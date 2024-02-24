トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1647 1...164016411642164316441645164616471648164916501651165216531654...3399 新しいコメント Реter Konow 2020.03.25 18:57 #16461 mytarmailS: 群衆の考えを知る者は、今、一歩先の予測をしている。 今日の現実を見ると、これは残念なことです。その理由はこうです。 1."買い手/売り手 "に分かれるのが常である。彼らは好き勝手なことを考えるが、その予測は常に逆である。 つまり、すでに2つの 相反する意見を持っているわけです。 2.どのように、あるいは何がきっかけで、一方の「陣営」が他方より活発になり、彼らは（自分たちの不利益のために） リミッターで待つのではなく、市場 価格を取るようになるかはわかりません。やはり、ムーブメントに弾みをつけるのは、イニシアティブであり、そのイニシアティブが、マーケットビッズ なのです。利益は少ないが、決意を示すことで一歩前進するのだ。リミッターで待つより、成行で取る方が、動きの方向性は確実です。この "決定的 "なものが、今のところ何本あるのかはわかりません。 また、ロボットが市場に溢れていますが、彼らには感情がありません。彼らの「決断力」は、彼らのモチベーションによってではなく、アルゴリズムによって引き起こされているのです。私たちは、市場におけるロボットのアルゴリズムを知りません。 4.現代のトレーダーは、市場イベントとの接点を失って久しく、デリバティブ・パラメーターを使用したあらゆる種類の数式や指標で取引を行い、世界のイベントとは無関係であるため、その判断は予測不可能である。 5.巨大な流動性を使って、どんな動きも止められる、あるいは逆転させられるカウンターパーティが存在するのです。特に弱い市場においては。その場合、群衆ではなく、カウンターパーティが何を望んでいるのかを知るのがよいでしょう。 だから、もうちょっと複雑なんです。 sibirqk 2020.03.25 19:04 #16462 アレクセイ・ニコラエフ オートマットの良い代替品になる（成長) フーリエやウェーブレットなどのDSPを使って、コインの結果の累積和のグラフを予測する人が出てくるのは、まだ先の話だ。 結局、このグラフは価格対時間の関数で、時間的に離散化、量子化され、デジタル化されたものである。 削除済み 2020.03.25 19:12 #16463 このバカども Aleksey Nikolayev 2020.03.25 19:16 #16464 sibirqk フーリエやウェーブレットなどのDSPで予測しながら、コインの結果の累積和をグラフ化するようになったら、まだ分からない。結局、このグラフは価格対時間の関数であり、時間を離散化し、量子化し、デジタル化したものである。 +++))) Aleksey Nikolayev 2020.03.25 19:17 #16465 マキシム・ドミトリエフスキー 我等が馬鹿者 をお持ちですか？ 削除済み 2020.03.25 19:18 #16466 アレクセイ・ニコラエフ をお持ちですか？ 前にも書いたけど、みんな氾濫してる）自分でやるのが面倒なんだよ。 任意の手段によるクラスタリング ルール 4月にユーロバックを買い、5月に売る) mytarmailS 2020.03.25 19:20 #16467 タグコノウ。 今日の現実を見ると、これは残念なことです。その理由はこうです。 1."買い手/売り手 "に分かれるのが常である。彼らは好き勝手なことを考えるが、その予測は常に逆である。 つまり、すでに2つの 相反する意見を持っているわけです。 2.どのように、あるいは何がきっかけで、一方の「陣営」が他方より活発になり、彼らは（自分たちの不利益のために） リミッターで待つのではなく、市場 価格を取るようになるかはわかりません。やはり、ムーブメントに弾みをつけるのは、イニシアティブであり、そのイニシアティブが、マーケットビッズ なのです。利益は少ないが、決意を示すことで一歩前進するのだ。リミッターで待つより、成行で取る方が、動きの方向性は確実です。 この "決定的 "なものが、今のところ何本あるのかはわかりません。 また、感情を持たないロボットが市場に氾濫し、その「決断力」はモチベーションではなく、アルゴリズムに左右されています。私たちは、市場におけるロボットのアルゴリズムを知りません。 4.現代のトレーダーは、市場イベントとの接点を失って久しく、デリバティブ・パラメーターを使用したあらゆる種類の数式や指標で取引を行い、世界のイベントとは無関係であるため、その判断は予測不可能である。 5.巨大な流動性を使って、どんな動きも止められる、あるいは逆転させられるカウンターパーティが存在するのです。特に弱い市場においては。その場合、群衆ではなく、カウンターパーティが何を望んでいるのかを知るのがよいでしょう。 