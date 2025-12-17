ライブラリ: MT4Orders - ページ 92

hini #:

b5430 ライブラリのコンパイル中にエラーが発生しました。

使用しているライブラリを 更新してください。
TradesID
TradesID
  • 2021.03.29
  • www.mql5.com
fxsaber # :
使用しているライブラリを 更新してください。
解決しました。私のミスでした。
 
長い間、長い間libaを使っていなかったので、コードも保存していない。LastErrorは一般化されたエラーを返します。libはトレードサーバーの特定のコードと説明（例えばOrderSendの 場合）をログに出力します。エラーの後にこのコードを取得する方法を教えてください。
 
Edgar Akhmadeev OrderSendの 場合）をログに出力します。エラーの後にこのコードを取得する方法を教えてください。 
Print(MT4ORDERS::LastTradeResult.retcode);
 
私はこれを手に入れている：
エラー
 
fxsaber #:
これはMT5自体のバグです。ライブラリはそれを回避して通知します。
このような場合にデバッグ情報量を減らす標準的な方法はありますか？
 
Rorschach #:
このような場合、デバッグ情報の量を減らす社内の方法はありますか？

取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム

ライブラリ: MT4Orders

fxsaber, 2019.04.29 15:19

製品でMT4Ordersの使用を暗黙の了解にしておく必要がある場合、ライブラリソースの関連部分をカットするか、ユニバーサルスタブを置くことができます。 
// マクロにより、MT4Orders の存在に関するヒントを遮断する。
#define Alert PrintTmp
#define Print PrintTmp
  void PrintTmp( string ) {}
  
  #include <MT4Orders.mqh> //https://www.mql5.com/ja/code/16006
#undef  Print
#undef  Alert
 
fxsaber #:
https:// www.mql5.com/ru/forum/1111/page3678#comment_58610041

取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム

エラー、バグ、質問

fxsaber, 2025.11.27 18:23

翻訳されたバージョンおよびZIPのすべてのKBソースを現在に更新するための緊急の要求。

今日だけこのトピックに関する2つの質問：1と2ロシア語圏の人たちでさえ、なぜか英語のページから古いものをダウンロードして しまうからです。


KBのコンパイルエラーに関する質問には、この投稿へのリンクのみでお答えします。


ロシア語のソースだけが更新されていることは明らかではないからだ。

第一に、グローバル検索ではまず英語版へのリンクが表示される。第二に、私は個人的に、ローカル言語のさまざまな再コード化と戦わないように、すべてのソースを英語で取ることを好む。

もし1つのバージョンしかサポートされていないのであれば、なぜKBにそのバージョンだけを残すか、少なくとも間違ったバージョンからのリダイレクトを大きな赤い文字で表示しないのだろうか？
 
Stanislav Korotky #:
サポートされているバージョンは1つだけなのだから、KBにそのまま書いておくか、せめて間違ったバージョンからのリダイレクトを大きな赤文字で書いておけばいいのに。
作者は他の言語のバージョンについては何もできない。
