com Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики... 1...185718581859186018611862186318641865186618671868186918701871...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ありがとうございました。ブラケットがまだありません。
赤はそのまんまです。
私のは全部やってくれます。そうでなければ、条件が曲がってしまい、木が間違ったものを数えてしまうことになります
はい、急遽そうなりました。ここでif/elseと
あなたたちを応援しています。ブラケットを把握した上で結果を見せてください。ツリー自体も好きですし、整理の仕方がとても面白く、シンプルなので、とても得をしていると思います。指をくわえて見ているしかない...。
私も興味があります。
が、実際にどのようなものなのか、画像で確認したい。
ジャストコード...
ツリー構造の一例。
実際の木と同じように、ノードがあり、そこから枝が分岐している。
ありがとうございます！これで納得できました。
では、最適なバリアントを見つけるのですか？PCBトレースアルゴリズムに非常によく似ています。
そう、活性化関数を用いて、あるノードや別のノードを選択し、最適な選択肢が見つかるまで、ツリー構造で繰り返していくのだ。
このアルゴリズムを連想させる、もう一つの面白いアニメーションを 紹介します。
全く同じです。ただ、コード上ではより理にかなっていました :-)
以前、OOPの意味を理解していた頃
ベランダでタバコを吸いながら、頭の中で、窓の前に立っている木をクラス分けしていたことがあります。:))
理解するための良いトレーニングになります。
ツリーは単なる 枝分かれした構造 物です。
そう、すべてはグラフから始まったのです)
OKです。
そして、これがマキシムのコードです。
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1862#comment_17290073
個人的にはデジタルフィルターを連想させる