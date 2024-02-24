トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1862

ローマ字 表記

設定→一般→()と閉じる｝を挿入する')"
もしかしたら、これが役に立つかも？

あるいはコンパイルする。
次に、[エラー]タブで、最初のエラーをダブルクリックします。
カーソルは、閉じ括弧がないところに移動します。
そして、それぞれのブラケットについて、エラーを ダブルクリックして、 ブラケットを置き、コンパイルします。

タスクはPythonで動作するMLコードを生成することであり、なぜそれをいじくり回すのか？

あと一息

 
オフラインではできないことがわかった気がします...。

ポートフォリオがすごいことに......。

ジャジャーン

はデバッガに負担がかかります :D

大木にあらず

double decision_tree(double &features[]) { 
    if ( features[11] <= 0.000385 )  {
        if ( features[9] <= -0.000275 )  {
            if ( features[9] <= -0.000465 )  {
                if ( features[5] <= 0.00034 )  {
                    if ( features[10] <= -0.00034 )  {
                        return 2; }
                    if ( features[10] > -0.00034 )  {
                        if ( features[11] <= -0.00031 )  {
                            return 1; }
                        if ( features[11] > -0.00031 )  {
                            return 2; } } }
                if ( features[5] > 0.00034 )  {
                    return 1; } }
            if ( features[9] > -0.000465 )  {
                if ( features[4] <= -0.000465 )  {
                    return 1; }
                if ( features[4] > -0.000465 )  {
                    if ( features[9] <= -0.000425 )  {
                        if ( features[5] <= -0.00015 )  {
                            return 1; }
                        if ( features[5] > -0.00015 )  {
                            return 2; } }
                    if ( features[9] > -0.000425 )  {
                        if ( features[8] <= -0.000165 )  {
                            if ( features[4] <= -0.000395 )  {
                                if ( features[5] <= -0.00033 )  {
                                    return 1; }
                                if ( features[5] > -0.00033 )  {
                                    return 2; } }
                            if ( features[4] > -0.000395 )  {
                                return 2; } }
                        if ( features[8] > -0.000165 )  {
                            if ( features[8] <= -4.5 e-05 )  {
                                return 1; }
                            if ( features[8] > -4.5 e-05 )  {
                                return 2; } } } } } }
        if ( features[9] > -0.000275 )  {
            if ( features[3] <= 0.000605 )  {
                if ( features[1] <= -0.00036 )  {
                    return 2; }
                if ( features[1] > -0.00036 )  {
                    if ( features[9] <= -0.000115 )  {
                        if ( features[2] <= 0.000165 )  {
                            if ( features[4] <= -0.000125 )  {
                                if ( features[7] <= -0.00014 )  {
                                    if ( features[6] <= -0.000265 )  {
                                        if ( features[8] <= -0.0003 )  {
                                            return 1; }
                                        if ( features[8] > -0.0003 )  {
                                            return 2; } }
                                    if ( features[6] > -0.000265 )  {
                                        return 1; } }
                                if ( features[7] > -0.00014 )  {
                                    if ( features[10] <= -0.00015 )  {
                                        return 1; }
                                    if ( features[10] > -0.00015 )  {
                                        return 2; } } }
                            if ( features[4] > -0.000125 )  {
                                return 1; } }
                        if ( features[2] > 0.000165 )  {
                            return 2; } }
                    if ( features[9] > -0.000115 )  {
                        if ( features[1] <= -0.000175 )  {
                            if ( features[8] <= 0.000145 )  {
                                return 1; }
                            if ( features[8] > 0.000145 )  {
                                if ( features[2] <= -9.5 e-05 )  {
                                    return 0; }
                                if ( features[2] > -9.5 e-05 )  {
                                    return 2; } } }
                        if ( features[1] > -0.000175 )  {
                            if ( features[11] <= 0.000195 )  {
                                if ( features[11] <= -5.5 e-05 )  {
                                    if ( features[5] <= 9.5 e-05 )  {
                                        return 1; }
                                    if ( features[5] > 9.5 e-05 )  {
                                        if ( features[2] <= -2.5 e-05 )  {
                                            return 0; }
                                        if ( features[2] > -2.5 e-05 )  {
                                            return 1; } } }
                                if ( features[11] > -5.5 e-05 )  {
                                    if ( features[8] <= -8.5 e-05 )  {
                                        if ( features[2] <= 2.5 e-05 )  {
                                            return 1; }
                                        if ( features[2] > 2.5 e-05 )  {
                                            return 2; } }
                                    if ( features[8] > -8.5 e-05 )  {
                                        return 1; } } }
                            if ( features[11] > 0.000195 )  {
                                if ( features[4] <= -0.00024 )  {
                                    return 0; }
                                if ( features[4] > -0.00024 )  {
                                    if ( features[2] <= 0.00021 )  {
                                        if ( features[1] <= 1.5 e-05 )  {
                                            return 1; }
                                        if ( features[1] > 1.5 e-05 )  {
                                            return 1; } }
                                    if ( features[2] > 0.00021 )  {
                                        if ( features[5] <= 0.00024 )  {
                                            return 0; }
                                        if ( features[5] > 0.00024 )  {
                                            return 1; } } } } } } } }
            if ( features[3] > 0.000605 )  {
                if ( features[11] <= 0.000195 )  {
                    return 2; }
                if ( features[11] > 0.000195 )  {
                    return 0; } } } }
    if ( features[11] > 0.000385 )  {
        if ( features[11] <= 0.00049 )  {
            if ( features[3] <= 0.000155 )  {
                if ( features[8] <= 0.00036 )  {
                    return 0; }
                if ( features[8] > 0.00036 )  {
                    return 1; } }
            if ( features[3] > 0.000155 )  {
                if ( features[11] <= 0.00041 )  {
                    if ( features[5] <= 0.00047 )  {
                        return 0; }
                    if ( features[5] > 0.00047 )  {
                        return 1; } }
                if ( features[11] > 0.00041 )  {
                    return 1; } } }
        if ( features[11] > 0.00049 )  {
            if ( features[4] <= -0.00022 )  {
                return 1; }
            if ( features[4] > -0.00022 )  {
                if ( features[2] <= 0.000345 )  {
                    return 0; }
                if ( features[2] > 0.000345 )  {
                    if ( features[7] <= 0.00061 )  {
                        return 1; }
                    if ( features[7] > 0.00061 )  {
                        return 0; } } } } }


