トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2530 1...252325242525252625272528252925302531253225332534253525362537...3399 新しいコメント JeeyCi 2021.12.20 13:56 #25291 ただ、オプションヘッジの合計（Kに近い）と先物の動きの相関を先月見てみると -- TPゾーン上とすべてで、偏りなく......。因子分析なし（total_hedgeの因子特性は無駄に選ばれている） OpExを個別にチェックするのではなく、全期間のサンプリング・ベクトルとして... 一般に為替は、リスクオフの資産ではいつものように（しばしば）、先物の動きとそのトータルヘッジの大きさとの正の相関がより強く表れる... しかし、なぜTFインデックスがESなどよりもヘッジされたポジションを多く示すのか、それは推測するしかない。- 先月のスマスマの方が面白かったかも...。- Newsに目を向ける理由は、試行錯誤の末に（そこがNNの腕の見せ所なのですが、まだ私のレベルではありません）・・・。 予測モデルで、これらの依存関係をチェックしていないのですが......。それが長期的なものか短期的なものかは確認していませんが......。 削除済み 2021.12.20 14:26 #25292 JeeyCi#： ただ、オプションヘッジの合計（Kに近い）と先物の動きの相関を先月見てみると -- TPゾーン上とすべてで、偏りなく...。因子分析なし（total_hedgeの因子特性は無駄に選ばれている）OpExを個別にチェックするのではなく、全期間のサンプリング・ベクトルとして...一般に為替は、リスクオフの資産ではいつものように（しばしば）、先物の動きとそのトータルヘッジの大きさとの正の相関がより強く表れる...しかし、なぜTFインデックスがESなどよりもヘッジされたポジションを多く示すのか、それは推測するしかない。- 先月のスマスマの方が面白かったかも...。- というのは、Newsを探す理由が試されるからです（そこがNNの腕の見せ所ですが、まだ私のレベルではありません）。予測モデルで、これらの依存関係をチェックしていないのですが......。これらの依存関係を長期的、短期的に確認したわけではありませんが...。 それは理解できる。では、買うべきか、売るべきか？ Renat Akhtyamov 2021.12.20 16:14 #25293 Vladimir Baskakov#: 無理もないですね。では、買うか、売るか？ 解明されつつあります。そして、以前からスレッドのボリュームから判断して 削除済み 2021.12.20 16:16 #25294 Renat Akhtyamov#: 彼らはそれを理解しつつあります。そして、このスレッドのボリュームから判断して、それは長い間続いている。 その答えは、どこか近くにある。 Renat Akhtyamov 2021.12.20 18:13 #25295 JeeyCi#： ただ、オプションヘッジの合計（Kに近い）と先物の動きの相関を先月見てみると -- TPゾーン上とすべてで、偏りなく...。因子分析なし（total_hedgeの因子特性は無駄に選ばれている）OpExを個別にチェックするのではなく、全期間のサンプリング・ベクトルとして...一般に為替は、リスクオフの資産ではいつものように（しばしば）、先物の動きとそのトータルヘッジの大きさとの正の相関がより強く表れる...しかし、なぜTFインデックスがESなどよりもヘッジされたポジションを多く示すのか、それは推測するしかない。- 先月のスマスマの方が面白かったかも...。- というのは、Newsを探す理由が試されるからです（そこがNNの腕の見せ所ですが、まだ私のレベルではありません）。予測モデルで、これらの依存関係をチェックしていないのですが......。長期・短期とも未確認です。 当掲示板では、正直、女性しか明るい発想がありません 奥様、お気になさらないでください。 じっくりと話を聞く secret 2021.12.20 19:11 #25296 secret#: そうなんです、バリエーションがたくさん思いつくんです、教科書的にはどうなんだろうと改めて思っています)スタート地点の選択は恣意的であり、SLUPでは平均値は考慮されていないと思う)Aleksey Nikolayevの 意見を待っているところです ) Aleksey Nikolayev 2021.12.20 19:49 #25297 ナイス大正義娘、出禁になる) Aleksey Nikolayev 2021.12.20 19:59 #25298 secret#: Aleksey Nikolayevの 意見を待っています ) 私もドリマーさんと同じで、何らかの方法で動きをマークする必要がある、というところから進めています。そして、ギャップについての記事と同じ方法で、選択した動きの原点に戻る統計量を調べています。 Maxim Kuznetsov 2021.12.20 20:02 #25299 Aleksey Nikolayev#: 私もドリマーと同じで、動きを分離する何らかの方法が必要だというところからスタートしています。そして、ギャップについての記事で紹介した方法と類推して、ハイライトされた動きの出発点に戻る統計量を調べてみる。 物理学者や数学者のための質問 - GEPは何ですか？ 私に定義を与える...そうでなければ、あなたの方法を失い、エンティティの定義を与えることはありません。 Aleksey Nikolayev 2021.12.20 20:15 #25300 マキシム・クズネツォフ#: 物理数学者に質問です - GEPとは何ですか？ 定義をしてください...さもなければ、あなたは見失い、実体の定義をしなくなるのです。 Gapは米国最大の衣料品小売業者です。 1...252325242525252625272528252925302531253225332534253525362537...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ただ、オプションヘッジの合計（Kに近い）と先物の動きの相関を先月見てみると -- TPゾーン上とすべてで、偏りなく......。因子分析なし（total_hedgeの因子特性は無駄に選ばれている）
OpExを個別にチェックするのではなく、全期間のサンプリング・ベクトルとして...