だから、もうちょっと複雑なんです。 もっとシンプルに、信じてください、すべては可能です))ただ、すべてを説明するために多くの文章を書く必要がありますが、最終的には予測することができますし、難しいことではありません・・・。 群集はそのようなものです))...簡単に予測できます)このフォーラムの一部の住人と同じです。 Aleksey Nikolayev 2020.03.25 19:25 #16468 マキシム・ドミトリエフスキー 前にも書きましたが、あちこちにあります）自分でやるのが面倒くさいんです。 任意の手段によるクラスタリング ルール で、4月にユーロバックを買って、5月に売る ) 割れ鍋に綴じ蓋） 例：最近の世界崩壊スレの崩壊具合) 削除済み 2020.03.25 19:33 #16469 アレクセイ・ニコラエフ なんでもかんでも崩壊を約束される) 先日の世界崩壊スレのように) 私たちは常に何かを約束されています ) Evgeny Dyuka 2020.03.26 08:19 #16470 1時間」のために訓練するバックテストでは、15分以上のトレーニングが行われています。実際にどうなのかは、物語が積み重なった時に見えてくる。これで、夜の絵が描けました。 こちらはM2のBTCUSD。2分ごとにネットワークポーリング。各ポイントとも60分の予報だが、非常に暫定的なものである。ネットワークは、「1時間後に何が起こるか」と問われるだけで、価格変動の予想される大きさを答えてくれるのです。上の線が下降線、下の線が上昇線で、線の太さが信頼度です。後ほど、このような予測をしている専門家へのリンクを紹介します。 1...164016411642164316441645164616471648164916501651165216531654...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
群衆の考えを知る者は、今、一歩先の予測をしている。
今日の現実を見ると、これは残念なことです。その理由はこうです。
1."買い手/売り手 "に分かれるのが常である。彼らは好き勝手なことを考えるが、その予測は常に逆である。 つまり、すでに2つの 相反する意見を持っているわけです。
2.どのように、あるいは何がきっかけで、一方の「陣営」が他方より活発になり、彼らは（自分たちの不利益のために） リミッターで待つのではなく、市場 価格を取るようになるかはわかりません。やはり、ムーブメントに弾みをつけるのは、イニシアティブであり、そのイニシアティブが、マーケットビッズ なのです。利益は少ないが、決意を示すことで一歩前進するのだ。リミッターで待つより、成行で取る方が、動きの方向性は確実です。この "決定的 "なものが、今のところ何本あるのかはわかりません。
また、ロボットが市場に溢れていますが、彼らには感情がありません。彼らの「決断力」は、彼らのモチベーションによってではなく、アルゴリズムによって引き起こされているのです。私たちは、市場におけるロボットのアルゴリズムを知りません。
4.現代のトレーダーは、市場イベントとの接点を失って久しく、デリバティブ・パラメーターを使用したあらゆる種類の数式や指標で取引を行い、世界のイベントとは無関係であるため、その判断は予測不可能である。
5.巨大な流動性を使って、どんな動きも止められる、あるいは逆転させられるカウンターパーティが存在するのです。特に弱い市場においては。その場合、群衆ではなく、カウンターパーティが何を望んでいるのかを知るのがよいでしょう。
だから、もうちょっと複雑なんです。
オートマットの良い代替品になる（成長)
フーリエやウェーブレットなどのDSPで予測しながら、コインの結果の累積和をグラフ化するようになったら、まだ分からない。結局、このグラフは価格対時間の関数であり、時間を離散化し、量子化し、デジタル化したものである。
前にも書いたけど、みんな氾濫してる）自分でやるのが面倒なんだよ。
任意の手段によるクラスタリング ルール
4月にユーロバックを買い、5月に売る)
もっとシンプルに、信じてください、すべては可能です))ただ、すべてを説明するために多くの文章を書く必要がありますが、最終的には予測することができますし、難しいことではありません・・・。
群集はそのようなものです))...簡単に予測できます)このフォーラムの一部の住人と同じです。
前にも書きましたが、あちこちにあります）自分でやるのが面倒くさいんです。
任意の手段によるクラスタリング ルール
で、4月にユーロバックを買って、5月に売る )
例：最近の世界崩壊スレの崩壊具合)
先日の世界崩壊スレのように)
1時間」のために訓練するバックテストでは、15分以上のトレーニングが行われています。実際にどうなのかは、物語が積み重なった時に見えてくる。これで、夜の絵が描けました。
こちらはM2のBTCUSD。2分ごとにネットワークポーリング。各ポイントとも60分の予報だが、非常に暫定的なものである。ネットワークは、「1時間後に何が起こるか」と問われるだけで、価格変動の予想される大きさを答えてくれるのです。上の線が下降線、下の線が上昇線で、線の太さが信頼度です。後ほど、このような予測をしている専門家へのリンクを紹介します。