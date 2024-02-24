トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 669 1...662663664665666667668669670671672673674675676...3399 新しいコメント 削除済み 2018.02.12 07:03 #6681 グリゴーリイ チャーニン NSで具体的な事象を予測しようとすることに、ようやく納得がいった。つまり、先生と一緒に勉強しても、何も得られないんです。先生がいなくても学習することに目を向けることだと思います。自己組織化マップが思い浮かびます。出力クラスを割り当てることなく、データをクラスに分解することができるのだ。授業を受けたら、そこから何が得られるか、物語を見ることができます。総じて、私にとっては新しい分野です。私は、概ねつまらない結論に至っています。TCの構築は、まずパターンを探すことから始まります。私が提案した方法は、ひとつのアプローチです。歴史を視覚的に勉強するだけでいいんです。昔からこうやってやっていたんですね。そうして、ヘッドやショルダーなどが登場した。でも、僕はやっぱりプログラマーだから、パターンを検索するアルゴリズムを見つけたいんです。それは、すべてを自分たちのソフトウェア検索に還元することです。資料を探したが見つからなかった。ニューラルネットワークであろうとなかろうと関係ない。取引の本質は利益であり、それを得るためにどのような手法を用いるかは重要ではありません。しかし、やはり何事もパターンを見つけることから始まります。サットン、バルト-強化学習」を読む。ちょっと見方を変えてみてください。 Aleksey Terentev 2018.02.12 07:11 #6682 Grigoriy Chaunin: NSで特定の事象を予測しようとするのは、最終的に納得がいきます。つまり、先生と一緒に学んでも、何も生まれないのです。先生がいなくても学べるように考えています。自己組織化マップが思い浮かびます。出力クラスを割り当てることなく、データをクラスに分解することができるのだ。授業を受けたら、そこから何が得られるか、物語を見ることができます。総じて、私にとっては新しい分野です。私は、概ねつまらない結論に至っています。TCの構築は、まずパターンを探すことから始まります。私が提案した方法は、ひとつのアプローチです。歴史を視覚的に勉強するだけでいいんです。昔からこうやってやっていたんですね。そうして、ヘッドやショルダーなどが登場した。でも、僕はやっぱりプログラマーだから、パターンを検索するアルゴリズムを見つけたいんです。それは、すべてを自分たちのソフトウェア検索に還元することです。資料を探したが見つからなかった。ニューラルネットワークであろうとなかろうと関係ない。取引の本質は利益であり、それを得るためにどのような手法を用いるかは重要ではありません。しかし、やはり何事もパターンを探すところから始まります。 そして、先生の質も見てください。多くのことがかかっています。 同じような結果を得るために、信号の選択、活性化関数、ネットワークの学習 方法などに長い時間がかかりました。今は予測の品質が素晴らしい。(暗は信号、明は予報） 削除済み 2018.02.12 08:01 #6683 アレクセイ・テレンテフ そして、先生の質も見てください。多くのことがかかっています。 信号の選択、活性化関数、ネットワークの学習方法など、同じような結果を得るためには、長い時間が必要だったのです。今は予測の品質が素晴らしい。(暗は信号、明は予報）バックテストとフォワードボットとは何ですか？ Aleksei Kuznetsov 2018.02.12 08:19 #6684 アレクセイ・テレンテフ そして、先生の質も見てください。多くのことがかかっています。 信号の選択、活性化関数、ネットワークの学習方法など、同じような結果を得るためには、長い時間が必要だったのです。今は予測の品質が素晴らしい。(暗いと信号、明るいと予報）。 そして、その信号を見るとさらに面白い) 削除済み 2018.02.12 08:56 #6685 再計算時に左隅のインジケータ値が点滅することがあるのはなぜか、ご存知の方はいらっしゃいますか？ 迷惑です :) animated gif Mykola Demko 2018.02.12 09:05 #6686 マキシム・ドミトリエフスキー再計算時に左隅のインジケーターの数値が点滅することがありますが、なぜかご存知の方はいらっしゃいますか？ コードを見せてください。 削除済み 2018.02.12 09:19 #6687 を確認する必要がある場合、ハンドルは通常のrsiで書き留めることができます。 Renat Akhtyamov 2018.02.12 09:20 #6688 マキシム・ドミトリエフスキー再計算時に左隅のインジケータ値が点滅することがあるのですが、なぜかご存知の方はいらっしゃいますか？ 迷惑です :) アニメーションはアニメーションです。時系列バーを次々と撮影するのではなく、次々と撮影した時に持っていた 5パークではもちろん、4パークでは通常通りです。 ) 削除済み 2018.02.12 09:21 #6689 レナト・アフティアモフ時系列バーを次々ではなく、次々で撮るとこうなりました。 ) どうして次から次へと出てくるのでしょうか？ Renat Akhtyamov 2018.02.12 09:22 #6690 マキシム・ドミトリエフスキーどうやったら i=i+2, not i++ 1...662663664665666667668669670671672673674675676...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
NSで具体的な事象を予測しようとすることに、ようやく納得がいった。つまり、先生と一緒に勉強しても、何も得られないんです。先生がいなくても学習することに目を向けることだと思います。自己組織化マップが思い浮かびます。出力クラスを割り当てることなく、データをクラスに分解することができるのだ。授業を受けたら、そこから何が得られるか、物語を見ることができます。総じて、私にとっては新しい分野です。私は、概ねつまらない結論に至っています。TCの構築は、まずパターンを探すことから始まります。私が提案した方法は、ひとつのアプローチです。歴史を視覚的に勉強するだけでいいんです。昔からこうやってやっていたんですね。そうして、ヘッドやショルダーなどが登場した。でも、僕はやっぱりプログラマーだから、パターンを検索するアルゴリズムを見つけたいんです。それは、すべてを自分たちのソフトウェア検索に還元することです。資料を探したが見つからなかった。ニューラルネットワークであろうとなかろうと関係ない。取引の本質は利益であり、それを得るためにどのような手法を用いるかは重要ではありません。しかし、やはり何事もパターンを見つけることから始まります。
サットン、バルト-強化学習」を読む。ちょっと見方を変えてみてください。
同じような結果を得るために、信号の選択、活性化関数、ネットワークの学習 方法などに長い時間がかかりました。今は予測の品質が素晴らしい。(暗は信号、明は予報）
そして、先生の質も見てください。多くのことがかかっています。
バックテストとフォワードボットとは何ですか？
再計算時に左隅のインジケータ値が点滅することがあるのはなぜか、ご存知の方はいらっしゃいますか？ 迷惑です :) animated gif
コードを見せてください。
時系列バーを次々と撮影するのではなく、次々と撮影した時に持っていた
5パークではもちろん、4パークでは通常通りです。
)
時系列バーを次々ではなく、次々で撮るとこうなりました。
)
どうして次から次へと出てくるのでしょうか？
どうやったら