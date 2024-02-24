トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2399

Valeriy Yastremskiy：

JPモルガンの英語パンフレット（全然小さくない）を差し上げます（機械翻訳もします）))データの分類と、それを扱うさまざまなアプローチがよくわかる。

できれば、送ってください。

 
Valeriy Yastremskiy：

ありがとうございました。はい、小さくはありません)

 
Valeriy Yastremskiy：

見せてください。

 
Valeriy Yastremskiy：

参加する＋読むものになる)

 

過去24時間のBTCUSDのニューラルネットワークによる予測はこんな感じです。


 
エフゲニー・デューカ

紫の矢印は何？レッド・グリーンは悪くない)

削除済み  
エフゲニー・デューカ

バックテストの作り方を習わなかったんですか？

 
Valeriy Yastremskiy：

紫の矢印は何ですか？レッド・グリーンは悪くない)

薄暗い半透明の矢印 - 明るい矢印より品質が劣り、予測 "確実性 "が劣る。
 
マキシム・ドミトリエフスキー

バックテストの方法を教えてもらったことはありますか？

バックテストはまだありません。ストーリーに投影するには多すぎます。
しかし、それは非常に必要であるとして、そうなるでしょう。
削除済み  
Evgeny Dyuka:
まだバックテストはしていません。ストーリーに投影するにはあまりに多くの失敗がありました
しかし、それは非常に必要であるため、そうなるでしょう。

バックテストは良いスタート地点です）矢印を見る意味は何でしょうか？