一般に為替は、リスクオフの資産ではいつものように（しばしば）、先物の動きとそのトータルヘッジの大きさとの正の相関がより強く表れる...
しかし、なぜTFインデックスがESなどよりもヘッジされたポジションを多く示すのか、それは推測するしかない。- 先月のスマスマの方が面白かったかも...。- Newsに目を向ける理由は、試行錯誤の末に（そこがNNの腕の見せ所なのですが、まだ私のレベルではありません）・・・。
予測モデルで、これらの依存関係をチェックしていないのですが......。それが長期的なものか短期的なものかは確認していませんが......。
ただ、オプションヘッジの合計（Kに近い）と先物の動きの相関を先月見てみると -- TPゾーン上とすべてで、偏りなく...。因子分析なし（total_hedgeの因子特性は無駄に選ばれている）
OpExを個別にチェックするのではなく、全期間のサンプリング・ベクトルとして...
一般に為替は、リスクオフの資産ではいつものように（しばしば）、先物の動きとそのトータルヘッジの大きさとの正の相関がより強く表れる...
しかし、なぜTFインデックスがESなどよりもヘッジされたポジションを多く示すのか、それは推測するしかない。- 先月のスマスマの方が面白かったかも...。- というのは、Newsを探す理由が試されるからです（そこがNNの腕の見せ所ですが、まだ私のレベルではありません）。
予測モデルで、これらの依存関係をチェックしていないのですが......。これらの依存関係を長期的、短期的に確認したわけではありませんが...。
無理もないですね。では、買うか、売るか？
彼らはそれを理解しつつあります。そして、このスレッドのボリュームから判断して、それは長い間続いている。
ただ、オプションヘッジの合計（Kに近い）と先物の動きの相関を先月見てみると -- TPゾーン上とすべてで、偏りなく...。因子分析なし（total_hedgeの因子特性は無駄に選ばれている）
OpExを個別にチェックするのではなく、全期間のサンプリング・ベクトルとして...
一般に為替は、リスクオフの資産ではいつものように（しばしば）、先物の動きとそのトータルヘッジの大きさとの正の相関がより強く表れる...
しかし、なぜTFインデックスがESなどよりもヘッジされたポジションを多く示すのか、それは推測するしかない。- 先月のスマスマの方が面白かったかも...。- というのは、Newsを探す理由が試されるからです（そこがNNの腕の見せ所ですが、まだ私のレベルではありません）。
予測モデルで、これらの依存関係をチェックしていないのですが......。長期・短期とも未確認です。
当掲示板では、正直、女性しか明るい発想がありません
奥様、お気になさらないでください。
じっくりと話を聞く
そうなんです、バリエーションがたくさん思いつくんです、教科書的にはどうなんだろうと改めて思っています)
Aleksey Nikolayevの 意見を待っています )
私もドリマーさんと同じで、何らかの方法で動きをマークする必要がある、というところから進めています。そして、ギャップについての記事と同じ方法で、選択した動きの原点に戻る統計量を調べています。
私もドリマーと同じで、動きを分離する何らかの方法が必要だというところからスタートしています。そして、ギャップについての記事で紹介した方法と類推して、ハイライトされた動きの出発点に戻る統計量を調べてみる。
物理学者や数学者のための質問 - GEPは何ですか？ 私に定義を与える...そうでなければ、あなたの方法を失い、エンティティの定義を与えることはありません。
物理数学者に質問です - GEPとは何ですか？ 定義をしてください...さもなければ、あなたは見失い、実体の定義をしなくなるのです。
Gapは米国最大の衣料品小売業者です。