トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1153

新しいコメント

Aleksey Vyazmikin 2018.11.15 12:02 #11521

mytarmailS 2018.11.15 12:19 #11522

Aleksey Vyazmikin 2018.11.15 13:33 #11523

Грааль 2018.11.15 13:37 #11524

mytarmailS 2018.11.15 14:06 #11525

mytarmailS 2018.11.15 14:18 #11526

Кеша Рутов 2018.11.15 16:40 #11527

mytarmailS 2018.11.15 16:43 #11528

Грааль 2018.11.15 18:28 #11529

Грааль 2018.11.15 18:37 #11530
devtoolsはインストールされていますか？
はい、それがないと別のエラーが発生しました。
やばい、わからない(( 今、もう一度やってみたら、全部インストールされた。R-3.5.0も持っています。
別途ファイルをダウンロードすることはできますが、インストールはどのようにすればよいのでしょうか？
理由はよくわからないのですが...。有用な予測因子とノイズを分離する問題を解決する「未来選択」アルゴリズムがある
私はそれについて少し話していない、問題はむしろシステムで異種予測を実装する方法です、異なる予測因子、ノイズ、いくつかのエキゾチックな統計などを予測するが、あなたが持っているように、例えば「反転」のために有用であることができます)))
PS アルゴリズムの「未来の選択」もそう簡単ではありません。非線形分類や回帰の場合、一つはモデルデータで既製のライブラリを使うこと、もう一つはライブラリを書いて実際のデータで実験することです。
ピー・スタジオ
私は、私が何を考え、どのような方向で掘ろうとするかを言うだけです：私は、まず第一に、フラクタル性の問題が解決されるべきである、または（アルゴリズム- MO TS）は、日足と 1分チャート上の 両方 "と（アルゴリズム- MO TS）それが同じであることを理解して見て教えるために、と考えている。
そうすると、データの不均一性が消えて定常性が現れ、最も重要なのは生のBPにはない再現性であり、MOに加えるには役に立ちません
あるいは、時間的に変異せず、構造も変化せず、静止している属性を扱う。
うーん、そうだな、諸君...うんうん...1153ページにも及ぶデマゴギー!なんてことだ！一ヶ月間（ほとんど斜め読み）、気がついたのは建設的な議論だけ https://www.mql5.com/ru/articles/1165
この議論を見ていると、https://www.mql5.com/ru/forum/4956 を思い出します。
https://www.mql5.com/ru/articles/1165 で、唯一、建設的だと思ったところ。
ZZをターゲットに - facespalm
でも、そう、建設的なんです。
あるいは、時間的に変異せず、構造も変化せず、静止している属性を扱う。
この「フラクタル性」は、ベクトル予測、つまり、異なる時間スケール、例えば10分先、1時間先、6時間先、1日先、1週間先の増分を予測することで解決される。
ヘッドアンドショルダーは価格パターンです。すべてのアルゴトレーダーは、市場がパターンを見ないことを確認するために、ペッタンコリレーターを書きました。