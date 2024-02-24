トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2433

新しいコメント
 
mytarmailS:

知識ベース」バージョン1.0.0の原則に基づくアルゴリズムを実装 :)

ゾーン」の幅と高さはどのように定義されるのですか？

ベースからルールの対応にどのようなウェイトを置いているのでしょうか。

 
Aleksey Vyazmikin：

ゾーン」の幅と高さはどのように決まるのですか？

知識ベースからのルールの答えにどのような重み付けをするのですか？

ルールは「知識ベース」にないため、重み付けはしていません。まだです。私はすべて画像という形で、人並みにこなしています。

ゾーンの幅については、全体のコンセプトを明らかにする必要があるので、長いだけに、詳細は明かさずにエッセンスをお伝えすることにします．


現在のパターン（直近のn個の価格とか）があります。

ナレッジベース」では、同じパターンを探して、その結末を見ています。

もちろん、パターンを正規化した座標系に変換する必要がある。

パターンの軌跡にカオスのようなものがあり、面白みがない......。

ひとこと：こうやって自分のトレンドやZZなどを予測しようとするんですね（ブルーエリプシス）。

純粋なカオスに手を出しているんですね。

OK、続けて、でもカオスなのか？人間の目で見ると、3つの軌跡にはある種の一貫性があることがわかる。すなわち、3つのケースとも価格が跳ね下がるゾーンが 見えるのである

この検索はアルゴリズムが自動的に行う。

という問いに対する答え。

Aleksey Vyazmikin：

ゾーン」の幅と高さはどのように決まるのですか？

ファウンドゾーンの幅のことで、客観的な理由によって常に異なる。


さらに、見つかったゾーンを正規化された座標から絶対座標に変換し、予想されるリバウンドゾーンを得ます。


それはとてもシンプルなことです))


ps BRのパターンを検索するアルゴリズムが賢く、BR自体が豊かであればあるほど、ロボットはより賢くなる

 
アプローチが面白い。
削除済み  
mytarmailS:

私の "知識ベース "にないため、グラフトの重さを量らないまだです。私はすべてイメージの形で、人物のように仕上げています......。

ゾーンの幅については、全体のコンセプトを明らかにしなければならないので、長いだけに、詳細を明かさずにエッセンスをお伝えすることにします...。


現在のパターン（直近のn個の価格とか）があります。

ナレッジベース」では、同じパターンを探して、その結末を見ています。

もちろん、パターンを正規化した座標系に変換する必要がある。

パターンの軌跡にカオスのようなものがあり、面白みがない......。

ひとこと：こうやって自分のトレンドやZZなどを予測しようとするんですね（ブルーエリプシス）。

純粋なカオスに手を出しているんですね。

OK、続けて、でもカオスなのか？人間の目で見ると、3つの軌跡にはある種の一貫性があることがわかる。すなわち、3つのケースとも価格が跳ね下がるゾーンが 見えるのである

この検索はアルゴリズムが自動的に行う。

という問いに対する答え。

これは発見されたゾーンの幅であり、客観的な理由により常に変化している。


次に、見つかったゾーンを正規化座標から絶対座標に戻し、予想されるリバウンドゾーンを得ます。


(それだ、簡単だ))

エントロピーでシリーズを測定して、中身を見る方が簡単では？) あるいはエントロピーとは異なるsb
 
Aliaksandr Hryshyn：
アプローチが面白いですね。

また、日足で見つけたパターンを分足で使うなど、時間軸にとらわれない使い方ができます。

 
Maxim Dmitrievsky：
エントロピーでシリーズを測定して、そこに何があるのかを理解する方が簡単ではないでしょうか？

エントロピーの関係とは？

削除済み  
mytarmailS:

エントロピーの関係とは？

シリーズの予測可能性

 
マキシム・ドミトリエフスキー

列の予測可能性

全く理解できていない、私の投稿を熟読してください。

削除済み  
mytarmailS:

全く理解できていない、私の投稿をよく考えて読み直せ。

半年以上前にクラスタリングでやったんですけどね。あなたの計算は仮説であり、新しいデータでは違う結果になるでしょう。なぜなら、あなたはエントロピーを調べもしないのですから。

同じクラスタの束を、保留中の注文が ある「ゾーン」で表示したこともあったように思います。ボットを書いて、テスターでチェックしたら、悲しい結果になった
 
mytarmailS:

このアルゴリズムは2ヶ月以上新しいデータを見ておらず、かなり古いデータに基づいて 判断していますが、私にはかなり適切に思えます...。

本日のEUR5分足チャートです。

eurveは今日の5分足チャートです)。

1...242624272428242924302431243224332434243524362437243824392440...3399
新しいコメント