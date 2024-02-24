トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1649 1...164216431644164516461647164816491650165116521653165416551656...3399 新しいコメント Кеша Рутов 2020.03.26 13:24 #16481 レグ・コノウ アリストテレスやプラトンやヘーゲルを「読め」というのは、とんでもない話だ。読む」のではなく、「研究する」のです。因みに、アリストテレスはヘーゲルより2千年も前に生きています。彼は弁証法的な概念を確立していなかったし、できなかったのだ。 プラトンは友人だが、真実はもっと大切だ。 Кеша Рутов 2020.03.26 13:29 #16482 エフゲニー・デューカ 1時間のトレーニング。バックテストでは、15分足よりも良い結果が得られています。もう少し履歴が残れば、実際にどうなるか見てみたいと思います。これから夜の絵があるんです。 こちらはM2のBTCUSD。2分ごとにネットワークポーリング。各ポイントとも60分の予報だが、非常に暫定的なものである。ネットワークは、「1時間後に何が起こるか」と問われるだけで、価格変動の予想される大きさを答えてくれるのです。上の線が下降線、下の線が上昇線で、線の太さが信頼度です。後ほど、このような予測をしている専門家へのリンクをご紹介します。 ある適切な間隔で、少なくともトレーニングの3分の1、つまり100k分、シリーズとシグナルを与えていただき、その予測結果を見ます。でも、機械によってはカッコよく見えるかもしれない小さなパーツをくれるんですね。 Кеша Рутов 2020.03.26 13:42 #16483 Wizard2018 言わないんですね。相場というのは、「何を見るか」を理解することがメインで、あとは「テクニックの問題」なのです。 素敵な言葉ですが、ここでは豚の目を叩いているようなもので、ほとんどがCNNやLSTMのようなトラッシュトーキング、ファンシーなアルゴリズムなのです。 Evgeny Dyuka 2020.03.26 14:09 #16484 ケシャ・ルートフ ある適切な間隔、少なくとも今までの3分の1、つまり100k分、シリーズとシグナルを与えていただき、その予測結果を見ます。使い方がよくわからないが、こんなに長いのは初めてだ。 どのように与えるのか？専門的に言えば、すでに約10K分、つまり10K個の個別予測のストーリーが蓄積されているのです。もっとないんです。 グラフではなく、絶対値 で必要であれば、ログファイルをお送りします。 Rorschach 2020.03.26 16:34 #16485 NS（または他の方法）を使って、「明日は今日と同じようになる」よりも一歩進んだ価格（またはウェービング）値の予測（つまり、増分率よりも良い）を得ることは現実的でしょうか。 Mihail Marchukajtes 2020.03.26 16:39 #16486 ケシャ・ルートフ しかし、ここでは、豚より先にビーズがあるようなもので、ほとんどがアマチュアで、CNNやLSTMのような派手なアルゴリズムを使って、ゴミを拾っている。 そして、JPrediction_v15.0を一般に普及させる人もいます。今、どんな人たちがいるのか。そうだろ？ Vizard_ 2020.03.26 16:46 #16487 ミハイル・マルキュカイツ そして、人によっては、JPrediction_v15.0がとても上手です。今、どんな人たちがいるのか。そうだろ？ 立てる Mihail Marchukajtes 2020.03.26 16:54 #16488 ヴィザード_。 ポスト だから、そこに出したんです。ここには、私を批判したり、小文字で呼んだりする人がいますが、私は最高の技術を提供しますよ。うん!!!! 言っておくが、私はBROWN-Robinson-Reshetのクラスには全く手をつけていない。しかし、私はSippleSelexionクラスで多くのことを試みたが、それはまさに受信モデルの選択に責任がある。そして、私が行ったこれらの工夫は、トレーニング期間を大幅に短縮し（モデルのコストを下げ）、もちろん得られたモデルもより適切なものになりました。最新のうちは。 しかも、入手したモデルのクオリティは高くはない。偶然だと思うんだけど...。それ以上はない。 Mihail Marchukajtes 2020.03.26 16:56 #16489 ハハハ、見てくださいよ、これが最先端技術です。全く聞いたことのない人がいるのでしょうか？退屈が爆発しそうです :-) Vizard_ 2020.03.26 17:01 #16490 ミハイル・マルキュカイツ だから、そこに出したんです。ここには、私を批判したり、小文字で呼んだりする人がいますが、私は最高の技術を提供しますよ。うん!!!! 売ってくれるんですか？ 1...164216431644164516461647164816491650165116521653165416551656...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
アリストテレスやプラトンやヘーゲルを「読め」というのは、とんでもない話だ。読む」のではなく、「研究する」のです。因みに、アリストテレスはヘーゲルより2千年も前に生きています。彼は弁証法的な概念を確立していなかったし、できなかったのだ。
プラトンは友人だが、真実はもっと大切だ。
1時間のトレーニング。バックテストでは、15分足よりも良い結果が得られています。もう少し履歴が残れば、実際にどうなるか見てみたいと思います。これから夜の絵があるんです。
こちらはM2のBTCUSD。2分ごとにネットワークポーリング。各ポイントとも60分の予報だが、非常に暫定的なものである。ネットワークは、「1時間後に何が起こるか」と問われるだけで、価格変動の予想される大きさを答えてくれるのです。上の線が下降線、下の線が上昇線で、線の太さが信頼度です。後ほど、このような予測をしている専門家へのリンクをご紹介します。
ある適切な間隔で、少なくともトレーニングの3分の1、つまり100k分、シリーズとシグナルを与えていただき、その予測結果を見ます。でも、機械によってはカッコよく見えるかもしれない小さなパーツをくれるんですね。
言わないんですね。相場というのは、「何を見るか」を理解することがメインで、あとは「テクニックの問題」なのです。
素敵な言葉ですが、ここでは豚の目を叩いているようなもので、ほとんどがCNNやLSTMのようなトラッシュトーキング、ファンシーなアルゴリズムなのです。
グラフではなく、絶対値 で必要であれば、ログファイルをお送りします。
そして、人によっては、JPrediction_v15.0がとても上手です。今、どんな人たちがいるのか。そうだろ？
立てる
ポスト
だから、そこに出したんです。ここには、私を批判したり、小文字で呼んだりする人がいますが、私は最高の技術を提供しますよ。うん!!!!
言っておくが、私はBROWN-Robinson-Reshetのクラスには全く手をつけていない。しかし、私はSippleSelexionクラスで多くのことを試みたが、それはまさに受信モデルの選択に責任がある。そして、私が行ったこれらの工夫は、トレーニング期間を大幅に短縮し（モデルのコストを下げ）、もちろん得られたモデルもより適切なものになりました。最新のうちは。
しかも、入手したモデルのクオリティは高くはない。偶然だと思うんだけど...。それ以上はない。
売ってくれるんですか？