トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング

ローマ字 表記：
設定→一般→()と閉じる｝を挿入する')"

もしかしたら、これが役に立つかも？あるいはコンパイルする。
次に、[エラー]タブで、最初のエラーをダブルクリックします。
カーソルは、閉じ括弧がないところに移動します。
そして、それぞれのブラケットについて、エラーを ダブルクリックして、 ブラケットを置き、コンパイルします。

タスクはPythonで動作するMLコードを生成することであり、なぜそれをいじくり回すのか？

あと一息

Renat Akhtyamov 2020.07.11 17:29 #18612

ローマ字 表記：
設定→一般→()と閉じる｝を挿入する')"

もしかしたら、これが役に立つかも？あるいはコンパイルする。
次に、[エラー]タブで、最初のエラーをダブルクリックします。
カーソルは、閉じ括弧がないところに移動します。
そして、それぞれの括弧について、エラーをダブルクリックし、 括弧を入れ、コンパイルします。

オフラインではできないことがわかった気がします...。

ポートフォリオがすごいことに......。

削除済み 2020.07.11 17:43 #18613

ジャジャーン

はデバッガに負担がかかります :D

大木にあらず

double decision_tree(double &features[])
{
if ( features[11] <= 0.000385 ) {
if ( features[9] <= -0.000275 ) {
if ( features[9] <= -0.000465 ) {
if ( features[5] <= 0.00034 ) {
if ( features[10] <= -0.00034 ) {
return 2;
}
if ( features[10] > -0.00034 ) {
if ( features[11] <= -0.00031 ) {
return 1;
}
if ( features[11] > -0.00031 ) {
return 2; } } } if ( features[5] > 0.00034 ) { return 1; } } if ( features[9] > -0.000465 ) { if ( features[4] <= -0.000465 ) { return 1; } if ( features[4] > -0.000465 ) { if ( features[9] <= -0.000425 ) { if ( features[5] <= -0.00015 ) { return 1; } if ( features[5] > -0.00015 ) { return 2; } } if ( features[9] > -0.000425 ) { if ( features[8] <= -0.000165 ) { if ( features[4] <= -0.000395 ) { if ( features[5] <= -0.00033 ) { return 1; } if ( features[5] > -0.00033 ) { return 2; } } if ( features[4] > -0.000395 ) { return 2; } } if ( features[8] > -0.000165 ) { if ( features[8] <= -4.5 e-05 ) { return 1; } if ( features[8] > -4.5 e-05 ) { return 2; } } } } } } if ( features[9] > -0.000275 ) { if ( features[3] <= 0.000605 ) { if ( features[1] <= -0.00036 ) { return 2; } if ( features[1] > -0.00036 ) { if ( features[9] <= -0.000115 ) { if ( features[2] <= 0.000165 ) { if ( features[4] <= -0.000125 ) { if ( features[7] <= -0.00014 ) { if ( features[6] <= -0.000265 ) { if ( features[8] <= -0.0003 ) { return 1; } if ( features[8] > -0.0003 ) { return 2; } } if ( features[6] > -0.000265 ) { return 1; } } if ( features[7] > -0.00014 ) { if ( features[10] <= -0.00015 ) { return 1; } if ( features[10] > -0.00015 ) { return 2; } } } if ( features[4] > -0.000125 ) { return 1; } } if ( features[2] > 0.000165 ) { return 2; } } if ( features[9] > -0.000115 ) { if ( features[1] <= -0.000175 ) { if ( features[8] <= 0.000145 ) { return 1; } if ( features[8] > 0.000145 ) { if ( features[2] <= -9.5 e-05 ) { return 0; } if ( features[2] > -9.5 e-05 ) { return 2; } } } if ( features[1] > -0.000175 ) { if ( features[11] <= 0.000195 ) { if ( features[11] <= -5.5 e-05 ) { if ( features[5] <= 9.5 e-05 ) { return 1; } if ( features[5] > 9.5 e-05 ) { if ( features[2] <= -2.5 e-05 ) { return 0; } if ( features[2] > -2.5 e-05 ) { return 1; } } } if ( features[11] > -5.5 e-05 ) { if ( features[8] <= -8.5 e-05 ) { if ( features[2] <= 2.5 e-05 ) { return 1; } if ( features[2] > 2.5 e-05 ) { return 2; } } if ( features[8] > -8.5 e-05 ) { return 1; } } } if ( features[11] > 0.000195 ) { if ( features[4] <= -0.00024 ) { return 0; } if ( features[4] > -0.00024 ) { if ( features[2] <= 0.00021 ) { if ( features[1] <= 1.5 e-05 ) { return 1; } if ( features[1] > 1.5 e-05 ) { return 1; } } if ( features[2] > 0.00021 ) { if ( features[5] <= 0.00024 ) { return 0; } if ( features[5] > 0.00024 ) { return 1; } } } } } } } } if ( features[3] > 0.000605 ) { if ( features[11] <= 0.000195 ) { return 2; } if ( features[11] > 0.000195 ) { return 0; } } } } if ( features[11] > 0.000385 ) { if ( features[11] <= 0.00049 ) { if ( features[3] <= 0.000155 ) { if ( features[8] <= 0.00036 ) { return 0; } if ( features[8] > 0.00036 ) { return 1; } } if ( features[3] > 0.000155 ) { if ( features[11] <= 0.00041 ) { if ( features[5] <= 0.00047 ) { return 0; } if ( features[5] > 0.00047 ) { return 1; } } if ( features[11] > 0.00041 ) { return 1; } } } if ( features[11] > 0.00049 ) { if ( features[4] <= -0.00022 ) { return 1; } if ( features[4] > -0.00022 ) { if ( features[2] <= 0.000345 ) { return 0; } if ( features[2] > 0.000345 ) { if ( features[7] <= 0.00061 ) { return 1; } if ( features[7] > 0.00061 ) { return 0; } } } } } return 3; } 削除済み 2020.07.11 18:22 #18614 ツリーが同じように動作することを確認する。 mqlについて。 2020.07.11 23:17:15.120 code check (EURUSD,M5) Result 2.0 2020.07.11 23:17:15.121 code check (EURUSD,M5) 0.00000 0.00030 0.00031 0.00019 0.00005 -0.00009 -0.00014 -0.00014 -0.00008 -0.00025 -0.00014 -0.00038 pythonで。 lll = [0.00000, 0.00030, 0.00031, 0.00019, 0.00005, -0.00009, -0.00014, -0.00014, -0.00008, -0.00025, -0.00014, -0.00038] lll = np.array(lll).reshape(1,-1) clf.predict(lll) >>> clf.predict(lll) array([2]) Renat Akhtyamov 2020.07.11 22:34 #18615 Renat Akhtyamov： オフラインではできないことがわかった気がします...。ブリーフケースは、まさに職人芸...。 オフラインで問題なく動作しています。 頭に毛皮のコートを着せる 愚かな失敗だった。 Roman さん、あなたのバグを探してみてください、ヒストリーでうまくいくはずです。 ;) steamy, 7年前 見つけたぞ！戦略の欠陥を見つけたぞ！！！」。 1日に最大10回までのプリテスト これからのこと.........................。 Nanix 2020.07.11 22:35 #18616 Maxim Dmitrievsky さん、パーサーはまだ必要ですか？ ファイル: parser.zip 2 kb Roman 2020.07.11 23:13 #18617 Renat Akhtyamov： オフラインは問題なく生きています、テスト済みです。ちょっと気になるところです。くだらないミスがあった。Roman、自分自身のエラーを探す、ストーリー上では問題なく動作するはずだ;)steamy, 7年前見つけたぞ！戦略の欠陥を見つけたぞ！！！」。1日に最大10回までのプリテストこれからのこと.........................。 なので、履歴で動かないなんてことは言ってません :)) 履歴用に完成してないので、とりあえず開発を先延ばしにしたと言ってます。 そして、過去のデータを準備することが重要なステップのひとつとなるわけです。 そして、すべてのモデルは歴史を考慮して構築され、テストされます。 それが統計学です。 )) すべてがうまくいってよかったですね。 削除済み 2020.07.12 06:52 #18618 ナニックス Maxim Dmitrievsky さん、パーサーはまだ必要ですか？ ありがとうございます。括弧はまだ欠けています。 if(L_55_1 > 0.00047) { if(L_30_1 <= 0.00044) { return 2;} if(L_30_1 > 0.00044) { if(L_25_1 <= 0.00047) { if(L_5_1 <= 0.00012) { return 0;} if(L_5_1 > 0.00012) { return 2;} } if(L_25_1 > 0.00047) return 2; 