mytarmailS:

devtoolsはインストールされていますか？

はい、それがないと別のエラーが発生しました。

 
アレクセイ・ヴャジミキン

やばい、わからない(( 今、もう一度やってみたら、全部インストールされた。R-3.5.0も持っています。

 
mytarmailS:

別途ファイルをダウンロードすることはできますが、インストールはどのようにすればよいのでしょうか？

 
mytarmailS:

理由はよくわからないのですが...。有用な予測因子とノイズを分離する問題を解決する「未来選択」アルゴリズムがある

私はそれについて少し話していない、問題はむしろシステムで異種予測を実装する方法です、異なる予測因子、ノイズ、いくつかのエキゾチックな統計などを予測するが、あなたが持っているように、例えば「反転」のために有用であることができます)))

PS アルゴリズムの「未来の選択」もそう簡単ではありません。非線形分類や回帰の場合、一つはモデルデータで既製のライブラリを使うこと、もう一つはライブラリを書いて実際のデータで実験することです。

 
アレクセイ・ヴャジミキン

ピー・スタジオ


 
グレイル

私はそれについて話していない、問題はむしろ異種予測をシステムに実装する方法です、異なる述語、ノイズ、いくつかのエキゾチックな統計などを予測するが、あなたが持っているように、例えば「反転」のために有用であることができます)))

PS アルゴリズムの「未来選択」もそう簡単ではありません。非線形分類/回帰の場合、1つはモデルデータで既製のライブラリで遊ぶこと、もう1つはライブラリを書いて実データで実験することです。

私は、私が何を考え、どのような方向で掘ろうとするかを言うだけです：私は、まず第一に、フラクタル性の問題が解決されるべきである、または（アルゴリズム- MO TS）は、日足と 1分チャート上の 両方 "と（アルゴリズム- MO TS）それが同じであることを理解して見て教えるために、と考えている。

そうすると、データの不均一性が消えて定常性が現れ、最も重要なのは生のBPにはない再現性であり、MOに加えるには役に立ちません

========

あるいは、時間的に変異せず、構造も変化せず、静止している属性を扱う。

 

ケシャ・ルートフ

https://www.mql5.com/ru/articles/1165 で、唯一、建設的だと思ったところ。

)))))))

 
ケシャ・ルートフ

うーん、そうだな、諸君...うんうん...1153ページにも及ぶデマゴギー!なんてことだ！丸一ヶ月の読書（ほとんど斜め読み）、唯一建設的と気づいた場所 https://www.mql5.com/ru/articles/1165

ZZをターゲットに - facespalm

でも、そう、建設的なんです。

 
mytarmailS:

まず、フラクタル性の問題を解決すること、つまり、大雑把に言えば、日足と 分足の両方のチャートで「ヘッド＆ショルダー」を見ることを（アルゴリズム-MO-TS）に教え、それが同じものであることを（アルゴリズム-MO-TS）に理解させることが必要だと思うのです。

そうすると、データの不均一性が消えて定常性が現れ、最も重要なのは生のBPにはない再現性であり、MOに加えるには役に立ちません

========

あるいは、時間的に変異せず、構造も変化せず、静止している属性を扱う。

この「フラクタル性」は、ベクトル予測、つまり、異なる時間スケール、例えば10分先、1時間先、6時間先、1日先、1週間先の増分を予測することで解決される。

ヘッドアンドショルダーは価格パターンです。すべてのアルゴトレーダーは、市場がパターンを見ないことを確認するために、ペッタンコリレーターを書きました。

