トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2212

mytarmailS 2020.12.03 11:20 #22111

削除済み 2020.12.03 11:27 #22112

mytarmailS 2020.12.03 11:30 #22113

削除済み 2020.12.03 11:39 #22114

mytarmailS 2020.12.03 11:41 #22115

削除済み 2020.12.03 11:43 #22116

mytarmailS 2020.12.03 11:55 #22117

削除済み 2020.12.03 11:57 #22118

mytarmailS 2020.12.03 12:02 #22119

削除済み 2020.12.03 12:18 #22120
ある基準のグローバルミニマムが-1000、他の基準が0、そして3番目の基準が150kである場合
無限大にするのではなく、0から1までの範囲にすればいいのです。
いや、マックス、そんなことはない。最適化とは、未知のもの（関数、パラメータなど）を探すことなんだ。
何か」を0～1の範囲に入れるには、「持っている必要がある」「持っていない」「最適化を用いて探す」。
なんであれ最大化/最小化する必要がある関数がある場合...すべて
だから、健康なF-iはすべて範囲内なのです。をお持ちの方で、スモーカーズフィ
いいですか、あなたは今までに多基準のパラメータ検索をしたことがありますか？
何をやっているのか分からないので、図を書いてください。
最大利益」に対してニューロンを学習させる。 これは1つの基準（「最大利益」） に対しての学習である。
Alexander Alexandrovichは 、neuronkaが「取引しない」という最良の解決策を見出したと言います。どうやったのかわからないけど、まあいいや...。
だから、もしニューロンが "取引しない "と決めたらつまり、もしニューロンが「取引しない」と判断したら、もう1つ基準（最低取引数）を追加する必要があるということです：「min.deals」。
すでに2つの基準（または10個の 基準）を使って最適化する必要があることがわかります。
最終的な結果が分からないので、ここでは何も正規化することができません
誰も何も理解していないのに、その上に構築し始めるとき。
だから、オタクのためのニューラルネットワーク講座があるんです。
それが問題だと思うんです。誰も理解していないのに、上から順番に完成させていくとき
大きな試供品を作りました
の中にあるのは、私が示したテストの一部（新しいデータ）です。
とにかく5分間、手数料を食いつぶす
しかし、興味深いモデルを合成することは可能である
シャフトとテストサンプルでのモデルの学習とチェックを即座にフィットネス関数に含めることが必要である
これまで私は、すべてを非常に分かりにくくしてきました。
どうも、はっきりしないのです。