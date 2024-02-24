トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2530

ただ、オプションヘッジの合計（Kに近い）と先物の動きの相関を先月見てみると -- TPゾーン上とすべてで偏りなく......。因子分析なし（total_hedgeの因子特性は無駄に選ばれている）

ドープチグエフシグ

OpExを個別にチェックするのではなく、全期間のサンプリング・ベクトルとして...

一般に為替は、リスクオフの資産ではいつものように（しばしば）、先物の動きとそのトータルヘッジの大きさとの正の相関がより強く表れる...

しかし、なぜTFインデックスがESなどよりもヘッジされたポジションを多く示すのか、それは推測するしかない。- 先月のスマスマの方が面白かったかも...。- Newsに目を向ける理由は、試行錯誤の末に（そこがNNの腕の見せ所なのですが、まだ私のレベルではありません）・・・。

予測モデルで、これらの依存関係をチェックしていないのですが......。それが長期的なものか短期的なものかは確認していませんが......。

JeeyCi#：

それは理解できる。では、買うべきか、売るべきか？
 
Vladimir Baskakov#:
無理もないですね。では、買うか、売るか？
解明されつつあります。そして、以前からスレッドのボリュームから判断して
Renat Akhtyamov#:
彼らはそれを理解しつつあります。そして、このスレッドのボリュームから判断して、それは長い間続いている。
その答えは、どこか近くにある。
 
JeeyCi#：

当掲示板では、正直、女性しか明るい発想がありません

奥様、お気になさらないでください。

じっくりと話を聞く


 
secret#:
そうなんです、バリエーションがたくさん思いつくんです、教科書的にはどうなんだろうと改めて思っています)
スタート地点の選択は恣意的であり、SLUPでは平均値は考慮されていないと思う)
Aleksey Nikolayevの 意見を待っているところです )
 
ナイス大正義娘、出禁になる)
 
secret#:
Aleksey Nikolayevの 意見を待っています )

私もドリマーさんと同じで、何らかの方法で動きをマークする必要がある、というところから進めています。そして、ギャップについての記事と同じ方法で、選択した動きの原点に戻る統計量を調べています。

 
Aleksey Nikolayev#:

私もドリマーと同じで、動きを分離する何らかの方法が必要だというところからスタートしています。そして、ギャップについての記事で紹介した方法と類推して、ハイライトされた動きの出発点に戻る統計量を調べてみる。

物理学者や数学者のための質問 - GEPは何ですか？ 私に定義を与える...そうでなければ、あなたの方法を失い、エンティティの定義を与えることはありません。

 
マキシム・クズネツォフ#:

物理数学者に質問です - GEPとは何ですか？ 定義をしてください...さもなければ、あなたは見失い、実体の定義をしなくなるのです。

Gapは米国最大の衣料品小売業者です。