 return 3; }
ツリーが同じように動作することを確認する。

mqlについて。

2020.07.11 23:17:15.120 code check (EURUSD,M5)  Result 2.0
2020.07.11 23:17:15.121 code check (EURUSD,M5)   0.00000  0.00030  0.00031  0.00019  0.00005 -0.00009 -0.00014 -0.00014 -0.00008 -0.00025 -0.00014 -0.00038

pythonで。

lll = [0.00000,  0.00030,  0.00031,  0.00019,  0.00005, -0.00009, -0.00014, -0.00014, -0.00008, -0.00025, -0.00014, -0.00038]
lll = np.array(lll).reshape(1,-1)
clf.predict(lll)

>>> clf.predict(lll)
array([2])
 
Renat Akhtyamov：

オフラインではできないことがわかった気がします...。

ブリーフケースは、まさに職人芸...。

オフラインで問題なく動作しています。

頭に毛皮のコートを着せる

愚かな失敗だった。

Roman さん、あなたのバグを探してみてください、ヒストリーでうまくいくはずです。

;)

steamy, 7年前

見つけたぞ！戦略の欠陥を見つけたぞ！！！」。

1日に最大10回までのプリテスト

これからのこと.........................。

 
Maxim Dmitrievsky さん、パーサーはまだ必要ですか？
ファイル:
parser.zip  2 kb
 
Renat Akhtyamov：

オフラインは問題なく生きています、テスト済みです。

ちょっと気になるところです。

くだらないミスがあった。

Roman、自分自身のエラーを探す、ストーリー上では問題なく動作するはずだ

;)

steamy, 7年前

見つけたぞ！戦略の欠陥を見つけたぞ！！！」。

1日に最大10回までのプリテスト

これからのこと.........................。

なので、履歴で動かないなんてことは言ってません :))
履歴用に完成してないので、とりあえず開発を先延ばしにしたと言ってます。
そして、過去のデータを準備することが重要なステップのひとつとなるわけです。
そして、すべてのモデルは歴史を考慮して構築され、テストされます。
それが統計学です。 ))
すべてがうまくいってよかったですね。

ナニックス
Maxim Dmitrievsky さん、パーサーはまだ必要ですか？

ありがとうございます。括弧はまだ欠けています。

if(L_55_1  >  0.00047) {
    if(L_30_1  <= 0.00044)
        { return 2;}
    if(L_30_1  >  0.00044) {
        if(L_25_1  <= 0.00047) {
            if(L_5_1  <= 0.00012)
                { return 0;}
            if(L_5_1  >  0.00012)
                { return 2;} }
        if(L_25_1  >  0.00047) return 2; } }

red - as it should be.

私のは、全部入れます。そうでない場合は、条件が正しく機能せず、ツリーは間違ったカウントをします。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

ありがとうございました。ブラケットがまだありません。

赤はそのまんまです。

私のは全部やってくれます。そうでないと、条件が正しく働かず、ツリーのカウントがおかしくなります

先生のコードで、木の仕組みが大体わかってきました。多項式に比べれば弱いアルゴリズム、そう思います...。
Mihail Marchukajtes:
あなたのコードから、木がどのように機能するのか、おおよそ理解できました。多項式に比べれば弱いアルゴリズム、そう思えるのですが...。

はデタラメ言うなよ。

