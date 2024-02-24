トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2267

新しいコメント
削除済み  
ウラジーミル・バスカコフ
そして、何ページ目までにアイデアが形になり、価値あるものが生まれるのか。

先払いのみ

 
マキシム・ドミトリエフスキー

ノイズやフィルター、マッシュアップの組み合わせなど、何も理解していなかったんです。でも、これはこれでいいのかもしれません。

フィルタの代表として、条件付きマスクがあるとしよう。それを逆手に取ると、ノイズや単一パルスに適用する必要があります。そして、そこからスペクトルを得ます。スペクトルには、そのパラメータ、カットオフ周波数などがすべて表示されます。

もしかしたら、この方法はメッシュでも使えるかもしれませんね。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

同志よ、お前は一生バカだ。

糞インディケータを数百億円で売ってこい

落ちつけよ、もう逃げられないんだから

もうひとつは、彼らの言葉を理解するためのものです。

「しかし、これはあなたの苦しいやり方であって、私のやり方ではありません。

削除済み  
Renat Akhtyamov：

落ち着いてください、あなたは決してそうではありませんから。

ここにも、彼らの言うことが理解できるように。

"いろいろな言語でコードを書く練習をして視野を広げると、プログラムの中に異物がたくさん入ってしまうのはわかるが、それは君の苦肉の策であって、僕の苦肉の策ではないので失礼のないように。"

読み上げる

削除済み  
ロールシャッハ

フィルタの代表として条件波形があるとする。リバースエンジニアリングするには、ノイズや単一パルスに適用する必要があります。そして、そこからスペクトルを得て、スペクトルからそのパラメータやカットオフ周波数などをすべて見ることができるのです。

おそらく、このような方法はメッシュでも有効でしょう。

ああ・・・そうだな・・・。私はちょうどいくつかのマーチンゲールを取引するためにグリッドを教えたいと思った )

 
Vladimir Baskakov:
そして、どのページによって思考が形成され、価値あるものが生まれるのでしょうか。

何もわかってない、このスレは偉大なる思想家の宗派を勧誘するのに役立つだけだ

 
ロールシャッハ

何もわかってない、このスレは偉大なる思想家セクトの勧誘のためだけのもの

をずっと前に、手に入れました。
 
マキシム・ドミトリエフスキー

ああ...そうだな...ある種のマーチンゲール取引をするためにグリッドを訓練したかっただけなのです )

通常のロジックで行うか、このタスクのために別のグリッドを用意すること

削除済み  
ロールシャッハ

通常のロジックか、このタスクのための別のグリッドを行う

は、いつもと同じように、平均化を意識してマークしているだけです。そこではまったく別のレイアウトになっており、興味深いです

 
マキシム・ドミトリエフスキー

大丈夫、月商1兆円のMarketに注ぎ込んでください

mclのやり方がわからない((

5kトレーニー

40kテスト

私の基準をgmmで試してみてください。理論的にはもっとうまくいくはずです。

1...226022612262226322642265226622672268226922702271227222732274...3399
新しいコメント