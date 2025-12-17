ライブラリ: MT4Orders - ページ 92 1...8586878889909192939495 新しいコメント fxsaber 2025.11.16 07:02 #911 hini #: b5430 ライブラリのコンパイル中にエラーが発生しました。 使用しているライブラリを 更新してください。 TradesID 2021.03.29www.mql5.com Быстрая работа с POSITION_ID hini 2025.11.16 07:20 #912 fxsaber # : 使用しているライブラリを 更新してください。 解決しました。私のミスでした。 Edgar Akhmadeev 2025.11.25 23:50 #913 長い間、長い間libaを使っていなかったので、コードも保存していない。LastErrorは一般化されたエラーを返します。libはトレードサーバーの特定のコードと説明（例えばOrderSendの 場合）をログに出力します。エラーの後にこのコードを取得する方法を教えてください。 fxsaber 2025.11.26 01:28 #914 Edgar Akhmadeev OrderSendの 場合）をログに出力します。エラーの後にこのコードを取得する方法を教えてください。 Print(MT4ORDERS::LastTradeResult.retcode); Dadas 2025.11.27 17:17 #915 私はこれを手に入れている： fxsaber 2025.11.27 18:23 #916 Dadas #: https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page3678#comment_58610041 Rorschach 2025.12.12 07:49 #917 fxsaber #: これはMT5自体のバグです。ライブラリはそれを回避して通知します。 このような場合にデバッグ情報量を減らす標準的な方法はありますか？ fxsaber 2025.12.12 07:55 #918 Rorschach #: このような場合、デバッグ情報の量を減らす社内の方法はありますか？ 取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラムライブラリ: MT4Ordersfxsaber, 2019.04.29 15:19 製品でMT4Ordersの使用を暗黙の了解にしておく必要がある場合、ライブラリソースの関連部分をカットするか、ユニバーサルスタブを置くことができます。 // マクロにより、MT4Orders の存在に関するヒントを遮断する。 #define Alert PrintTmp #define Print PrintTmp void PrintTmp( string ) {} #include <MT4Orders.mqh> //https://www.mql5.com/ja/code/16006 #undef Print #undef Alert Stanislav Korotky 2025.12.14 20:32 #919 fxsaber #: https:// www.mql5.com/ru/forum/1111/page3678#comment_58610041 取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム エラー、バグ、質問 fxsaber, 2025.11.27 18:23 翻訳されたバージョンおよびZIPのすべてのKBソースを現在に更新するための緊急の要求。 今日だけこのトピックに関する2つの質問：1と2。ロシア語圏の人たちでさえ、なぜか英語のページから古いものをダウンロードして しまうからです。 KBのコンパイルエラーに関する質問には、この投稿へのリンクのみでお答えします。 ロシア語のソースだけが更新されていることは明らかではないからだ。第一に、グローバル検索ではまず英語版へのリンクが表示される。第二に、私は個人的に、ローカル言語のさまざまな再コード化と戦わないように、すべてのソースを英語で取ることを好む。もし1つのバージョンしかサポートされていないのであれば、なぜKBにそのバージョンだけを残すか、少なくとも間違ったバージョンからのリダイレクトを大きな赤い文字で表示しないのだろうか？ fxsaber 2025.12.15 04:26 #920 Stanislav Korotky #:サポートされているバージョンは1つだけなのだから、KBにそのまま書いておくか、せめて間違ったバージョンからのリダイレクトを大きな赤文字で書いておけばいいのに。 作者は他の言語のバージョンについては何もできない。 1...8586878889909192939495 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
b5430 ライブラリのコンパイル中にエラーが発生しました。
使用しているライブラリを 更新してください。
Print(MT4ORDERS::LastTradeResult.retcode);
これはMT5自体のバグです。ライブラリはそれを回避して通知します。
このような場合、デバッグ情報の量を減らす社内の方法はありますか？
取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム
ライブラリ: MT4Orders
fxsaber, 2019.04.29 15:19製品でMT4Ordersの使用を暗黙の了解にしておく必要がある場合、ライブラリソースの関連部分をカットするか、ユニバーサルスタブを置くことができます。
https:// www.mql5.com/ru/forum/1111/page3678#comment_58610041
取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム
エラー、バグ、質問
fxsaber, 2025.11.27 18:23
翻訳されたバージョンおよびZIPのすべてのKBソースを現在に更新するための緊急の要求。
今日だけこのトピックに関する2つの質問：1と2。ロシア語圏の人たちでさえ、なぜか英語のページから古いものをダウンロードして しまうからです。
KBのコンパイルエラーに関する質問には、この投稿へのリンクのみでお答えします。
ロシア語のソースだけが更新されていることは明らかではないからだ。
第一に、グローバル検索ではまず英語版へのリンクが表示される。第二に、私は個人的に、ローカル言語のさまざまな再コード化と戦わないように、すべてのソースを英語で取ることを好む。もし1つのバージョンしかサポートされていないのであれば、なぜKBにそのバージョンだけを残すか、少なくとも間違ったバージョンからのリダイレクトを大きな赤い文字で表示しないのだろうか？