トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2433

Aleksey Vyazmikin 2021.07.21 09:13 #24321

mytarmailS 2021.07.21 10:49 #24322

mytarmailS 2021.07.21 10:59 #24325

Aliaksandr Hryshyn 2021.07.21 10:52 #24323

削除済み 2021.07.21 10:53 #24324

mytarmailS 2021.07.21 11:00 #24326

削除済み 2021.07.21 11:05 #24327

mytarmailS 2021.07.21 11:07 #24328

削除済み 2021.07.21 11:09 #24329

mytarmailS 2021.07.21 11:12 #24330
知識ベース」バージョン1.0.0の原則に基づくアルゴリズムを実装 :)
ゾーン」の幅と高さはどのように定義されるのですか？
ベースからルールの対応にどのようなウェイトを置いているのでしょうか。
ゾーン」の幅と高さはどのように決まるのですか？
知識ベースからのルールの答えにどのような重み付けをするのですか？
ルールは「知識ベース」にないため、重み付けはしていません。まだです。私はすべて画像という形で、人並みにこなしています。
ゾーンの幅については、全体のコンセプトを明らかにする必要があるので、長いだけに、詳細は明かさずにエッセンスをお伝えすることにします．
現在のパターン（直近のn個の価格とか）があります。
ナレッジベース」では、同じパターンを探して、その結末を見ています。
もちろん、パターンを正規化した座標系に変換する必要がある。
パターンの軌跡にカオスのようなものがあり、面白みがない......。
ひとこと：こうやって自分のトレンドやZZなどを予測しようとするんですね（ブルーエリプシス）。
純粋なカオスに手を出しているんですね。
OK、続けて、でもカオスなのか？人間の目で見ると、3つの軌跡にはある種の一貫性があることがわかる。すなわち、3つのケースとも価格が跳ね下がるゾーンが 見えるのである
この検索はアルゴリズムが自動的に行う。
という問いに対する答え。
ゾーン」の幅と高さはどのように決まるのですか？
ファウンドゾーンの幅のことで、客観的な理由によって常に異なる。
さらに、見つかったゾーンを正規化された座標から絶対座標に変換し、予想されるリバウンドゾーンを得ます。
それはとてもシンプルなことです))
ps BRのパターンを検索するアルゴリズムが賢く、BR自体が豊かであればあるほど、ロボットはより賢くなる
アプローチが面白いですね。
また、日足で見つけたパターンを分足で使うなど、時間軸にとらわれない使い方ができます。
エントロピーでシリーズを測定して、そこに何があるのかを理解する方が簡単ではないでしょうか？
エントロピーの関係とは？
シリーズの予測可能性
全く理解できていない、私の投稿を熟読してください。
半年以上前にクラスタリングでやったんですけどね。あなたの計算は仮説であり、新しいデータでは違う結果になるでしょう。なぜなら、あなたはエントロピーを調べもしないのですから。同じクラスタの束を、保留中の注文が ある「ゾーン」で表示したこともあったように思います。ボットを書いて、テスターでチェックしたら、悲しい結果になった
このアルゴリズムは2ヶ月以上新しいデータを見ておらず、かなり古いデータに基づいて 判断していますが、私にはかなり適切に思えます...。
本日のEUR5分足チャートです。
eurveは今日の5分足チャートです)。