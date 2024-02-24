トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1340 1...133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347...3399 新しいコメント Aleksey Vyazmikin 2019.02.15 08:01 #13391 Farkhat Guzairov： 正直なところ、私はあなたの次の投稿が「最初の結果があります...」であることを期待してここにいます、すべてのあなたの研究彼らは実際に適用された、そうでない場合は、多分すべてのあなたの仕事は、現時点ではどこにも道であるのですか？不思議な考え方ですね。まだ予定していたことをやっていないのですから、トレードに賭けるのは早計です。現在、新春ハーバリウムで虫捕りや情報収集をしながら、実際のトレードで予測器をテストしています。そこで、CatBoost モデルを小ロットで導入し、実データでその正しさと動作速度を確認する必要があります。2018年はテストサンプルで、おそらく機種の組み合わせで利益が最低でも10kになったら、通常のロットでリアル口座に投入する予定です。普通のロットに本物を入れる。開発・デバッグはすぐにできるものではありません。 Aleksey Vyazmikin 2019.02.15 08:05 #13392 マキシム・ドミトリエフスキーモデルをjsonで保存し、mqlでレンダリングすることで、余分なファイルなしに既製のボットを手に入れることができます)。 モデルはjsonで保存され、mqlでレンダリングされる。つまり、不要なファイルを持たないレディメイドのボットが完成するもちろん、オーバーシュートは3行です、ええ・・・。 モデルを保存することはできますが、質問はモデルではなくインタプリタに関するものです。 また、順次コマンドを実行するのではなく、高速化のために7つのファイルに分割すること。 Aleksey Vyazmikin 2019.02.15 08:08 #13393 マキシム・ドミトリエフスキーつまり、インタープリターの中にクエスチョンマークがあるのか、それとも何なのか？インタプリタの中身がわからないのですが、もしかしたら書いて教えてくれるかもしれません。 Pythonのラッパーを使わず、直接モデルを作成する方法を提案します。 Aleksey Vyazmikin 2019.02.15 08:14 #13394 マキシム・ドミトリエフスキー茨の道を歩むことになります。 pythonを通してしか探検できないのは良くないですね。ただ、モデルの並列適用のため、Pythonよりも高速になると思います。 モデル生成には必要ないので、個々のモデルをいじるには、pythonやR、MT5など他のツールを使えばいいんです。 Aleksey Vyazmikin 2019.02.15 08:18 #13395 マキシム・ドミトリエフスキーソースコードと動作原理をきちんと記載して掲載すること だから、もしかしたら、誰かが興味を持って、ブラックボックスと対話するのではなくまあ、このスレッドはプログラマーだけでなく、MOをやってみたいけど、どうアプローチしていいかわからないという人にも、このスクリプトは役立つと思いますよ。 プログラマーは、コードに対処することができると思います。 Aleksey Vyazmikin 2019.02.15 08:26 #13396 マキシム・ドミトリエフスキーええ、読んでいますよ...。 このプログラマーはレシェトフのコードを理解することができなかったし、漠然とした、形式化されていないアイデアを掘り下げることもできなかった。気の遠くなるような つまり、実際に何もしていないのに、妄想ですべてを一からやり直せということですね。個人的に何かを提案しているわけではなく、興味のある方に機会を提供しているのです。 個人的に何もしていないのは間違いない。 特に、コードに興味のある方のために、クラスの作者に許可を得て、クラスそのものを除いた、クラスの関数を使ったコードを公開することにしましたので、差し支えなければ、公開します。もしかしたら、誰かがクラス関数を改変して、スクリプトが公開されるかもしれませんね。 Andrei01 2019.02.15 08:49 #13397 マキシム・ドミトリエフスキー 抽象主義の頂点は数式と抽象概念であり、特定の夢想家の心の中のドロドロではない。 そうではありません。トップは多次元的なイメージであり、数式でもなく、特に抽象的な概念でもない。 