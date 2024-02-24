トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2432

mytarmailS:
6 トレード
>40％以上の水揚げ...
神から授かったトレーダー、素晴らしい未来が待っている。
お前も持ってないだろ、ラードを噛めよ :)
 
Maxim Dmitrievsky:
バスカクについて、より分かりやすくするために追記しました。

バスカクは 征服地におけるモンゴル・ハンの代理人 であり、徴税（吏族 [1]）である。

 
Vladimir Baskakov:
それすらないのかよ、脂肪を噛めよ:)

猿の方がトレーダーとして優れている ）））））））））））））））））））））））恥ずかしくて見せられない。

 
Maxim Dmitrievsky:
NMRが何かも知らない人は、MPCに送るか、レナやフライングバスカクの言葉の衝動をキーキー言いながら1ページ目から全トピックを読むと安心です。彼らはこのテーマの哲学を理解することはできないからです :)

PLMとは何か、ご存じですか？

 
Sergey Chalyshev：

PLMとは何か、ご存じですか？

また、カルノカードでポーカーをすることを勧めていますね ))))


YURY_PROFIT：


それは動作しません、少なくとも市場の製品の品質についてのフォーラムに書き込むことは無意味です。

管理者によると、お客様のフォーラムへの参加はゼロになる傾向があり、メインページにのみ表示されるそうです

 
イゴール・マカヌ

また、カルノカードでポーカーをすることを勧めていますね )))))

)))

Preferance)を好みます。

 

知識ベース」バージョン1.0.0の原則に基づくアルゴリズムを実装 :)

分類の「古典」との違い...。

1) アルゴリズムはクラスラベルで学習するのではなく、ラベルを全く持たないが、「記憶」（知識ベース）は存在する。

2）原則的に再教育が行われていない疑いが濃厚...。

3) アルゴリズムは次の瞬間を予測するのではなく（現在のトレンドを予測するのではなく）、市場の反転ゾーンを予測する。

4) 分類器や回帰器は使用せず、データ削減（次元削減）、クラスタリング


画像は、アルゴリズムによって描かれたサポートゾーンとレジスタンスゾーンです。 薄暗い色は、確率が+/-50%と低いPd/SPを示します。

明るい色は、アルゴリズムが75%以上の確度である領域を示しています。

ゾーンがチャート上に現れた瞬間は、チャート上のドットで示され、よく、あるいはゾーンの始まりそのものを示す...。

アルゴリズムは2ヶ月以上新しいデータを見ていないので、かなり古いデータに基づいて判断していますが、私にとってはかなり適切なものです ...


本日のEUR5分足チャートです。


なぜこんな強いロボットをトレーディングロボットに入れなければならないのかわかりませんが、精度が高いとは思えません、相場が良くなっているように見えると思います．


強力な「知識ベース」で本当に強いロボットを作ろうと思っているが、難しい、その実装を考えている、そんなロボットは何十ギガバイトの重さになるかもしれないが、うまく取引できるはずだ......。

以上、今回はこの辺で...。

 
mytarmailS:

が、うまく取引できるはずだ...。

以上、今回はこの辺で...。

なぜ、チャートを作者であっても見えないように塗りつぶしてしまったのでしょうか。

最低限、取引システムのエントリー/イグジットの矢印を描くこと、理想的にはこれをテスターがテストすること

最低でも、反転したTS（買いシグナルが売りシグナルで終わり、その逆）は機能しないでしょう。

しかし、多分小さな離陸はうまくいくでしょう、なぜ普通の指標よりも優れていますが、ドローダウンについては黙っておきます、それはメインではないからですね ))))


ZS: 矢印を「反転」させても、何も変わらないと思います;)

 
イゴール・マカヌ

なぜ、筆者としても何も見えないほどグラフを塗りつぶしてしまったのでしょうか。

ドットはそのためのものではありません。説明をよく読んで、ゾーンだけが重要なのです
 
Maxim Dmitrievsky:
NMRが何かも知らない人は、MPCに送るか、レナやフライングバスカクの言葉の衝動をスキマにはさみながら、最初のページから全トピックを読むと安心です。なぜなら、彼らはこのトピックの哲学を理解することはできないからです :)

あなたはもう、ニューロンの心躍るプラマーの10ページにいます。

をどうにかしてください。

