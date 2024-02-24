トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1340

Farkhat Guzairov：

正直なところ、私はあなたの次の投稿が「最初の結果があります...」であることを期待してここにいます、すべてのあなたの研究彼らは実際に適用された、そうでない場合は、多分すべてのあなたの仕事は、現時点ではどこにも道であるのですか？

不思議な考え方ですね。まだ予定していたことをやっていないのですから、トレードに賭けるのは早計です。現在、新春ハーバリウムで虫捕りや情報収集をしながら、実際のトレードで予測器をテストしています。そこで、CatBoost モデルを小ロットで導入し、実データでその正しさと動作速度を確認する必要があります。2018年はテストサンプルで、おそらく機種の組み合わせで利益が最低でも10kになったら、通常のロットでリアル口座に投入する予定です。普通のロットに本物を入れる。開発・デバッグはすぐにできるものではありません。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

モデルをjsonで保存し、mqlでレンダリングすることで、余分なファイルなしに既製のボットを手に入れることができます)。

モデルはjsonで保存され、mqlでレンダリングされる。つまり、不要なファイルを持たないレディメイドのボットが完成する

もちろん、オーバーシュートは3行です、ええ・・・。

モデルを保存することはできますが、質問はモデルではなくインタプリタに関するものです。

また、順次コマンドを実行するのではなく、高速化のために7つのファイルに分割すること。
 
マキシム・ドミトリエフスキー

つまり、インタープリターの中にクエスチョンマークがあるのか、それとも何なのか？

インタプリタの中身がわからないのですが、もしかしたら書いて教えてくれるかもしれません。

Pythonのラッパーを使わず、直接モデルを作成する方法を提案します。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

茨の道を歩むことになります。

pythonを通してしか探検できないのは良くないですね。

ただ、モデルの並列適用のため、Pythonよりも高速になると思います。

モデル生成には必要ないので、個々のモデルをいじるには、pythonやR、MT5など他のツールを使えばいいんです。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

ソースコードと動作原理をきちんと記載して掲載すること

だから、もしかしたら、誰かが興味を持って、ブラックボックスと対話するのではなく

まあ、このスレッドはプログラマーだけでなく、MOをやってみたいけど、どうアプローチしていいかわからないという人にも、このスクリプトは役立つと思いますよ。

プログラマーは、コードに対処することができると思います。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

ええ、読んでいますよ...。

このプログラマーはレシェトフのコードを理解することができなかったし、漠然とした、形式化されていないアイデアを掘り下げることもできなかった。

気の遠くなるような

つまり、実際に何もしていないのに、妄想ですべてを一からやり直せということですね。

個人的に何かを提案しているわけではなく、興味のある方に機会を提供しているのです。

個人的に何もしていないのは間違いない。

特に、コードに興味のある方のために、クラスの作者に許可を得て、クラスそのものを除いた、クラスの関数を使ったコードを公開することにしましたので、差し支えなければ、公開します。もしかしたら、誰かがクラス関数を改変して、スクリプトが公開されるかもしれませんね。
 

マキシム・ドミトリエフスキー

抽象主義の頂点は数式と抽象概念であり、特定の夢想家の心の中のドロドロではない。

そうではありません。トップは多次元的なイメージであり、数式でもなく、特に抽象的な概念でもない。

しかし、脳がそのような思考イメージで活動するためには、光のエネルギーが必要であり、それがなければ退化し、定型に陥ってしまうのです。

 
起動情報を追加し、その投稿の ファイルを更新しました。
 
マキシム・ドミトリエフスキー

では、キャップ。

