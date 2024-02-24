トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1116

ミハイル・マルキュカイツ

OOSの部分を強調するためなら別ですが、トレーニング前にデータをシャッフルした場合、何のために時間が必要なのでしょうか...。汗をかかないで、結果だけ見せてくれれば...。

必要なんです。

結果私のスレッドをご覧ください。彼らはそこで事件を起こしているのです。

 
Vizard_：

itslekは Validolのために走った))))。

42例のデータセット42の事例を紹介!


タイム ラインでは、datetimeに触れないでください！。

 

見ている。

itslek

42例のデータセット


いいか、俺はお前がわからないんだ......。1000の例から学習するようなかっこいいAIなら、ナットクって感じでしょうね。何が問題なのか？

 





 
サンサニッチ・フォメンコ

見ている。

予測器を2つの部分に分割する：1つの部分は1つのクラスに属し、もう1つの部分はもう1つのクラスに属します。それぞれのハーフのヒストグラムを描き、合成する。

だから









予測因子の質は異なるが、いずれも以前よりはるかに優れた予測能力を持つ（記憶による）。

絵としてではなく、より現実的にヒストグラムの差を示す距離の尺度を導入する必要があります。

素晴らしい...が続きます。学習させたモデルの結果が必要です。データ分析もいいですが、一番大事なのは、もちろん間違いでなければ利益です。だから、できれば交換してほしいんだ...。

 
ミハイル・マルキュカイツ

実はその逆で...。

アルゴリズムが悪くてデータ量が少ないより、アルゴリズムが悪くてデータ量が多い方が良い。

1000でも足りない、特に市場向けは...。

 
itslek

するどのAIツールを使うかにもよりますが。大きなサンプルサイズが必要なものもあれば、参照ベクトルのように、メソッドがリソース集約的で、大きなサンプルでは実行に極めて長い時間がかかるため、大きなサンプルは必要ないものもある...。

 
ミハイル・マルキュカイツ

AIって何？

 

予測能力の結果は悪くないのですが、観測回数が51回という馬鹿げた数なので、安定したモデルにはなりません。最低でもその10倍、できれば100倍は必要です。

その数の観測値でモデルを作ると、結果はひどいことになります。


予想

実績 [0,0] (0,1) 誤差

[0,0] 42.9 28.6 40

(0,1] 28.6 0.0 100


総合誤差：57.1％、クラス平均誤差：70


ガラガラタイムスタンプ：2018-10-18 21:29:39ユーザー

======================================================================

Mic1.txt [validate]のLinear modelの誤差行列（カウント数）。


予想

実績 [0,0] (0,1) 誤差

[0,0] 1 4 80

(0,1] 2 0 100


Mic1.txtの線形モデルの誤差行列[validate](割合)。


予想

実績 [0,0] (0,1) 誤差

[0,0] 14.3 57.1 80

(0,1] 28.6 0.0 100


総合誤差：85.7％、クラス平均誤差：90


ガラガラタイムスタンプ：2018-10-18 21:29:39ユーザー

======================================================================

Mic1.txtのNeural Netモデルの誤差行列[validate]（カウント数）。


予想

実績 [0,0] (0,1) 誤差

[0,0] 2 3 60

(0,1] 1 1 50


Mic1.txtのNeural Netモデルの誤差行列[validate](比率)。


予想

実績 [0,0] (0,1) 誤差

[0,0] 28.6 42.9 60

(0,1] 14.3 14.3 50


全体誤差：57.1％、クラス平均誤差：55


ガラガラタイムスタンプ：2018-10-18 21:29:39ユーザー

