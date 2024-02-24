トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1864

マキシム・ドミトリエフスキー

ありがとうございました。ブラケットがまだありません。

赤はそのまんまです。

私のは全部やってくれます。そうでなければ、条件が曲がってしまい、木が間違ったものを数えてしまうことになります

はい、急遽そうなりました。ここでif/elseと

else{
    if(L_30_1  <= 0.00044){ return 2;}
    else{
        if(L_25_1  <= 0.00047){
            if(L_5_1  <= 0.00012){ return 0;}
            else{ return 2;}}
        else{ return 2;}}}
ParseTree.zip  2 kb
 
応援していますよ。括弧を計算したら結果を教えてください。ツリー自体も好きですし、整理の仕方もシンプルでとても面白いです。脈々と受け継がれていく...。
 
Mihail Marchukajtes:
あなたたちを応援しています。ブラケットを把握した上で結果を見せてください。ツリー自体も好きですし、整理の仕方がとても面白く、シンプルなので、とても得をしていると思います。指をくわえて見ているしかない...。

私も興味があります。

が、実際にどのようなものなのか、画像で確認したい。

ジャストコード...

 
Renat Akhtyamov：

私も興味があります。

が、実際にどのようなものなのか、画像で見てみたいものです。

ジャストコード...

ツリー構造の一例。
実際の木と同じように、ノードがあり、そこから枝が分岐している。


 
ローマ字 表記

ツリー構造の一例。
実際の木と同じように、ノードがあり、そこから枝が分岐しています。

ありがとうございます！これで納得できました。

では、最適なバリアントを見つけるのですか？

PCBトレースアルゴリズムに非常によく似ています。
 
ローマ字 表記

ツリー構造の一例。
実際の木と同じように、ノードがあり、そこから枝が分岐しています。


全く同じです。ただ、コードをより明確にしたかったのです :-)
 
Renat Akhtyamov：

ありがとうございます、意味がわかってきました。

では、最適な選択肢を見つけるには？

PCBトレースアルゴリズムに非常によく似ています。

そう、活性化関数を用いて、あるノードや別のノードを選択し、最適な選択肢が見つかるまで、ツリー構造で繰り返していくのだ。

このアルゴリズムを連想させる、もう一つの面白いアニメーションを 紹介します。



 
Mihail Marchukajtes:
全く同じです。ただ、コード上ではより理にかなっていました :-)

以前、OOPの意味を理解していた頃
ベランダでタバコを吸いながら頭の中で、窓の前に立っている木をクラス分けしていたことがあります。:))
理解するための良いトレーニングになります。
ツリーは単なる 枝分かれした構造 物です。

 
Renat Akhtyamov：

ありがとうございます、意味がわかってきました。

では、最適な選択肢を見つけるには？

PCBトレースアルゴリズムに非常によく似ています。

そう、すべてはグラフから始まったのです)

 
ローマ字 表記

そう、活性化関数は、最適な選択肢が見つかるまで、あるノードと別のノードを選択し、ツリー構造を通してそれを繰り返していくのだ。

このアルゴリズムを連想させる、もう一つの面白いアニメーションを紹介します。

OKです。

そして、これがマキシムのコードです。

https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1862#comment_17290073

個人的にはデジタルフィルターを連想させる

