mytarmailS:


群衆の考えを知る者は、今、一歩先の予測をしている。

今日の現実を見ると、これは残念なことです。その理由はこうです。

1."買い手/売り手 "に分かれるのが常である。彼らは好き勝手なことを考えるが、その予測は常に逆である。 つまり、すでに2つの 相反する意見を持っているわけです。

2.どのように、あるいは何がきっかけで、一方の「陣営」が他方より活発になり、彼らは（自分たちの不利益のために） リミッターで待つのではなく、市場 価格を取るようになるかはわかりません。やはり、ムーブメントに弾みをつけるのは、イニシアティブであり、そのイニシアティブが、マーケットビッズ なのです。利益は少ないが、決意を示すことで一歩前進するのだ。リミッターで待つより、成行で取る方が、動きの方向性は確実です。この "決定的 "なものが、今のところ何本あるのかはわかりません。

また、ロボットが市場に溢れていますが、彼らには感情がありません。彼らの「決断力」は、彼らのモチベーションによってではなく、アルゴリズムによって引き起こされているのです。私たちは、市場におけるロボットのアルゴリズムを知りません。

4.現代のトレーダーは、市場イベントとの接点を失って久しく、デリバティブ・パラメーターを使用したあらゆる種類の数式や指標で取引を行い、世界のイベントとは無関係であるため、その判断は予測不可能である。

5.巨大な流動性を使って、どんな動きも止められる、あるいは逆転させられるカウンターパーティが存在するのです。特に弱い市場においては。その場合、群衆ではなく、カウンターパーティが何を望んでいるのかを知るのがよいでしょう。


だから、もうちょっと複雑なんです。

 
アレクセイ・ニコラエフ

オートマットの良い代替品になる（成長)

フーリエやウェーブレットなどのDSPを使って、コインの結果の累積和のグラフを予測する人が出てくるのは、まだ先の話だ。 結局、このグラフは価格対時間の関数で、時間的に離散化、量子化され、デジタル化されたものである。
sibirqk
フーリエやウェーブレットなどのDSPで予測しながら、コインの結果の累積和をグラフ化するようになったら、まだ分からない。結局、このグラフは価格対時間の関数であり、時間を離散化し、量子化し、デジタル化したものである。

マキシム・ドミトリエフスキー
我等が馬鹿者

アレクセイ・ニコラエフ

をお持ちですか？

前にも書いたけど、みんな氾濫してる）自分でやるのが面倒なんだよ。

任意の手段によるクラスタリング ルール

4月にユーロバックを買い、5月に売る)

 
タグコノウ

もっとシンプルに、信じてください、すべては可能です))ただ、すべてを説明するために多くの文章を書く必要がありますが、最終的には予測することができますし、難しいことではありません・・・。

群集はそのようなものです))...簡単に予測できます)このフォーラムの一部の住人と同じです。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

割れ鍋に綴じ蓋）

例：最近の世界崩壊スレの崩壊具合)

アレクセイ・ニコラエフ

なんでもかんでも崩壊を約束される)

先日の世界崩壊スレのように)

1時間」のために訓練するバックテストでは、15分以上のトレーニングが行われています。実際にどうなのかは、物語が積み重なった時に見えてくる。これで、夜の絵が描けました。

こちらはM2のBTCUSD。2分ごとにネットワークポーリング。各ポイントとも60分の予報だが、非常に暫定的なものである。ネットワークは、「1時間後に何が起こるか」と問われるだけで、価格変動の予想される大きさを答えてくれるのです。上の線が下降線、下の線が上昇線で、線の太さが信頼度です。後ほど、このような予測をしている専門家へのリンクを紹介します。


