トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2399 1...239223932394239523962397239823992400240124022403240424052406...3399 新しいコメント Aleksey Nikolayev 2021.05.19 09:18 #23981 Valeriy Yastremskiy： JPモルガンの英語パンフレット（全然小さくない）を差し上げます（機械翻訳もします）))データの分類と、それを扱うさまざまなアプローチがよくわかる。 できれば、送ってください。 Aleksey Nikolayev 2021.05.19 10:25 #23982 Valeriy Yastremskiy： JPモルガンの英語パンフレット（全然小さくない）を差し上げます（機械翻訳もします）))そこには、データの良い分類と、それを扱うさまざまなアプローチがあります。 ありがとうございました。はい、小さくはありません) Aleksey Vyazmikin 2021.05.19 13:16 #23983 Valeriy Yastremskiy： JPモルガンの英語パンフレット（全然小さくない）を差し上げます（機械翻訳もします）))データの分類と、それを扱うさまざまなアプローチがよくわかる。 見せてください。 Mikhail Mishanin 2021.05.19 13:43 #23984 Valeriy Yastremskiy： JPモルガンの英語パンフレット（全然小さくない）を差し上げます（機械翻訳もします）))データの分類と、それを扱うさまざまなアプローチも充実しています。 参加する＋読むものになる) Evgeny Dyuka 2021.05.20 08:00 #23985 過去24時間のBTCUSDのニューラルネットワークによる予測はこんな感じです。 Valeriy Yastremskiy 2021.05.20 14:13 #23986 エフゲニー・デューカ： 過去24時間のBTCUSDのニューラルネットワーク予測はこんな感じです。 紫の矢印は何？レッド・グリーンは悪くない) 削除済み 2021.05.20 14:52 #23987 エフゲニー・デューカ： 過去24時間のBTCUSDのニューラルネットワークによる予測はこんな感じです。 バックテストの作り方を習わなかったんですか？ Evgeny Dyuka 2021.05.20 15:49 #23988 Valeriy Yastremskiy： 紫の矢印は何ですか？レッド・グリーンは悪くない) 薄暗い半透明の矢印 - 明るい矢印より品質が劣り、予測 "確実性 "が劣る。 Evgeny Dyuka 2021.05.20 15:50 #23989 マキシム・ドミトリエフスキー： バックテストの方法を教えてもらったことはありますか？ バックテストはまだありません。ストーリーに投影するには多すぎます。 しかし、それは非常に必要であるとして、そうなるでしょう。 削除済み 2021.05.20 16:29 #23990 Evgeny Dyuka: まだバックテストはしていません。ストーリーに投影するにはあまりに多くの失敗がありました しかし、それは非常に必要であるため、そうなるでしょう。 バックテストは良いスタート地点です）矢印を見る意味は何でしょうか？ 1...239223932394239523962397239823992400240124022403240424052406...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
JPモルガンの英語パンフレット（全然小さくない）を差し上げます（機械翻訳もします）))データの分類と、それを扱うさまざまなアプローチがよくわかる。
できれば、送ってください。
JPモルガンの英語パンフレット（全然小さくない）を差し上げます（機械翻訳もします）))そこには、データの良い分類と、それを扱うさまざまなアプローチがあります。
ありがとうございました。はい、小さくはありません)
JPモルガンの英語パンフレット（全然小さくない）を差し上げます（機械翻訳もします）))データの分類と、それを扱うさまざまなアプローチがよくわかる。
見せてください。
JPモルガンの英語パンフレット（全然小さくない）を差し上げます（機械翻訳もします）))データの分類と、それを扱うさまざまなアプローチも充実しています。
参加する＋読むものになる)
過去24時間のBTCUSDのニューラルネットワークによる予測はこんな感じです。
過去24時間のBTCUSDのニューラルネットワーク予測はこんな感じです。
紫の矢印は何？レッド・グリーンは悪くない)
過去24時間のBTCUSDのニューラルネットワークによる予測はこんな感じです。
バックテストの作り方を習わなかったんですか？
紫の矢印は何ですか？レッド・グリーンは悪くない)
バックテストの方法を教えてもらったことはありますか？
しかし、それは非常に必要であるとして、そうなるでしょう。
まだバックテストはしていません。ストーリーに投影するにはあまりに多くの失敗がありました
しかし、それは非常に必要であるため、そうなるでしょう。
バックテストは良いスタート地点です）矢印を見る意味は何でしょうか？