しかし、脳がそのような思考イメージで活動するためには、光のエネルギーが必要であり、それがなければ退化し、定型に陥ってしまうのです。 Aleksey Vyazmikin 2019.02.15 08:54 #13398 起動情報を追加し、その投稿の ファイルを更新しました。 Andrei01 2019.02.15 09:07 #13399 マキシム・ドミトリエフスキーでは、キャップ。 ダークエネルギーは知っているが、ライトエネルギーは聞いたことがない。量子レベルによる身の回りの世界の構造。どこにあるかわからない人のために）。 Andrei01 2019.02.15 09:14 #13400 マキシム・ドミトリエフスキーさてと、クソ左翼、いくぞ。 ダークエネルギーは、常にこのような楔に囲まれている。 1...133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
正直なところ、私はあなたの次の投稿が「最初の結果があります...」であることを期待してここにいます、すべてのあなたの研究彼らは実際に適用された、そうでない場合は、多分すべてのあなたの仕事は、現時点ではどこにも道であるのですか？
不思議な考え方ですね。まだ予定していたことをやっていないのですから、トレードに賭けるのは早計です。現在、新春ハーバリウムで虫捕りや情報収集をしながら、実際のトレードで予測器をテストしています。そこで、CatBoost モデルを小ロットで導入し、実データでその正しさと動作速度を確認する必要があります。2018年はテストサンプルで、おそらく機種の組み合わせで利益が最低でも10kになったら、通常のロットでリアル口座に投入する予定です。普通のロットに本物を入れる。開発・デバッグはすぐにできるものではありません。
モデルをjsonで保存し、mqlでレンダリングすることで、余分なファイルなしに既製のボットを手に入れることができます)。
モデルはjsonで保存され、mqlでレンダリングされる。つまり、不要なファイルを持たないレディメイドのボットが完成する
もちろん、オーバーシュートは3行です、ええ・・・。
モデルを保存することはできますが、質問はモデルではなくインタプリタに関するものです。また、順次コマンドを実行するのではなく、高速化のために7つのファイルに分割すること。
つまり、インタープリターの中にクエスチョンマークがあるのか、それとも何なのか？
インタプリタの中身がわからないのですが、もしかしたら書いて教えてくれるかもしれません。
Pythonのラッパーを使わず、直接モデルを作成する方法を提案します。
茨の道を歩むことになります。
pythonを通してしか探検できないのは良くないですね。
ただ、モデルの並列適用のため、Pythonよりも高速になると思います。
モデル生成には必要ないので、個々のモデルをいじるには、pythonやR、MT5など他のツールを使えばいいんです。
ソースコードと動作原理をきちんと記載して掲載すること
だから、もしかしたら、誰かが興味を持って、ブラックボックスと対話するのではなく
まあ、このスレッドはプログラマーだけでなく、MOをやってみたいけど、どうアプローチしていいかわからないという人にも、このスクリプトは役立つと思いますよ。
プログラマーは、コードに対処することができると思います。
ええ、読んでいますよ...。
このプログラマーはレシェトフのコードを理解することができなかったし、漠然とした、形式化されていないアイデアを掘り下げることもできなかった。
気の遠くなるような
つまり、実際に何もしていないのに、妄想ですべてを一からやり直せということですね。
個人的に何かを提案しているわけではなく、興味のある方に機会を提供しているのです。
個人的に何もしていないのは間違いない。特に、コードに興味のある方のために、クラスの作者に許可を得て、クラスそのものを除いた、クラスの関数を使ったコードを公開することにしましたので、差し支えなければ、公開します。もしかしたら、誰かがクラス関数を改変して、スクリプトが公開されるかもしれませんね。
マキシム・ドミトリエフスキー
抽象主義の頂点は数式と抽象概念であり、特定の夢想家の心の中のドロドロではない。
そうではありません。トップは多次元的なイメージであり、数式でもなく、特に抽象的な概念でもない。
しかし、脳がそのような思考イメージで活動するためには、光のエネルギーが必要であり、それがなければ退化し、定型に陥ってしまうのです。
では、キャップ。
ダークエネルギーは知っているが、ライトエネルギーは聞いたことがない。
量子レベルによる身の回りの世界の構造。どこにあるかわからない人のために）。
さてと、クソ左翼、いくぞ。