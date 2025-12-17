ライブラリ: MT4Orders - ページ 93

fxsaber #:
他言語版については作者は何もできない。
MQに報告済みです。
  


 #include <MT4Orders.mqh>
 input datetime StartDate = D'2025.12.15 00:42:37' ;
 input datetime EndDate = D'2025.12.15 23:59:52' ;

 void OnStart() {
   int total = OrdersHistoryTotal();
   Print("OrdersHistoryTotal = " , total);
   for ( int i = 0 ; i < total; i++) {
     if (! OrderSelect (i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY)) continue ;
     datetime openTime = OrderOpenTime();
     datetime closeTime = OrderCloseTime();
     if (openTime >= StartDate && closeTime <= EndDate) {
       ENUM_ORDER_TYPE orderType = ( ENUM_ORDER_TYPE )OrderType();
       if (orderType == OP_BUY || orderType == OP_SELL) {
        OrderPrint();
      }
    }
  }
}

取得ロット数が0.01ではなく0.00なのはなぜですか？

もしアカウントが必要なら、プライベート・メッセージで提供できます。

OrderLots()も0を返します。

 
hini #:

なぜロット数が0.01ではなく0.00なのでしょうか？

これは正しい動作です。CloseByでポジションカウンターをクローズしました。

CustomReportを実行してください。

 
fxsaber #:

これが正しい動作です。CloseByでポジション・カウンターをクローズしました。

CustomReportを実行してください。

MT5 を使用して手動ですべてのポジションをクローズしたところ、返されたロット番号が 0 で、その注文について予期しない計算が発生しました。なぜ正式な数字ではなく 0.00 が返されるのですか?例えば、注文数に関して、この注文を除外すべきかどうか迷っています。論理的には除外すべきではないのですが、0ロットという結果は無効な注文であることを示しています。

この動作はどこで変更できますか？


 
0.01を買って0.03を売れば、0.02が返ってくるのですか？まだテストしていません。時間があるときにテストします。
 
hini #:

MT5 を使用して手動ですべてのポジションを決済したところ、返されたロット番号が 0 で、この注文に予期しない計算が発生しました。なぜ正式な番号ではなく 0.00 が返されるのですか?例えば、注文数に関して、この注文が除外されるべきかどうかわかりません。論理的には除外されるべきではありませんが、0ロットを返すということは、注文が無効であることを示しています。

この動作はどこで変更できますか？

これは正しい動作であり、このような状況における MT4 の動作と同じです。2つの多方向1ロットポジションがCloseByで決済された場合、決済されたポジションの合計数量は2ではなく1になるはずです。

ロットの合計が取引量となり、これによって手数料などが計算されます。


https://www.mql5.com/ru/blogs/post/751985

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/754817

 
hini #:
0.01を買って0.03を売ったら、0.02は戻ってくるのか？まだテストしていません。時間があるときにテストします。
0.01ロットのオープンポジションと、0.01ロットと0.00（情報）ロットの2つのクローズポジションがあります。
 
fxsaber # :
0.01ロットのオープンポジションと、0.01ロットと0.00（情報）ロットの2つのクローズポジションがあります。
取引回数をカウントする場合、0.04回になるはずですが、現在は0.03回ですか？
 
hini #:
取引回数をカウントする場合、0.04回になるはずですが、今は0.03回ですか？
詳細のリンクをすべて表示しました。すべて正常に機能しています。
 
fxsaber #:
すべてのリンクに詳細を記載しました。すべてが正しく機能します。
質問は理解できましたが、明確にしたいのは、詳細に入らずに、MT5のポジション履歴と同じようなリストを取得することは可能ですか？
